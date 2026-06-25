A Alemanha começou o jogo com tudo. E isso também se deveu a um pouco de sorte. Alex Pavlovic recuperou a bola em um lançamento lateral, mas, ao chutar, acertou o rosto de Pedro Vite. Florian Wirtz pegou a bola perdida e passou para Sane, que mandou para o fundo da rede. Apesar dos intensos protestos do Equador, o gol foi validado.

“Quando você tem um início de jogo tão bom e abre o placar, precisa se concentrar nos espaços. Hoje perdemos um pouco o controle depois que abrimos o placar”, disse Nagelsmann.

E o Equador reagiu. A equipe empatou o jogo em 1 a 1 depois que Nilson Angulo chutou no canto inferior da meta a 20 jardas de distância — o primeiro gol da seleção sul-americana no torneio. O restante do primeiro tempo se transformou em uma espécie de batalha: muitas entradas, muita garra, mas poucas chances reais.

“Foi difícil nos adaptarmos ao Equador porque eles nos pressionaram”, disse ele.

O segundo tempo ganhou vida. Em 30 segundos, a Alemanha achou que teria um pênalti quando Kai Havertz foi derrubado dentro da área. Mas o árbitro anulou a jogada devido a uma falta na jogada anterior. E então tudo deu errado. Quando a Alemanha tentava se reerguer, o Equador partiu para cima. Eles precisavam de uma vitória para avançar às oitavas de final, e seu desempenho no segundo tempo confirmou isso. Uma torcida majoritariamente pró-Equador vibrou durante os últimos 45 minutos, e a equipe respondeu à altura.

“Depois do intervalo, realmente não conseguimos retomar nosso ritmo e tentamos dar o nosso melhor. Se fosse a fase eliminatória, teríamos mudado um pouco as coisas”, disse Nagelsmann.

O segundo gol, na verdade, foi praticamente forçado a entrar no gol. Kevin Rodríguez saltou um pouco mais alto que Jonathan Tah. Gonzalo Plata se esticou um pouco mais que Manuel Neuer e empurrou a bola para o fundo da rede — fazendo com que parecesse que toda a sua nação invadisse a linha lateral.

“É disso que se trata a vida: aprender a sofrer e ter essa determinação, fé, convicção, equilíbrio e confiança. Diante da adversidade, sempre demonstramos calma. Tínhamos uma ideia de como trabalhar”, disse o técnico do Equador, Sebastián Beccacece — que correu até a bandeira de escanteio para comemorar —, após a partida.

A Alemanha tentou reagir, mas Nagelsmann já havia feito rodízio com a maioria dos titulares naquele momento. E o banco de reservas se mostrou praticamente ineficaz — cheio de vontade, mas sem ideias.

Este não era um jogo que precisasse ser vencido. No entanto, a escalação, a formação e a garra sugeriram que a equipe de Nagelsmann queria os três pontos aqui. Talvez isso faça com que essa derrota doa um pouquinho mais.

“A derrota nunca é boa, nem mesmo em uma partida em que a classificação para a fase seguinte já está garantida. Aprendemos com isso e seguimos em frente”, disse Nagelsmann.

O GOAL avalia os jogadores da Alemanha no Estádio de Nova York/Nova Jersey...