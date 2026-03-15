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Janssen Malard Terland GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Chelsea: erro desastroso de Dominique Janssen custa caro às Red Devils na derrota na final da Copa da Liga

O Manchester United ficou aquém das expectativas na final da Copa da Liga Feminina, no domingo, perdendo por 2 a 0 para o Chelsea após um erro catastrófico de Dominique Janssen que deu a Lauren James a oportunidade de marcar o primeiro gol. A equipe de Marc Skinner dominou a partida em Bristol ao longo dos 90 minutos, mas suas esperanças de uma reação foram frustradas pela substituta Aggie Beever-Jones no segundo tempo.

Elisabeth Terland esteve perto de abrir o placar logo nos primeiros dois minutos, quando obrigou Hannah Hampton a fazer uma defesa a 25 metros da meta, mas o United ficou em desvantagem quando Janssen perdeu a bola para James após um controle errado de um lançamento lateral perto da sua própria área. A estrela inglesa James conseguiu, assim, driblar até dentro da área e enganar Phallon Tullis-Joyce com seu chute.

O United tentou reagir com Terland ameaçando novamente, primeiro chutando para fora da entrada da área e depois acertando a trave com um chute cruzado. Maya Le Tissier teve que estar atenta no outro lado do campo, no entanto, ao correr para impedir Alyssa Thompson depois que a atacante dos Estados Unidos ficou cara a cara com o gol.

Ellen Wangerheim desperdiçou a melhor chance do United nos segundos finais do primeiro tempo ao chutar mal de perto após uma bela jogada e cruzamento de Melvine Malard, enquanto Lisa Naalsund acertou as mãos de Hampton logo após o intervalo.

O Chelsea, porém, acabou encontrando seu ritmo na partida e garantiu o primeiro título da temporada quando Beever-Jones segurou Hanna Lundqvist e mandou a bola para o fundo da rede, passando por Tullis-Joyce, de perto.

O GOAL avalia as jogadoras do United em Ashton Gate...

  • FBL-ENG-LCUP-WOMEN-CHELSEA-MAN UTDAFP

    Goleiro e defesa

    Phallon Tullis-Joyce (5/10):

    Foi surpreendida pelo passe de James no primeiro gol, que passou por seu poste mais próximo. Não teve chance no gol de Beever-Jones que selou a vitória.

    Jayde Riviere (7/10):

    Teve um desempenho excelente contra a dupla ameaça de Thompson e Baltimore pela esquerda do Chelsea, ao mesmo tempo em que contribuiu no ataque.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Excelente desarme em Thompson manteve o United no jogo no final do primeiro tempo. Continua a impressionar no centro da defesa.

    Dominique Janssen (3/10):

    Uma partida marcada por seu erro terrível. James a incomodou o tempo todo, mas isso ainda não é desculpa para o erro que deu ao Chelsea o primeiro gol.

    Hanna Lundqvist (5/10):

    Suficientemente sólida na lateral esquerda, ao tentar lidar com a velocidade de Rytting Kaneryd. No entanto, não foi forte o suficiente para impedir Beever-Jones depois de ter sido deslocada para a direita.

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    Meio-campo

    Jess Park (5/10):

    Longe de seu melhor nível. Mostrou alguns bons toques, mas a formação impediu que ela se deslocasse para dentro como gostaria.

    Lisa Naalsund (5/10):

    Uma presença sólida no meio-campo do United, mesmo que contribua pouco com a posse de bola. Testou Hampton no início do segundo tempo.

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Excelente em espaços apertados e impulsionou o United com alguns belos passes para a frente.

    Melvine Malard (5/10):

    Passou por Bronze uma vez no primeiro tempo, mas, fora isso, não conseguiu causar impacto pela esquerda. Melhorou um pouco quando mudou para a direita pouco antes do intervalo, mas ainda não estava no seu melhor.

  • FBL-ENG-LCUP-WOMEN-CHELSEA-MAN UTDAFP

    Ataque

    Ellen Wangerheim (4/10):

    Teve alguns bons momentos de jogo de retenção, mas faltou-lhe qualidade ou convicção para incomodar a defesa do Chelsea. Desperdiçou sua grande chance pouco antes do intervalo.

    Elisabeth Terland (7/10):

    Parecia gostar de jogar como parte da dupla de ataque, já que representou mais ameaça do que qualquer outra jogadora com a camisa do United. Forçou Hampton a fazer uma defesa logo no início e acertou a trave em uma atuação positiva.

  • Reservas e técnico

    Fridolina Rolfo (5/10):

    Precisava ter se saído melhor para impedir o cruzamento que resultou no gol de Beever-Jones.

    Lea Schuller (5/10):

    Um pouco melhor do que Wangerheim, mas ainda assim não foi o suficiente.

    Simi Awujo (N/A):

    Causou problemas em sua breve participação.

    Marc Skinner (5/10):

    A mudança de sistema ajudou Terland, mas fez com que jogadores-chave como Park e Malard tivessem seu impacto reduzido. Obviamente, um erro individual grave não pode ser evitado.

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