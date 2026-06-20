No entanto, o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) chamou Jalal Jayed ao monitor para analisar um leve contato entre o zagueiro alemão Waldemar Anton e o goleiro paraguaio Orlando Gill, e o árbitro da partida decidiu, de forma polêmica, anular o gol.

Como resultado, a partida acabou indo para os pênaltis, e Kai Havertz — que havia empatado o gol de abertura de Julio Enciso, aos 42 minutos do primeiro tempo, ao cabecear para o gol um cruzamento de Florian Wirtz logo após o intervalo — perdeu o primeiro pênalti da disputa. O reserva Nick Woltemade também errou sua cobrança, dando ao Paraguai não uma, mas duas oportunidades de avançar para as oitavas de final, mas a seleção desperdiçou ambas: Antonio Sanabria chutou para fora, e Manuel Neuer defendeu a cobrança de Fabián Balbuena.

Mas o drama ainda não havia acabado. O azarado Tah chutou o pênalti por cima do travessão, dando ao Paraguai mais uma chance de vencer a disputa por pênaltis — e, dessa vez, eles aproveitaram graças ao excelente José Canale, que havia desempenhado um papel fundamental ao repelir onda após onda de ataques da Alemanha durante os 120 minutos anteriores de jogo.

Abaixo, o GOAL classifica todos os jogadores da Alemanha que entraram em campo em Foxborough, quando a “Die Mannschaft” perdeu uma disputa de pênaltis na Copa do Mundo pela primeira vez na história...