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Thomas Hindle

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Avaliações do Brasil x Marrocos: Vinícius Júnior salva a Seleção, enquanto a atuação medíocre de Casemiro deixa Carlo Ancelotti com mais perguntas do que respostas

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Especiais e Opinião
Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Vinicius Junior
C. Ancelotti

EAST RUTHERFORD, N.J. -- Vinicius Jr marcou um gol maravilhoso que deu vida a uma atuação do Brasil que, de outra forma, teria sido apática, enquanto a Seleção se contentou com um empate em 1 a 1 com o Marrocos na estreia na Copa do Mundo. O Brasil começou devagar e sofreu o primeiro gol, mas um momento de magia de seu principal jogador restaurou o empate antes do intervalo. Parece que ambas as equipes ficarão satisfeitas com o ponto conquistado, já que terão adversários mais fáceis pela frente.

O Brasil não conseguiu se firmar no início da partida e foi punido. O gol de Marrocos foi uma jogada de beleza. Brahim Diaz, que esteve em grande destaque durante toda a noite, passou a bola por entre os zagueiros centrais da Seleção. Ismael Saibari — que marcou 15 gols pelo PSV nesta temporada — avançou para receber a bola e chutou por cima de Alisson, que estava deslocado.

Do nada, o Brasil reagiu. Vinícius Jr. aproveitou a primeira chance que teve. Marrocos lhe deu um pouco de espaço demais. O ponta do Real Madrid cortou para dentro com o pé direito e mandou a bola no ângulo superior, trazendo um pouco de vida a um estádio surpreendentemente apático.

O segundo tempo prometia muito, mas, reconhecidamente, cumpriu pouco. O Brasil tirou o pressionado Casemiro no intervalo e tentou injetar qualidade com Matheus Cunha. Mas o jogador do Manchester United nunca conseguiu fazer a diferença. E mesmo com Vinicius continuando a brilhar, o segundo gol nunca saiu. Marrocos, por sua vez, se contentou em se defender. Parece que ambas as equipes ficarão com um ponto – com adversários mais fracos pela frente.

O GOAL avalia os jogadores do Brasil no Estádio de Nova York/Nova Jersey...

  • Roger IbanezGetty

    Goleiro e defesa

    Alisson (6/10):

    Fez algumas boas defesas. Não teve como evitar o gol.

    Roger Ibanez (4/10):

    Um pesadelo no primeiro tempo. Foi ultrapassado repetidamente.

    Marquinhos (5/10):

    Ficou fora de posição no gol de Marrocos e, fora isso, esteve um pouco instável.

    Gabriel (6/10):

    Igualmente culpado pelo primeiro gol do Marrocos, mas se recuperou bem.

    Douglas Santos (5/10):

    Fraco no dia. Parecia cansado e sem ideias.

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  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Meio-campo

    Casemiro (4/10):

    Teve um verdadeiro pesadelo no meio-campo. Nunca acompanhou o ritmo do jogo, recebeu cartão amarelo antes do intervalo e foi substituído no intervalo.

    Bruno Guimarães (6/10):

    O melhor dos dois meio-campistas. Deu assistência para Vini e cobriu o campo com mais eficácia.

    Lucas Paquetá (5/10):

    Ficou praticamente ausente durante longos períodos do primeiro tempo, mas depois obrigou Yassine Bounou a fazer uma defesa impressionante. Terminou a partida com o maior número de contribuições defensivas entre todos os jogadores do Brasil.

  • Vinicius Jr BrazilGetty

    Ataque

    Raphinha (6/10):

    Um pouco impreciso com a bola no primeiro tempo, mas criou algumas chances no segundo. No geral, foi uma atuação razoável — mesmo que ele pudesse ter contribuído mais.

    Igor Thiago (6/10):

    Segurou bem a bola em alguns momentos. Chutou a gol, mas, fora isso, teve pouca participação.

    Vinicius Jr (8/10):

    Marcou na sua chance no primeiro tempo e pareceu perigoso a partir daí. Teve azar de não ter marcado mais um ou dois gols.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Danilo (6/10):

    Uma atuação decente na lateral, apesar da idade.

    Fabinho (6/10):

    Muito trabalho sujo e cobertura de espaços, mas pouco com a bola.

    Matheus Cunha (6/10):

    Deu um gás extra, mas sem muita qualidade no ataque.

    Luiz Henrique (5/10):

    14 toques na bola em 30 minutos bastante medíocres.

    Danilo (N/A):

    O outro Danilo, que joga pelo Botafogo, não teve tempo para causar impacto.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Uma estreia mista como técnico na Copa do Mundo. Marrocos não é um time ruim, mas o Brasil certamente sentirá que poderia ter feito mais.

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