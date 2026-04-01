Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Bayern de Munique: as corajosas Red Devils foram derrotadas em jogadas ensaiadas, e as táticas defensivas de Marc Skinner acabaram custando caro na eliminação da Liga dos Campeões

Tudo estava indo conforme o planejado antes do intervalo, com o United atacando com vigor e causando todo tipo de problema ao Bayern nos primeiros minutos, sem parecer em nada com a equipe que sofreu um placar de 2 a 0 nos primeiros 20 minutos do confronto da Superliga Feminina contra o Manchester City no fim de semana. Depois de ter uma tentativa anterior bem defendida por Ena Mahmutovic, Malard daria ao United a vantagem que sua pressão merecia, aproveitando um erro da goleira após um passe simples por trás de Jayde Riviere para empatar o placar no placar agregado.

A partir daí, o United também parecia mais perto de marcar novamente. Malard obrigou Mahmutovic a fazer outra boa defesa pouco depois de abrir o placar, com Vanessa Gilles sendo então forçada a bloquear um chute de Fridolina Rolfo, que havia feito uma arrancada ousada para o terço final do campo.

Quando as Red Devils voltaram para o segundo tempo, porém, pareciam um time totalmente diferente. Posicionadas em uma formação muito mais defensiva, as jogadoras se mantiveram firmes enquanto o Bayern lançava tudo contra elas, mas sem qualquer folga no contra-ataque, um gol do Bayern parecia inevitável. Phallon Tullis-Joyce fez uma grande defesa para impedir Pernille Harder, enquanto Maya Le Tissier e Millie Turner fizeram bons bloqueios, mas onda após onda de ataques continuava chegando e, eventualmente, seria demais para as visitantes aguentarem.

Dado o número de escanteios que o Bayern cobrou na área do United, os problemas que causaram e o fato de ninguém ter sofrido mais gols de cabeça na WSL nesta temporada do que as Red Devils, também não foi surpresa que o empate do Bayern tenha surgido justamente dessa situação. Glodis Viggosdottir saltou para cabecear com precisão, passando por Tullis-Joyce, que colocou a mão na bola, mas não conseguiu impedir o gol. Antes que o United pudesse recuperar o fôlego, o placar estava 2 a 1, com a grande defesa de cabeça de Malard na linha sendo anulada pelo foguete que Linda Dallmann mandou voando no ângulo da rede no rebote.

Tem sido uma campanha brilhante para o United. Fazer sua estreia na fase principal da Liga dos Campeões após passar pelas eliminatórias pela primeira vez e chegar às quartas de final não é, de forma alguma, um resultado abaixo do esperado para uma equipe ainda tão incipiente no futebol feminino. No entanto, depois de abrir o placar nesta partida de volta e mostrar um desempenho tão promissor no primeiro tempo, é difícil não sentir que esta foi uma oportunidade perdida pelas Red Devils em um segundo tempo decepcionantemente defensivo.

O GOAL avalia as jogadoras do United na Allianz Arena...