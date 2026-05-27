Avaliações do Crystal Palace contra o Rayo Vallecano: Algum arrependimento, Thomas Tuchel?! Adam Wharton, rejeitado pela seleção inglesa, brilha na final da Liga Conferência, enquanto Oliver Glasner se despede com um presente de despedida perfeito graças ao gol da vitória de Jean-Philippe Mateta

O tão cobiçado meio-campista deu um passe magnífico atrás do outro antes de lançar uma bola com perfeição na área pouco antes do intervalo, que Tyrick Mitchell, de alguma forma, conseguiu desviar de cabeça para fora a cerca de cinco metros da meta.

No entanto, quando Wharton avançou no início do segundo tempo para tentar a sorte de longe, o goleiro do Rayo, Augusto Batalla, só conseguiu desviar o chute certeiro do jogador de 22 anos na direção de Jean-Philippe Mateta, que reagiu rapidamente e desviou a bola para o gol com a panturrilha.

O Palace realmente deveria ter vencido o jogo com mais facilidade, com Yeremy Pino acertando as duas traves com uma fantástica cobrança de falta antes de dar assistência para Mateta em uma chance que o francês deveria ter aproveitado.

No entanto, os jogadores de Glasner não foram punidos por seu desperdício por um ataque ineficaz do Rayo e, assim, conseguiram segurar o resultado para levantar seu primeiro troféu europeu – um ano depois de derrotar o Manchester City na final da FA Cup e conquistar seu primeiro título nacional.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores do Palace que entraram em campo na Red Bull Arena...