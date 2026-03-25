Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Bayern de Munique: falhas defensivas custam caro, e a velha conhecida Pernille Harder coloca as Red Devils à beira da eliminação da Liga dos Campeões

Parecia que o United teria uma noite difícil quando Harder abriu o placar após apenas 98 segundos. A ex-atacante do Chelsea foi um verdadeiro pesadelo para o United durante seus quatro anos na Inglaterra e retomou exatamente de onde havia parado: aproveitou um passe perfeito de Arianna Caruso e, com calma, mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para Phallon Tullis-Joyce. Mas o United se acomodou no jogo e empatou no meio do primeiro tempo, quando Le Tissier converteu de 11 metros após Glodis Viggosdottir ter tocado com a mão na bola após um chute de Lea Schuller.

Isso certamente ajudou a acalmar os nervos do United, e as duas equipes disputaram um jogo muito equilibrado a partir daí, trocando meias-chances sem que nenhuma delas realmente criasse oportunidades claras até que o placar fosse alterado novamente no final da partida. A maioria das defesas que Tullis-Joyce e Ena Mahmutovic tiveram que fazer foram fáceis, enquanto tanto Viggosdottir quanto Schuller tiveram boas oportunidades a partir de cruzamentos que não conseguiram aproveitar ao máximo.

Parecia que o jogo iria terminar empatado, até uma enxurrada de gols no final. Primeiro, Harder restaurou a vantagem do Bayern com uma jogada semelhante, desta vez avançando para receber um passe em profundidade maravilhoso de Tanikawa e finalizando para além de Tullis-Joyce, marcando seu quinto gol em oito jogos contra o United. Mas, mais uma vez, as anfitriãs reagiram, e apenas cinco minutos depois Hanna Lundkvist recebeu o escanteio de Le Tissier e cabeceou para além de Mahmutovic, empatando o jogo novamente.

Quando Tanikawa respondeu a isso poucos minutos depois para restaurar a vantagem do Bayern, porém, o United já não tinha mais respostas. A equipe de Marc Skinner, em sua estreia na fase principal, impressionou na Europa e fez bem em enfrentar de igual para igual um time formidável que perdeu apenas uma vez em toda a temporada, mantendo a disputa acirrada. No entanto, para continuar nesta aventura, elas precisarão vencer em Munique na próxima semana.

O GOAL avalia os jogadores do Man Utd de Old Trafford...