A Alemanha começou com tudo e abriu o placar logo aos seis minutos, quando Nmecha chutou com efeito da entrada da área após uma troca de passes com Florian Wirtz. O meio-campista do Borussia Dortmund quase marcou o segundo pouco depois, mas chutou por pouco ao lado da trave, a cerca de 20 metros da meta.

Wirtz também chutou para fora por pouco, mas os tetracampeões foram surpreendidos aos 21 minutos, quando uma jogada fluida de Curaçao foi finalizada por Livano Comenencia, cujo chute passou por Manuel Neuer após um desvio.

A equipe de Julian Nagelsmann precisava reagir rapidamente e, logo depois de Schlotterbeck ter visto sua cabeçada em um escanteio ser desviada por cima do travessão, o zagueiro central subiu mais alto para cabecear o cruzamento de Nathaniel Brown, passando pelo goleiro Eloy Room.

Havertz marcou o terceiro gol nos acréscimos do primeiro tempo, convertendo um pênalti após Nmecha ter sido derrubado dentro da área por Riechedly Bazoer, e a vitória ficou garantida menos de dois minutos após o início do segundo tempo, quando Musiala recebeu um passe em profundidade de Joshua Kimmich e chutou cruzado, passando por Room para marcar.

A Alemanha continuou criando chances e, embora Leroy Sané tenha chutado para fora quando teve uma clara oportunidade de gol, conseguiu chegar ao quinto quando Brown aproveitou o desvio do substituto Undav e marcou seu primeiro gol pela seleção com um voleio. Undav então marcou ele mesmo após receber passe de Kimmich.

Havertz fechou o placar ao receber passe de Undav e tocar a bola por cima de Room nos minutos finais.

O GOAL avalia os jogadores da Alemanha em Houston...