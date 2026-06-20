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Deniz Undav Germany player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores da Alemanha contra a Costa do Marfim: Deniz Undav merece ser titular! O “super-reserva” marca dois gols contra os Elefantes, liderados por Yan Diomande, e aumenta a pressão sobre Kai Havertz

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Copa do Mundo
Alemanha
Especiais e Opinião
Alemanha x Cote D'Ivoire
Cote D'Ivoire
D. Undav

Deniz Undav marcou duas vezes ao sair do banco, e a Alemanha conseguiu virar o jogo e derrotar a Costa do Marfim em uma partida emocionante do Grupo E da Copa do Mundo, disputada em Toronto na noite de sábado. Os tetracampeões começaram bem, com Kai Havertz se destacando no ataque, mas os Elefantes representavam uma ameaça constante nos contra-ataques e abriram o placar aos trinta minutos, quando um cruzamento perigoso do impressionante Yan Diomande permitiu que Franck Kessie marcasse de perto.

A Alemanha teve dificuldades para reagir, com a Costa do Marfim se defendendo com dedicação e, ao mesmo tempo, representando uma ameaça constante no contra-ataque, graças não apenas ao cobiçado Diomande, mas também a Amad Diallo na lateral oposta. No entanto, os jogadores de Julian Nagelsmann finalmente conseguiram empatar aos 68 minutos, e o mérito foi todo do técnico: Nadiem Amiri cruzou para o também reserva Undav, que, de voleio, empatou para a Alemanha.

A Costa do Marfim poderia ter vencido no final da partida, quando Nicolas Pépé encontrou Simon Adingra na área, mas o atacante, que pertence ao Sunderland, inexplicavelmente decidiu dar um toque na bola quando deveria ter chutado de primeira, e foi brutalmente punido por seu desperdício. Aos quatro minutos do tempo de acréscimo, Felix Nmecha deu um passe magnífico para Undav, que, sem surpresa, converteu a chance, marcando seu terceiro gol em duas partidas na Copa do Mundo – o indiscutível “super-reserva” do torneio.

Abaixo, o GOAL classifica todos os jogadores da Alemanha que entraram em campo em Toronto...

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Manuel Neuer (6/10):

    A escalação do goleiro veterano continua dividindo opiniões, mas não havia muito que ele pudesse ter feito em relação ao gol de Kessie.

    Joshua Kimmich (5/10):

    Deu um belo cruzamento para Havertz logo no início, mas passou a maior parte do primeiro tempo tentando — sem sucesso — conter Diomande. No entanto, teve um desempenho muito melhor após o intervalo.

    Jonathan Tah (6/10):

    Fez o possível para ajudar Kimmich a lidar com Diomande e também se saiu bem com a bola.

    Nico Schlotterbeck (5/10):

    Continuou em campo até o intervalo, mesmo depois de torcer o tornozelo, mas isso claramente prejudicava seus movimentos e a distribuição de bola, então foi substituído por Antonio Rudiger no intervalo.

    Nathaniel Brown (6/10):

    Teve azar ao ver Kessie abrir o placar, já que havia feito um bloqueio brilhante pouco antes para impedir Diallo. O jogador do Manchester United causou-lhe problemas, mas ele provavelmente levou a melhor no confronto entre os dois no final.

    • Publicidade
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Felix Nmecha (8/10):

    Provavelmente o melhor jogador da Alemanha no primeiro tempo, Nmecha demonstrou enorme garra e energia ao recuperar a posse de bola e impulsionar sua equipe para frente. Ele então apareceu bem no final da partida com um passe brilhante para Undav, garantindo a vitória da Alemanha.

    Aleksandar Pavlovic (4/10):

    Achou que tinha aberto o placar, mas seu “gol de cabeça” foi corretamente anulado por uma falta desajeitada em Yahia Fofana. Pavlovic contribuiu muito pouco no geral e foi substituído por Nadiem Amiri antes da metade do segundo tempo.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Leroy Sané (3/10):

    O ponta passou despercebido durante os 60 minutos em que esteve em campo.

    Jamal Musiala (4/10):

    A Alemanha precisava de muito mais do seu camisa 10, que teve muita dificuldade para se impor na partida. Como era de se esperar, foi substituído após uma hora de jogo.

    Florian Wirtz (6/10):

    Parecia o meio-campista ofensivo com mais chances de criar algo para a Alemanha no primeiro tempo e fez bem em abrir espaço para si mesmo com jogadas habilidosas, mas acabou chutando fraco para o gol. Como resultado, ele escapou da substituição de Nagelsmann no segundo tempo, mas Wirtz ainda carece de finalização.

    Kai Havertz (6/10):

    Obrigou Fofana a fazer uma boa defesa com uma bela cabeçada e também teve um gol anulado por falta em Emmanuel Agbadou. No entanto, agora ele vai enfrentar forte pressão de Undav pela vaga de titular.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Antonio Rudiger (6/10):

    Entrou no lugar do lesionado Schlotterbeck e, embora tenha sido sólido na defesa, sua contribuição mais notável foi um chute sem sentido de longe que saiu alto e para fora.

    Deniz Undav (7/10):

    O super-reserva da Alemanha marcou novamente — desta vez, apenas oito minutos após entrar em campo —, com um voleio muito calmo e controlado.

    Nadiem Amiri (7/10):

    Entrou no meio-campo no lugar do medíocre Pavlovic e não demorou a marcar presença, com uma assistência fantástica para Undav.

    Jamie Leweling (5/10):

    Fez parte de uma troca tripla junto com Undav e Amiri, mas não causou nem de longe o mesmo impacto. Na verdade, ele se mostrou bastante desorganizado com a bola.

    Leon Goretzka (N/A):

    Entrou no lugar de Havertz nos minutos finais.

    Julian Nagelsmann (8/10):

    Mudou o jogo com suas substituições ousadas. No entanto, ele agora tem uma decisão importante a tomar em relação a Undav, que merece ser titular na última partida da Alemanha na fase de grupos, contra o Equador, depois de marcar três gols em apenas 56 minutos de Copa do Mundo, elevando seu total de gols pela seleção para nove em apenas 11 partidas em todas as competições.

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