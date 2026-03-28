Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Manchester City: a equipe de Marc Skinner é arrasada! Lea Schuller volta a não conseguir marcar, enquanto as Red Devils sofrem goleada no derbi de Manchester

O Manchester City dominou o United desde o início e abriu o placar aos 17 minutos, quando Vivianne Miedema cabeceou para o gol após um chute de longe de Lauren Hemp, que desviou na trave e saiu para trás.
E, dois minutos depois, Miedema marcou novamente, ao ficar com muito espaço na área do United e cabecear mais uma vez, passando por Phallon Tullis-Joyce.
Aos 25 minutos, o City pensou ter marcado o terceiro em um escanteio com Rebecca Knaak, mas seu cabeceio foi anulado por uma suposta falta na área; Tullis-Joyce reclamou de ter sido impedida, mas os replays não pareceram mostrar nenhuma infração.
Após o intervalo, o City conseguiu seu terceiro gol com Kerstin Casparij, que empurrou a bola para o fundo da rede na trave oposta após um belo passe de Hemp.
O United melhorou um pouco no jogo, mas não conseguiu fazer nada para ameaçar seu rival.
