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Germany player ratings Paraguay GFXGOAL
Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores da Alemanha contra o Paraguai: Julian Nagelsmann está com os dias contados! Jonathan Tah passa de herói a zé-ninguém, enquanto a Die Mannschaft sofre uma eliminação chocante da Copa do Mundo, deixando o técnico à beira da demissão

Player ratings
Alemanha
Copa do Mundo
J. Nagelsmann
Especiais e Opinião
Alemanha x Paraguai
Paraguai
K. Havertz
J. Kimmich
F. Wirtz
F. Nmecha
A. Pavlovic

A Alemanha foi eliminada de forma sensacional da Copa do Mundo de 2026 na noite de segunda-feira, após perder por 4 a 3 nos pênaltis para o Paraguai, após um empate em 1 a 1 em Foxborough. A equipe de Julian Nagelsmann teve 75% de posse de bola e três vezes mais chutes a gol que seus adversários sul-americanos (21 a 7), além de ter acreditado ter vencido uma partida conturbada das oitavas de final quando Jonathan Tah cabeceou para o gol um escanteio cobrado por Nathaniel Brown na prorrogação.

No entanto, o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) chamou Jalal Jayed ao monitor para analisar um leve contato entre o zagueiro alemão Waldemar Anton e o goleiro paraguaio Orlando Gill, e o árbitro da partida decidiu, de forma polêmica, anular o gol.

Como resultado, a partida acabou indo para os pênaltis, e Kai Havertz — que havia empatado o gol de abertura de Julio Enciso, aos 42 minutos do primeiro tempo, ao cabecear para o gol um cruzamento de Florian Wirtz logo após o intervalo — perdeu o primeiro pênalti da disputa. O reserva Nick Woltemade também errou sua cobrança, dando ao Paraguai não uma, mas duas oportunidades de avançar para as oitavas de final, mas a seleção desperdiçou ambas: Antonio Sanabria chutou para fora, e Manuel Neuer defendeu a cobrança de Fabián Balbuena.

Mas o drama ainda não havia acabado. O azarado Tah chutou o pênalti por cima do travessão, dando ao Paraguai mais uma chance de vencer a disputa por pênaltis — e, dessa vez, eles aproveitaram graças ao excelente José Canale, que havia desempenhado um papel fundamental ao repelir onda após onda de ataques da Alemanha durante os 120 minutos anteriores de jogo.

Abaixo, o GOAL classifica todos os jogadores da Alemanha que entraram em campo em Foxborough, quando a “Die Mannschaft” perdeu uma disputa de pênaltis na Copa do Mundo pela primeira vez na história...

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Goleiro e Defesa

    Manuel Neuer (6/10):

    Não havia muito que ele pudesse ter feito em relação ao gol de Enciso, mas Neuer já não tem mais a mesma aura de antes, como ressalta o fato de que ele não consegue manter o gol invicto em uma partida da Copa do Mundo desde a final de 2014. Ainda assim, ele levou a Alemanha de volta à disputa de pênaltis antes que o coitado de Tah desfez todo o seu bom trabalho.

    Joshua Kimmich (5/10):

    Por pouco não presenteou Enciso com um segundo gol ao falhar em um desarme e não mostrou nada da qualidade habitual no ataque, com Kimmich errando vários cruzamentos. Parecia mais à vontade, porém, depois de passar para o meio-campo após a entrada de Waldemar Anton aos 79 minutos.

    Jonathan Tah (5/10):

    Um pouco desajeitado em alguns desarmes, mas mostrou alguns toques precisos no outro lado do campo e teve a infelicidade de ver sua cabeçada forte ser anulada por algo que não teve nada a ver com ele, antes de chutar a bola para cima na cobrança de pênalti. Raramente um jogador passa por tanta decepção em uma única partida.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Não teve muito trabalho, já que o Paraguai dedicou poucos jogadores ao ataque, mas, assim como Tah, foi forte no jogo aéreo e manteve a bola em movimento na defesa.

    Nathaniel Brown (6/10):

    Teve alguns problemas com Miguel Almirón, mas mostrou disposição para avançar além de Florian Wirtz quando a oportunidade surgiu e também teve azar de que seu escanteio não tenha levado Tah a garantir a vitória da Alemanha.

