Avaliações do Brasil x Marrocos: Vinícius Júnior salva a Seleção, enquanto a atuação medíocre de Casemiro deixa Carlo Ancelotti com mais perguntas do que respostas

O Brasil não conseguiu se firmar no início da partida e foi punido. O gol de Marrocos foi uma jogada de beleza. Brahim Diaz, que esteve em grande destaque durante toda a noite, passou a bola por entre os zagueiros centrais da Seleção. Ismael Saibari — que marcou 15 gols pelo PSV nesta temporada — avançou para receber a bola e chutou por cima de Alisson, que estava deslocado.
Do nada, o Brasil reagiu. Vinícius Jr. aproveitou a primeira chance que teve. Marrocos lhe deu um pouco de espaço demais. O ponta do Real Madrid cortou para dentro com o pé direito e mandou a bola no ângulo superior, trazendo um pouco de vida a um estádio surpreendentemente apático.
O segundo tempo prometia muito, mas, reconhecidamente, cumpriu pouco. O Brasil tirou o pressionado Casemiro no intervalo e tentou injetar qualidade com Matheus Cunha. Mas o jogador do Manchester United nunca conseguiu fazer a diferença. E mesmo com Vinicius continuando a brilhar, o segundo gol nunca saiu. Marrocos, por sua vez, se contentou em se defender. Parece que ambas as equipes ficarão com um ponto – com adversários mais fracos pela frente.
O GOAL avalia os jogadores do Brasil no Estádio de Nova York/Nova Jersey...