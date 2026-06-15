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Germany Curacao ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores da Alemanha contra Curaçao: Jamal Musiala e Florian Wirtz comandam o jogo, enquanto Kai Havertz dá início à sua busca pela Chuteira de Ouro na vitória esmagadora sobre a modesta seleção da Copa do Mundo

Player ratings
Alemanha
J. Musiala
F. Wirtz
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Alemanha x Curaçao

A Alemanha deixou sua marca logo no início da Copa do Mundo de 2026 ao golear por 7 a 1 a estreante Curaçao. Dois gols de Kai Havertz e gols de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown e Deniz Undav garantiram uma estreia relativamente tranquila no Grupo E para a Die Mannschaft, embora a equipe tenha levado um susto quando Curaçao marcou um gol no meio do primeiro tempo.

A Alemanha começou com tudo e abriu o placar logo aos seis minutos, quando Nmecha chutou com efeito da entrada da área após uma troca de passes com Florian Wirtz. O meio-campista do Borussia Dortmund quase marcou o segundo pouco depois, mas chutou por pouco ao lado da trave, a cerca de 20 metros da meta.

Wirtz também chutou para fora por pouco, mas os tetracampeões foram surpreendidos aos 21 minutos, quando uma jogada fluida de Curaçao foi finalizada por Livano Comenencia, cujo chute passou por Manuel Neuer após um desvio.

A equipe de Julian Nagelsmann precisava reagir rapidamente e, logo depois de Schlotterbeck ter visto sua cabeçada em um escanteio ser desviada por cima do travessão, o zagueiro central subiu mais alto para cabecear o cruzamento de Nathaniel Brown, passando pelo goleiro Eloy Room.

Havertz marcou o terceiro gol nos acréscimos do primeiro tempo, convertendo um pênalti após Nmecha ter sido derrubado dentro da área por Riechedly Bazoer, e a vitória ficou garantida menos de dois minutos após o início do segundo tempo, quando Musiala recebeu um passe em profundidade de Joshua Kimmich e chutou cruzado, passando por Room para marcar.

A Alemanha continuou criando chances e, embora Leroy Sané tenha chutado para fora quando teve uma clara oportunidade de gol, conseguiu chegar ao quinto quando Brown aproveitou o desvio do substituto Undav e marcou seu primeiro gol pela seleção com um voleio. Undav então marcou ele mesmo após receber passe de Kimmich.

Havertz fechou o placar ao receber passe de Undav e tocar a bola por cima de Room nos minutos finais.

O GOAL avalia os jogadores da Alemanha em Houston...

  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Goleiro e defesa

    Manuel Neuer (6/10):

    Um desvio fez com que o chute de Comenencia passasse por ele, mas, fora isso, ele não foi muito exigido em seu retorno à seleção.

    Joshua Kimmich (7/10):

    Passou a maior parte do jogo com tranquilidade. Sólido na defesa e com passes precisos, principalmente quando seu passe em profundidade deu assistência para Musiala. Também deu assistência para Undav marcar o sexto gol.

    Jonathan Tah (5/10):

    Teve alguns momentos de instabilidade com a posse de bola, apesar de ter tido tempo para trabalhar a bola. Infelizmente, desviou o chute de Comenencia para dentro.

    Nico Schlotterbeck (7/10):

    Pode achar que poderia ter feito mais na jogada que resultou no gol de Curaçao, depois de ter tido duas chances de afastar a bola. Compensou isso com uma atuação segura no restante do jogo, enquanto sua constante ameaça em jogadas ensaiadas permitiu que ele fizesse o 2 a 1.

    Nathaniel Brown (8/10):

    Subindo e descendo constantemente pelo lado esquerdo, exibindo sua velocidade e resistência. Excelente cruzamento encontrou Schlotterbeck para o segundo gol da Alemanha, antes de seu chute de voleio marcar o quinto.

    • Publicidade
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Felix Nmecha (8/10):

    Abriu o placar com uma finalização espetacular e poderia ter feito um hat-trick nos primeiros 15 minutos, já que suas investidas tardias na área não foram marcadas. Trouxe energia ao meio-campo da Alemanha, e foi seu domínio de bola que ajudou a conquistar o pênalti.

    Aleksandar Pavlovic (6/10):

    Reciclou a posse de bola com inteligência no meio-campo, já que teve bastante contato com a bola. Deu alguns chutes imprecisos quando estava bem posicionado.

    Jamal Musiala (8/10):

    Aproveitou os espaços e quase sempre colocou Curaçao na defensiva com seu estilo ágil. Excelente finalização no início do segundo tempo garantiu a vitória logo no começo do segundo tempo.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Leroy Sané (4/10):

    Pouquíssimas de suas tentativas deram certo, enquanto um passe de calcanhar imprudente quase colocou sua equipe em apuros. Desperdiçou uma chance de ouro no segundo tempo, o que resumiu bem seu desempenho.

    Kai Havertz (7/10):

    Converteu com calma o pênalti e marcou o sétimo gol com um belo toque de bico, mas, fora isso, ficou bastante discreto enquanto outros brilhavam ao seu redor. Ainda assim, fez várias jogadas excelentes para criar espaço e já está bem na disputa pela Chuteira de Ouro.

    Florian Wirtz (7/10):

    Um belo toque e passe colocaram Nmecha na cara do gol para o primeiro gol, e ele esteve no centro de muitas das melhores jogadas da Alemanha. Esteve perto de coroar sua atuação com um gol em algumas ocasiões.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Deniz Undav (7/10):

    Um gol e duas assistências do jogador do Stuttgart, que continuou sua excelente trajetória com a camisa da Alemanha.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Entrou em campo por 20 minutos quando o resultado já estava garantido.

    Leon Goretzka (6/10):

    Manteve a simplicidade no meio-campo após substituir Nmecha.

    David Raum (6/10):

    Obrigou Room a fazer uma defesa com os pés após entrar no lugar de Brown.

    Waldemar Anton (N/A):

    Deixou Kimmich descansar nos últimos minutos.

    Julian Nagelsmann (7/10):

    Adversários mais difíceis estão por vir, e as dúvidas sobre a escalação de Sané continuarão, mas ele pode ficar bastante satisfeito com o desempenho da equipe e, é claro, com o resultado.

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