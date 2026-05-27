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Crystal Palace rayo Vallecano ratings GFXGOAL
Mark Doyle

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Avaliações do Crystal Palace contra o Rayo Vallecano: Algum arrependimento, Thomas Tuchel?! Adam Wharton, rejeitado pela seleção inglesa, brilha na final da Liga Conferência, enquanto Oliver Glasner se despede com um presente de despedida perfeito graças ao gol da vitória de Jean-Philippe Mateta

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Conference League
Crystal Palace
Especiais e Opinião
Crystal Palace x Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
O. Glasner
A. Wharton
J. Mateta

Adam Wharton foi a estrela do jogo, e Oliver Glasner deu aos torcedores do Crystal Palace o presente de despedida perfeito ao conduzir os londrinos a uma vitória por 1 a 0, totalmente merecida, sobre o Rayo Vallecano na final da Liga Conferência na noite de quarta-feira. Desde o apito inicial, Wharton demonstrou estar determinado a ridicularizar a decisão de Thomas Tuchel de deixá-lo de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte.

O tão cobiçado meio-campista deu um passe magnífico atrás do outro antes de lançar uma bola com perfeição na área pouco antes do intervalo, que Tyrick Mitchell, de alguma forma, conseguiu desviar de cabeça para fora a cerca de cinco metros da meta.

No entanto, quando Wharton avançou no início do segundo tempo para tentar a sorte de longe, o goleiro do Rayo, Augusto Batalla, só conseguiu desviar o chute certeiro do jogador de 22 anos na direção de Jean-Philippe Mateta, que reagiu rapidamente e desviou a bola para o gol com a panturrilha.

O Palace realmente deveria ter vencido o jogo com mais facilidade, com Yeremy Pino acertando as duas traves com uma fantástica cobrança de falta antes de dar assistência para Mateta em uma chance que o francês deveria ter aproveitado.

No entanto, os jogadores de Glasner não foram punidos por seu desperdício por um ataque ineficaz do Rayo e, assim, conseguiram segurar o resultado para levantar seu primeiro troféu europeu – um ano depois de derrotar o Manchester City na final da FA Cup e conquistar seu primeiro título nacional.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do Palace que entraram em campo na Red Bull Arena...

  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANOAFP

    Goleiro e defesa

    Dean Henderson (6/10):

    Apesar de todo o domínio do Rayo, o goleiro do Palace teve muito pouco trabalho — além de levantar o troféu no final.

    Jaydee Canvot (6/10):

    Cometeu um grande erro no primeiro tempo ao tentar deixar a bola sair de campo, mas não foi punido e se mostrou muito seguro no restante da partida.

    Maxence Lacroix (7/10):

    Uma atuação dominante do melhor zagueiro do Palace, que mostrou por que é alvo de interesse de tantos times de ponta.

    Chadi Riad (6/10):

    Teve sorte de se safar após uma falha grave na avaliação de um cruzamento que Alemao poderia ter convertido, mas não cometeu mais nenhum erro depois disso.

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  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANOAFP

    Meio-campo

    Daniel Muñoz (6/10):

    Como de costume, foi uma excelente opção pela ala direita do Palace e chegou perto de aproveitar um passe brilhante de Pino.

    Adam Wharton (8/10):

    Demonstrou seu maravilhoso repertório de passes logo no início da partida, e seu cruzamento para Mitchell no final do primeiro tempo estava pedindo para ser convertido. Não foi surpresa que o melhor jogador da partida estivesse envolvido no primeiro gol, com o chute de Wharton sendo defendido e caindo nos pés de Mateta.

    Daichi Kamada (6/10):

    Não tão chamativo quanto Wharton, mas Kamada foi excelente com a bola e realizou uma enorme quantidade de trabalho.

    Tyrick Mitchell (6/10):

    Trabalhou incrivelmente duro e deu alguns bons passes, mas desperdiçou uma chance gloriosa no final do primeiro tempo ao errar feio em uma cabeçada à queima-roupa.

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Ismaila Sarr (6/10):

    Sempre pareceu uma ameaça com sua velocidade e agilidade, mas sua tomada de decisões deixou a desejar em alguns momentos.

    Jean-Philippe Mateta (7/10):

    Abriu o placar com uma finalização instintiva, feia mas eficaz, e teria feito o 2 a 0 momentos depois, não fosse uma defesa maravilhosa de Batalla.

    Yeremy Pino (8/10):

    Pensou que estava livre para marcar após receber um passe brilhante de Wharton, mas foi derrubado por Pathe Ciss e teve a infelicidade de ver uma cobrança de falta fantástica acabar saindo de alguma forma após acertar as duas traves. Também avançou para criar uma grande chance que Mateta desperdiçou.

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Jorgen Strand Larsen (N/A):

    Assumiu a posição de Mateta no ataque apenas nos últimos 15 minutos.

    Evan Guessand (N/A):

    Substituiu Pino, que estava exausto, no final da partida.

    Oliver Glasner (8/10):

    Que maneira de se despedir! Mesmo durante uma primeira meia hora cautelosa, o Palace parecia ser o time mais forte e sua superioridade acabou se impondo no segundo tempo. Para onde Glasner irá agora permanece um mistério, mas o que está claro é que ele é um excelente estrategista, tendo conquistado dois troféus com um clube que antes não tinha nenhum.