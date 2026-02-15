O London City Lionesses começou com tudo e Parris abriu o placar aos cinco minutos, passando à frente de Jayde Riviere para cabecear para o gol após um passe convidativo de Freya Godfrey. As visitantes surpreenderam a torcida da casa com o gol no início da partida, e o United teve dificuldades para entrar no jogo nos primeiros minutos.

Parris causava estragos no ataque, roubando a bola de Riviere em seu próprio terço final em uma oportunidade que não deu em nada, antes de passar por Maya Le Tissier e cruzar para Jana Fernandez chutar por cima do travessão. Godfrey teve uma oportunidade do lado oposto, mas cortou para dentro e chutou para fora, perto do canto superior.

Aos 30 minutos, contra o ritmo do jogo, o United empatou com uma jogada brilhante de Park. Recebendo um passe preciso de Turner, o resto foi obra da jogadora de 24 anos, que avançou pela esquerda, atravessou o meio-campo e chutou com força no canto oposto da área.

O United empatou, mas as preocupações continuavam do outro lado do campo, com Le Tissier sendo forçada a fazer uma defesa desesperada dentro da sua própria área, antes que a goleira Phallon Tullis-Joyce entregasse a bola diretamente para Parris no final do primeiro tempo – apenas para salvar com gratidão uma tentativa fraca da atacante inglesa.

Le Tissier tirou a bola da linha no início do segundo tempo, mas o United passou a dominar e controlou a posse de bola durante grande parte dos últimos trinta minutos. No entanto, as chances claras eram escassas e parecia que as visitantes sairiam com um ponto. Mas Turner tinha outros planos em sua primeira partida desde setembro, cabeceando para o gol após cobrança de falta de Le Tissier e levando a torcida da casa ao delírio.

O United parecia ter garantido os três pontos até os últimos segundos do tempo adicional, quando Isobel Goodwin cabeceou a bola a poucos centímetros da trave. Não foi uma atuação clássica do United, mas o time continua sua impressionante sequência de vitórias e mantém suas fracas esperanças de conquistar o título da WSL com a vitória.

O GOAL avalia os jogadores do Man Utd no Progress with Unity Stadium...