Avaliações dos jogadores da Alemanha contra a Costa do Marfim: Deniz Undav merece ser titular! O “super-reserva” marca dois gols contra os Elefantes, liderados por Yan Diomande, e aumenta a pressão sobre Kai Havertz

A Alemanha teve dificuldades para reagir, com a Costa do Marfim se defendendo com dedicação e, ao mesmo tempo, representando uma ameaça constante no contra-ataque, graças não apenas ao cobiçado Diomande, mas também a Amad Diallo na lateral oposta. No entanto, os jogadores de Julian Nagelsmann finalmente conseguiram empatar aos 68 minutos, e o mérito foi todo do técnico: Nadiem Amiri cruzou para o também reserva Undav, que, de voleio, empatou para a Alemanha.

A Costa do Marfim poderia ter vencido no final da partida, quando Nicolas Pépé encontrou Simon Adingra na área, mas o atacante, que pertence ao Sunderland, inexplicavelmente decidiu dar um toque na bola quando deveria ter chutado de primeira, e foi brutalmente punido por seu desperdício. Aos quatro minutos do tempo de acréscimo, Felix Nmecha deu um passe magnífico para Undav, que, sem surpresa, converteu a chance, marcando seu terceiro gol em duas partidas na Copa do Mundo – o indiscutível “super-reserva” do torneio.

Abaixo, o GOAL classifica todos os jogadores da Alemanha que entraram em campo em Toronto...