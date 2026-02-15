Goal.com
Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o London City Lionesses: Millie Turner marca o gol da vitória no final da partida, enquanto Jess Park marca um golaço, garantindo a SÉTIMA vitória consecutiva do Red Devils

O Manchester United conquistou sua sétima vitória consecutiva em todas as competições ao virar o jogo e derrotar o London City Lionesses por 2 a 1 na Superliga Feminina. Um gol impressionante de Jess Park empatou o jogo e Millie Turner, que voltava de lesão, marcou o gol da vitória no final da partida, garantindo os três pontos depois que Nikita Parris havia dado a vantagem às visitantes recém-promovidas. Com essa vitória difícil, o Red Devils permanece em segundo lugar na divisão.

O London City Lionesses começou com tudo e Parris abriu o placar aos cinco minutos, passando à frente de Jayde Riviere para cabecear para o gol após um passe convidativo de Freya Godfrey. As visitantes surpreenderam a torcida da casa com o gol no início da partida, e o United teve dificuldades para entrar no jogo nos primeiros minutos.

Parris causava estragos no ataque, roubando a bola de Riviere em seu próprio terço final em uma oportunidade que não deu em nada, antes de passar por Maya Le Tissier e cruzar para Jana Fernandez chutar por cima do travessão. Godfrey teve uma oportunidade do lado oposto, mas cortou para dentro e chutou para fora, perto do canto superior.

Aos 30 minutos, contra o ritmo do jogo, o United empatou com uma jogada brilhante de Park. Recebendo um passe preciso de Turner, o resto foi obra da jogadora de 24 anos, que avançou pela esquerda, atravessou o meio-campo e chutou com força no canto oposto da área.

O United empatou, mas as preocupações continuavam do outro lado do campo, com Le Tissier sendo forçada a fazer uma defesa desesperada dentro da sua própria área, antes que a goleira Phallon Tullis-Joyce entregasse a bola diretamente para Parris no final do primeiro tempo – apenas para salvar com gratidão uma tentativa fraca da atacante inglesa.

Le Tissier tirou a bola da linha no início do segundo tempo, mas o United passou a dominar e controlou a posse de bola durante grande parte dos últimos trinta minutos. No entanto, as chances claras eram escassas e parecia que as visitantes sairiam com um ponto. Mas Turner tinha outros planos em sua primeira partida desde setembro, cabeceando para o gol após cobrança de falta de Le Tissier e levando a torcida da casa ao delírio.

O United parecia ter garantido os três pontos até os últimos segundos do tempo adicional, quando Isobel Goodwin cabeceou a bola a poucos centímetros da trave. Não foi uma atuação clássica do United, mas o time continua sua impressionante sequência de vitórias e mantém suas fracas esperanças de conquistar o título da WSL com a vitória.

O GOAL avalia os jogadores do Man Utd no Progress with Unity Stadium...

  • Goleiro e defesa

    Phallon Tullis-Joyce (6/10):

    Seu passe ruim direto para os pés de Parris nos últimos momentos do primeiro tempo poderia ter custado caro, mas no final das contas não custou. Não teve muitas chances de gol, mas comandou bem sua área.

    Jayde Riviere (4/10):

    Foi uma pena ter sido substituída no final devido a uma lesão, mas não foi o melhor dia da canadense, que teve dificuldades contra Parris e Pattinson. Recebeu um cartão amarelo desnecessário por uma falta imprudente no primeiro tempo e, a partir daí, ficou na corda bamba.

    Maya Le Tissier (8/10):

    Crucial nas duas extremidades do campo. A capitã fez uma defesa crucial para impedir um gol quase certo, tirou outra bola da linha e, para completar, cobrou uma falta perigosa que causou confusão na área e resultou no gol da vitória de Turner.

    Millie Turner (8/10):

    A zagueira jogou pela primeira vez desde a partida contra o London City em setembro e deu assistência para o primeiro gol antes de marcar o gol da vitória no final da partida. Também contribuiu muito na defesa, e o United ficará muito feliz com o retorno da jogadora de 29 anos.

    Gabby George (5/10):

    Substituída no intervalo, a lateral-esquerda teve uma tarefa difícil contra Godfrey e, em grande parte, saiu perdendo para a perigosa ponta.

    Meio-campo

    Lisa Naalsund (6/10):

    Contribuiu para a melhora do United no segundo tempo e lutou para recuperar o controle do meio-campo.

    Hinata Miyazawa (7/10):

    Com 88,9% de precisão nos passes, a japonesa manteve a calma na posse de bola e ajudou a virar o jogo, permitindo que o United saísse atrás no placar.

    Simi Awujo (4/10):

    Substituída por Zigiotti Olme no intervalo, Awujo teve dificuldades para entrar no jogo, já que as visitantes levaram vantagem no primeiro tempo.

  • Ataque

    Ellen Wangerheim (5/10):

    Substituída logo após a marca de uma hora, a sueca teve um momento notável pela esquerda no primeiro tempo, mas, fora isso, teve dificuldades para influenciar o jogo.

    Jess Park (7/10):

    Apesar de ter ficado fora do jogo por alguns momentos, Park mostrou sua qualidade quando foi chamada e seu gol foi genial, colocando o United de volta no jogo.

    Lea Schuller (6/10):

    A atacante se mostrou incômoda e lutou muito pela sua equipe, sem ter nenhuma chance de gol ou finalização durante a partida.

  • Substitutos e treinador

    Hanna Lundkvist (6/10):

    Substituiu George no intervalo e tentou neutralizar Godfrey. A ala do London City foi menos eficaz no segundo tempo, apesar de ainda ter tido seus momentos.

    Julia Zigiotti Olme (5/10):

    Entrando no intervalo, a meio-campista errou alguns passes, mas desempenhou um papel importante na consolidação do meio-campo.

    Dominique Janssen (6/10):

    Entrou para ajudar o United a se tornar mais sólido defensivamente, e as visitantes tiveram muito menos oportunidades de ataque no final da partida.

    Layla Drury (6/10):

    A jogadora de 16 anos substituiu Riviere no final da partida e mostrou segurança além da sua idade na lateral.

    Marc Skinner (7/10):

    Pode não ter sido a atuação mais fluida de sua equipe, mas Skinner viu o United sair atrás no placar e crescer no jogo no segundo tempo. Estender a sequência de vitórias para sete partidas é uma conquista enorme.

0