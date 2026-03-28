Harry Sherlock

Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Manchester City: a equipe de Marc Skinner é arrasada! Lea Schuller volta a não conseguir marcar, enquanto as Red Devils sofrem goleada no derbi de Manchester

O Manchester United sofreu uma goleada de 3 a 0 contra o Manchester City no Old Trafford no sábado, com Vivianne Miedema marcando dois gols e Kerstin Casparij completando o placar logo após o intervalo. A equipe de Marc Skinner foi dominada pelo rival da cidade, que agora está a apenas cinco pontos do título da WSL.

O Manchester City dominou o United desde o início e abriu o placar aos 17 minutos, quando Vivianne Miedema cabeceou para o gol após um chute de longe de Lauren Hemp, que desviou na trave e saiu para trás.

E, dois minutos depois, Miedema marcou novamente, ao ficar com muito espaço na área do United e cabecear mais uma vez, passando por Phallon Tullis-Joyce.

Aos 25 minutos, o City pensou ter marcado o terceiro em um escanteio com Rebecca Knaak, mas seu cabeceio foi anulado por uma suposta falta na área; Tullis-Joyce reclamou de ter sido impedida, mas os replays não pareceram mostrar nenhuma infração. 

Após o intervalo, o City conseguiu seu terceiro gol com Kerstin Casparij, que empurrou a bola para o fundo da rede na trave oposta após um belo passe de Hemp.

O United melhorou um pouco no jogo, mas não conseguiu fazer nada para ameaçar seu rival. 

O GOAL avalia as jogadoras do United de Old Trafford...

    Goleiro e defesa

    Phallon Tullis-Joyce (4/10):

    Sofreu um gol no início da partida após um chute desviado de Hemp, mas foi salva pela trave. Não conseguiu chegar nem perto das duas cabeçadas de Miedema. Foi salva pelo árbitro quando a cabeçada de Knaak foi anulada, mas ficou novamente perdida quando Casparij marcou. Uma tarde desastrosa. 

    Jayde Riviere (5/10):

    Ficou praticamente à margem, enquanto as atacantes do City não paravam de ultrapassá-la. Foi substituída por Drury.

    Maya Le Tissier (4/10):

    Saltou para afastar o cruzamento que chegava a Miedema para o seu segundo gol, mas calculou mal. Recuperou-se um pouco, mas o jogo já estava perdido naquele momento.

    Millie Turner (5/10):

    Saiu da defesa quando podia, o que não era com tanta frequência. Não conseguiu lidar com Shaw e Miedema juntas.

    Hanna Lundkvist (3/10):

    Não conseguiu controlar as atacantes do City de forma alguma. Estava muito longe de Casparij quando ela apareceu de surpresa. Muito fraca. 

    Meio-campo

    Hinata Miyazawa (6/10):

    Cobriu uma área imensa. Pressionou bem durante toda a partida, mas ficou frustrada por não ter conseguido abrir o placar para sua equipe. 

    Lisa Naalsund (5/10):

    Fez o que pôde na defesa, mas o City conseguiu furar a defesa do United com muita facilidade.

    Ataque

    Jess Park (4/10):

    Sempre positiva com a bola nos pés, mas simplesmente não conseguiu criar nada. Tocou na bola apenas uma vez na área do City, o que demonstra a impotência do United.

    Lea Schuller (3/10):

    Saltou com Miedema na área, mas não conseguiu impedir que ela marcasse. Foi substituída aos 52 minutos após uma atuação completamente discreta. Mal tocou na bola. 

    Simi Awujo (5/10):

    Algumas tentativas arriscadas. Recuou para apoiar o meio-campo de vez em quando, mas sua contribuição ofensiva foi significativamente insuficiente.

    Melvine Malard (5/10):

    Uma tentativa decente após cortar pela lateral, mas ficou sem receber passes na maior parte do tempo. Subiu para o ataque quando Schuller foi substituída.

    Reservas e técnico

    Fridolina Rolfo (6/10):

    Entrou no lugar de Schuller. Passou a jogar pela ala esquerda, mas o City já estava confortável naquele momento. 

    Layla Drury (6/10):

    Com apenas 16 anos, Drury substituiu Riviere. Ela se mostrou positiva com a bola sempre que a recebia.

    Gabrielle George (N/A)

    Entrou no segundo tempo.

    Jess Anderson (N/A):

    Fez sua estreia na WSL.

    Marc Skinner (4/10):

    O desempenho do United no segundo tempo foi, pelo menos, melhor do que no primeiro, mas os primeiros 45 minutos foram uma vergonha, com o United sem aparecer em campo. Em um clássico, isso é imperdoável. O United melhorou um pouco, mas o jogo já estava perdido. Algumas estreias oferecem um lado positivo, mas este ficará marcado como um dos piores dias da temporada do United. 

