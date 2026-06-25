Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Manuel NeuerGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da Alemanha contra o Equador: o brilhante início de Leroy Sané não consegue encobrir o colapso defensivo, e a equipe de Julian Nagelsmann encerra a fase de grupos com um sabor amargo

Player ratings
Alemanha
Equador
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Equador x Alemanha

EAST RUTHERFORD, N.J. — A Alemanha mostrou muita vontade ofensiva, mas deixou muito a desejar na defesa nesta fraca partida de encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo, sendo derrotada por um Equador obstinado por 2 a 1. A equipe de Julian Nagelsmann abriu o placar logo no início com um gol de Leroy Sané, mas sofreu dois gols e nunca conseguiu dar uma resposta coerente. A equipe ainda lidera o grupo, mas chega às oitavas de final com um sabor amargo.

A Alemanha começou com tudo. E isso também se deveu a um pouco de sorte. Alex Pavlovic recuperou a bola em um lançamento lateral, mas acabou acertando o rosto de Pedro Vite ao chutar. Florian Wirtz pegou a bola perdida e passou para Sane, que mandou para o fundo da rede. Apesar dos intensos protestos do Equador, o gol foi validado.

Mas o Equador reagiu. Empatou o jogo em 1 a 1 depois que Nilson Angulo chutou no canto inferior da meta a 20 jardas de distância — o primeiro gol da seleção sul-americana no torneio. O restante do primeiro tempo se transformou em uma espécie de batalha: muitas entradas, muita garra, mas poucas chances reais.

O segundo tempo ganhou vida. Em 30 segundos, a Alemanha achou que teria um pênalti quando Kai Havertz foi derrubado dentro da área. Mas o árbitro anulou a jogada devido a uma falta na jogada anterior. E então tudo deu errado. Quando a Alemanha tentava se firmar, o Equador partia para cima. Eles precisavam de uma vitória para avançar para as oitavas de final, e seu desempenho no segundo tempo confirmou isso. Uma torcida majoritariamente pró-Equador vibrou durante os últimos 45 minutos, e a equipe respondeu à altura.

O segundo gol, na verdade, foi praticamente forçado a entrar no gol. Kevin Rodríguez saltou um pouco mais alto que Jonathan Tah. Gonzalo Plata se esticou um pouco mais que Manuel Neuer e empurrou a bola para o fundo da rede — fazendo com que parecesse que toda a nação se aglomerasse na linha lateral. A Alemanha partiu em busca do empate, mas Nagelsmann já havia feito rodízio com a maioria de seus titulares naquele momento. E o banco de reservas se mostrou praticamente ineficaz — cheio de vontade, mas sem ideias.

Este não era um jogo que precisasse ser vencido. No entanto, a escalação, a formação e a garra sugeriram que a equipe de Nagelsmann queria os três pontos aqui. Talvez isso faça com que essa derrota doa um pouquinho mais.

O GOAL avalia os jogadores da Alemanha no Estádio de Nova York/Nova Jersey...

  • Joshua KimmichGetty

    Goleiro e Defesa

    Manuel Neuer (5/10):

    Não teve como impedir o primeiro gol do Equador, mas deveria ter reagido muito mais rápido no segundo.

    Joshua Kimmich (7/10):

    Alguns de seus passes vindos da defesa foram realmente excelentes. Foi substituído após uma hora de jogo, com um olho já nas oitavas de final.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Fez algumas intervenções de última hora típicas dele, mas também esteve um pouco impreciso na distribuição de bola. Ele perdeu muitos jogos pelo Real Madrid na última temporada, e isso ficou evidente na quinta-feira.

    Jonathan Tah (6/10):

    Atuação mista. Foi chamado para fazer alguns bloqueios decisivos no segundo tempo. Também nem sempre esteve em sintonia com o goleiro.

    David Raum (6/10):

    Manteve a largura do campo e deixou seu lado relativamente organizado. Nenhum dos gols teve a ver com ele.

    • Publicidade
  • Felix NmechaGetty

    Meio-campo

    Felix Nmecha (5/10):

    Uma atuação corajosa. Dificultou a vida dos adversários e fez algumas entradas decisivas. No entanto, perdeu a bola na jogada que resultou no primeiro gol do Equador.

    Alex Pavlovic (5/10):

    Escapou por pouco de uma falta na jogada que resultou no primeiro gol da Alemanha. Fora isso, teve uma atuação bastante discreta e foi substituído no intervalo.

    Jamal Musiala (6/10):

    Entrou no ritmo da partida após um início lento. Manteve a posse de bola e se mostrou disposto a disputar a bola no meio-campo quando necessário.

  • Florian WirtzGetty

    Ataque

    Leroy Sané (8/10):

    Marcou um belo gol e foi fundamental na recuperação de bola. Às vezes, também ajudou na defesa, integrando a linha de cinco zagueiros. Continua a causar impacto, mesmo já tendo passado há muito tempo de seus melhores dias.

    Kai Havertz (5/10):

    Ineficaz no ataque. Seu papel é segurar o jogo e criar oportunidades para os companheiros, o que ele não conseguiu fazer. Uma hora ruim.

    Florian Wirtz (7/10):

    Deu uma bela assistência para Sane e criou algumas chances. Mas também teve alguns momentos de descuido com a bola.

  • Julian NagelsmannGetty

    Reservas e Técnico

    Angelo Stiller (7/10):

    Substituiu o ineficaz Pavlovic no intervalo e teve um desempenho mais eficaz.

    Malick Thiaw (5/10):

    Entrou para reforçar a defesa, o que não conseguiu fazer de fato.

    Denis Undav (6/10):

    Entrou aos 60 minutos, após pedidos para que fosse titular. Perdeu uma chance de gol no final da partida.

    Max Beier (5/10):

    Mal tocou na bola e teve dificuldade para se envolver na partida.

    Pascal Gross (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Julian Nagelsmann (5/10):

    Escalou praticamente o time titular — apesar de sua equipe já ter praticamente garantido a liderança do grupo. Ficou um pouco mal visto pela incapacidade da equipe de conseguir um resultado. Grandes questões a serem respondidas antes das eliminatórias.

Copa do Mundo
Alemanha crest
Alemanha
ALE
team-logo
A definir
A definir