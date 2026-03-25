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Man Utd Bayern Munich Women gfxGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Bayern de Munique: falhas defensivas custam caro, e a velha conhecida Pernille Harder coloca as Red Devils à beira da eliminação da Liga dos Campeões

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Manchester United Women
Liga dos Campeões Feminino
Manchester United Women x Bayern Munich
Especiais e Opinião

O Manchester United precisará vencer na Alemanha na próxima semana para dar continuidade à sua primeira participação na Liga dos Campeões Feminina, após sofrer uma derrota por 3 a 2 para o Bayern na partida de ida desta disputa das quartas de final, na noite de quarta-feira. As Red Devils demonstraram grande resiliência ao conseguirem se recuperar duas vezes de um gol de desvantagem, parecendo estar a caminho de um empate que lhes daria maiores chances de avançar, até que o gol de Momoko Tanikawa no final da partida decidiu o resultado a favor das campeãs alemãs.

Parecia que o United teria uma noite difícil quando Harder abriu o placar após apenas 98 segundos. A ex-atacante do Chelsea foi um verdadeiro pesadelo para o United durante seus quatro anos na Inglaterra e retomou exatamente de onde havia parado: aproveitou um passe perfeito de Arianna Caruso e, com calma, mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para Phallon Tullis-Joyce. Mas o United se acomodou no jogo e empatou no meio do primeiro tempo, quando Le Tissier converteu de 11 metros após Glodis Viggosdottir ter tocado com a mão na bola após um chute de Lea Schuller.

Isso certamente ajudou a acalmar os nervos do United, e as duas equipes disputaram um jogo muito equilibrado a partir daí, trocando meias-chances sem que nenhuma delas realmente criasse oportunidades claras até que o placar fosse alterado novamente no final da partida. A maioria das defesas que Tullis-Joyce e Ena Mahmutovic tiveram que fazer foram fáceis, enquanto tanto Viggosdottir quanto Schuller tiveram boas oportunidades a partir de cruzamentos que não conseguiram aproveitar ao máximo.

Parecia que o jogo iria terminar empatado, até uma enxurrada de gols no final. Primeiro, Harder restaurou a vantagem do Bayern com uma jogada semelhante, desta vez avançando para receber um passe em profundidade maravilhoso de Tanikawa e finalizando para além de Tullis-Joyce, marcando seu quinto gol em oito jogos contra o United. Mas, mais uma vez, as anfitriãs reagiram, e apenas cinco minutos depois Hanna Lundkvist recebeu o escanteio de Le Tissier e cabeceou para além de Mahmutovic, empatando o jogo novamente.

Quando Tanikawa respondeu a isso poucos minutos depois para restaurar a vantagem do Bayern, porém, o United já não tinha mais respostas. A equipe de Marc Skinner, em sua estreia na fase principal, impressionou na Europa e fez bem em enfrentar de igual para igual um time formidável que perdeu apenas uma vez em toda a temporada, mantendo a disputa acirrada. No entanto, para continuar nesta aventura, elas precisarão vencer em Munique na próxima semana.

O GOAL avalia os jogadores do Man Utd de Old Trafford...

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-MAN UTD-BAYERN MUNICHAFP

    Goleiro e defesa

    Phallon Tullis-Joyce (6/10):

    Não teve muitas defesas notáveis a fazer, já que a maioria das tentativas do Bayern foi direto para ela.

    Hanna Lundkvist (7/10):

    Ótima cabeçada para empatar o jogo em 2 a 2 e venceu a maioria dos duelos, mantendo Kett relativamente quieta.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Marcou um pênalti fantástico e cobrou um escanteio perfeito para o gol de Lundkvist, mas sua defesa foi facilmente superada por jogadas simples por trás para Harder em duas ocasiões decisivas. 

    Millie Turner (5/10):

    Nunca é uma tarefa fácil, mas ela e Le Tissier simplesmente não marcaram Harder de perto o suficiente e jogaram com uma linha muito alta.

    Fridolina Rolfo (5/10):

    Não conseguiu entrar no jogo no ataque e teve dificuldades para vencer os duelos na defesa.

    • Publicidade
  • Lisa Naalsund Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    Fez jogadas fantásticas pelos flancos, venceu inúmeros duelos e conduziu bem a bola. Boa na posse de bola também.

    Hinata Miyazawa (5/10):

    Mostrou lampejos, mas, de modo geral, foi bastante desleixada em seu retorno às atividades pelo clube, após ter jogado pela seleção japonesa na final da Copa da Ásia na Austrália no fim de semana.

    Lisa Naalsund (6/10):

    Teve alguns momentos bons, mas não esteve envolvida o suficiente para ser uma ameaça séria.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-WOMEN-MAN UTD-BAYERN MUNICHAFP

    Ataque

    Jess Park (5/10):

    Animada quando participava, mas foi basicamente neutralizada durante a partida.

    Lea Schuller (6/10):

    Trabalhou duro para criar jogadas e causou problemas, como quando sofreu o pênalti. No entanto, sua finalização deixou a desejar em várias ocasiões.

    Melvine Malard (6/10):

    Como muitas outras, ela foi bem quando conseguiu causar impacto, mas teve poucas oportunidades para isso.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Simi Awujo (N/A):

    Entrou nas etapas finais.

    Jayde Riviere (N/A):

    Outra entrada relativamente tardia.

    Marc Skinner (6/10):

    Ele estava de mãos atadas devido à disponibilidade de jogadores e fez o melhor que pôde com as opções que tinha, já que sua equipe enfrentou o Bayern de igual para igual. Deveria ter sido mais cauteloso com a ameaça de Harder nas costas da defesa após o primeiro gol e talvez ter feito sua equipe recuar um pouco mais.

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