    • Publicidade
  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Felix Nmecha (3/10):

    Pode ter chamado a atenção em algumas partidas da fase de grupos, mas, tirando uma boa jogada, o meio-campista do Borussia Dortmund foi péssimo nesta partida. Olhou pelo menos quatro vezes para Enciso para ver onde ele estava antes do gol e, mesmo assim, não conseguiu se aproximar dele. Foi substituído, com razão, no intervalo.

    Aleksandar Pavlovic (4/10):

    Com base em suas atuações na América do Norte até agora neste verão, tem sido difícil entender o que exatamente Pavlovic traz para esta seleção alemã. Em um momento no início do segundo tempo, o meio-campista do Bayern de Munique mandou a bola direto para fora de campo.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Leroy Sané (4/10):

    Continua sendo um jogador muito frustrante. Sane é claramente rápido e habilidoso, mas, apesar de ter recebido várias bolas em Foxborough, não fez nada de significativo com elas. É impressionante que ele tenha ficado em campo por 88 minutos.

    Kai Havertz (7/10):

    Recuou para a função de camisa 10 para dar espaço a Undav e, embora tenha tido dificuldades para entrar no jogo nos primeiros 45 minutos, conseguiu cabecear o primeiro cruzamento decente na área do Paraguai, empatando a partida com um belo cabeceio de ponta. Quase marcou novamente aos 80 minutos, após mais um ótimo passe de Wirtz, mas cobrou um pênalti péssimo na disputa de pênaltis.

    Florian Wirtz (7/10):

    Em alguns momentos, combinou bem com Brown e cruzou com precisão no primeiro tempo, quase encontrando Havertz na trave oposta; por isso, o fato de a dupla ter se combinado para o gol de empate não foi nenhuma surpresa. Quase todas as melhores chances da Alemanha vieram de jogadas de Wirtz.

    Deniz Undav (4/10):

    O atacante do Stuttgart foi titular pela primeira vez no torneio, mas não fez nada para mudar a percepção de que seu melhor papel é como super-reserva. Passou completamente despercebido nos 63 minutos em que esteve em campo.

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Reservas e Técnico

    Leon Goretzka (6/10):

    Entrou no início do segundo tempo no lugar de Nmecha e teve um desempenho muito melhor, marcando presença, especialmente nas jogadas ensaiadas.

    Jamal Musiala (5/10):

    Entrou no lugar de Undav, o que fez com que Havertz voltasse para o ataque, com Musiala assumindo a função de meia-atacante. O jogador do Bayern de Munique injetou um pouco de energia no ataque da Alemanha, mas sua finalização deixou a desejar e sua frustração crescente resultou em um cartão amarelo por uma entrada violenta em Galarza, que por pouco não rendeu um cartão vermelho. No entanto, ele recuperou a compostura para converter o pênalti.

    Waldemar Anton (6/10):

    Entrou aos 79 minutos e foi severamente penalizado por um bloqueio em Orlando Gill antes do “gol” de Tah, além de desperdiçar uma chance incrível pouco antes da disputa de pênaltis.

    Nick Woltemade (5/10):

    Substituiu Sane quando faltavam pouco mais de dois minutos do tempo regulamentar e teve pouco impacto na partida até perder seu pênalti na disputa de pênaltis.

    Nadiem Amiri (N/A):

    Entrou no lugar de Wirtz nos últimos 15 minutos.

    Malick Thiaw (N/A):

    Entrou na defesa no lugar de Rudiger a 10 minutos do fim.

    Julian Nagelsmann (3/10):

    Poucas coisas deram certo para o técnico. Escalar Undav não valeu a pena e, embora a entrada de Goretzka tenha sido uma boa jogada, Musiala parecia muito nervoso, como se estivesse determinado a provar que Nagelsmann estava errado por tê-lo deixado no banco. Obviamente, a postura defensiva do Paraguai teria dificultado a vida de qualquer time na hora de furar a defesa adversária, mas, no fim das contas, uma talentosa seleção alemã foi eliminada por uma equipe que os EUA golearam na estreia do torneio. Portanto, embora Nagelsmann ainda tenha dois anos restantes em seu contrato, ele parece um homem condenado após essa derrota devastadora.

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