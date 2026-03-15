Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Chelsea: erro desastroso de Dominique Janssen custa caro às Red Devils na derrota na final da Copa da Liga

Elisabeth Terland esteve perto de abrir o placar logo nos primeiros dois minutos, quando obrigou Hannah Hampton a fazer uma defesa a 25 metros da meta, mas o United ficou em desvantagem quando Janssen perdeu a bola para James após um controle errado de um lançamento lateral perto da sua própria área. A estrela inglesa James conseguiu, assim, driblar até dentro da área e enganar Phallon Tullis-Joyce com seu chute.

O United tentou reagir com Terland ameaçando novamente, primeiro chutando para fora da entrada da área e depois acertando a trave com um chute cruzado. Maya Le Tissier teve que estar atenta no outro lado do campo, no entanto, ao correr para impedir Alyssa Thompson depois que a atacante dos Estados Unidos ficou cara a cara com o gol.

Ellen Wangerheim desperdiçou a melhor chance do United nos segundos finais do primeiro tempo ao chutar mal de perto após uma bela jogada e cruzamento de Melvine Malard, enquanto Lisa Naalsund acertou as mãos de Hampton logo após o intervalo.

O Chelsea, porém, acabou encontrando seu ritmo na partida e garantiu o primeiro título da temporada quando Beever-Jones segurou Hanna Lundqvist e mandou a bola para o fundo da rede, passando por Tullis-Joyce, de perto.

O GOAL avalia as jogadoras do United em Ashton Gate...