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Tullis-Joyce Le Tissier Man Utd Bayern GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Avaliações das jogadoras do Manchester United contra o Bayern de Munique: as corajosas Red Devils foram derrotadas em jogadas ensaiadas, e as táticas defensivas de Marc Skinner acabaram custando caro na eliminação da Liga dos Campeões

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Manchester United Women
Liga dos Campeões Feminino
Especiais e Opinião
Bayern Munich x Manchester United Women

A aventura do Manchester United na Liga dos Campeões Feminina chegou a um fim dramático na quarta-feira, quando o Bayern de Munique conseguiu uma virada no final da partida para derrotar as Red Devils por 2 a 1 naquela noite e por 5 a 3 no placar agregado. A equipe de Marc Skinner começou bem na Alemanha e abriu uma vantagem merecida logo no início com Melvine Malard, mas uma abordagem defensiva no segundo tempo custou caro, já que o United sofreu dois gols no final da partida que levaram as campeãs alemãs às semifinais, onde provavelmente enfrentarão o Barcelona.

Tudo estava indo conforme o planejado antes do intervalo, com o United atacando com vigor e causando todo tipo de problema ao Bayern nos primeiros minutos, sem parecer em nada com a equipe que sofreu um placar de 2 a 0 nos primeiros 20 minutos do confronto da Superliga Feminina contra o Manchester City no fim de semana. Depois de ter uma tentativa anterior bem defendida por Ena Mahmutovic, Malard daria ao United a vantagem que sua pressão merecia, aproveitando um erro da goleira após um passe simples por trás de Jayde Riviere para empatar o placar no placar agregado.

A partir daí, o United também parecia mais perto de marcar novamente. Malard obrigou Mahmutovic a fazer outra boa defesa pouco depois de abrir o placar, com Vanessa Gilles sendo então forçada a bloquear um chute de Fridolina Rolfo, que havia feito uma arrancada ousada para o terço final do campo.

Quando as Red Devils voltaram para o segundo tempo, porém, pareciam um time totalmente diferente. Posicionadas em uma formação muito mais defensiva, as jogadoras se mantiveram firmes enquanto o Bayern lançava tudo contra elas, mas sem qualquer folga no contra-ataque, um gol do Bayern parecia inevitável. Phallon Tullis-Joyce fez uma grande defesa para impedir Pernille Harder, enquanto Maya Le Tissier e Millie Turner fizeram bons bloqueios, mas onda após onda de ataques continuava chegando e, eventualmente, seria demais para as visitantes aguentarem.

Dado o número de escanteios que o Bayern cobrou na área do United, os problemas que causaram e o fato de ninguém ter sofrido mais gols de cabeça na WSL nesta temporada do que as Red Devils, também não foi surpresa que o empate do Bayern tenha surgido justamente dessa situação. Glodis Viggosdottir saltou para cabecear com precisão, passando por Tullis-Joyce, que colocou a mão na bola, mas não conseguiu impedir o gol. Antes que o United pudesse recuperar o fôlego, o placar estava 2 a 1, com a grande defesa de cabeça de Malard na linha sendo anulada pelo foguete que Linda Dallmann mandou voando no ângulo da rede no rebote.

Tem sido uma campanha brilhante para o United. Fazer sua estreia na fase principal da Liga dos Campeões após passar pelas eliminatórias pela primeira vez e chegar às quartas de final não é, de forma alguma, um resultado abaixo do esperado para uma equipe ainda tão incipiente no futebol feminino. No entanto, depois de abrir o placar nesta partida de volta e mostrar um desempenho tão promissor no primeiro tempo, é difícil não sentir que esta foi uma oportunidade perdida pelas Red Devils em um segundo tempo decepcionantemente defensivo.

O GOAL avalia as jogadoras do United na Allianz Arena...

  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Phallon Tullis-Joyce (5/10):

    Fez uma defesa fantástica ao impedir Harder no início do segundo tempo, mas mostrou-se inseguro ao lidar com cruzamentos e deveria ter defendido o gol de empate do Bayern.

    Jayde Riviere (7/10):

    Venceu muitos duelos e fez parte de uma defesa que se manteve firme enquanto pôde. Também deu o passe que Malard aproveitou para marcar o gol.

    Maya Le Tissier (7/10):

    Depois de ter sido dominada por Khadija Shaw no fim de semana, ela se empenhou muito mais para lidar com Harder nesta partida. 

    Millie Turner (7/10):

    Não tem estado no seu melhor nível em alguns momentos desta temporada, mas esteve mais perto disso aqui, com uma forte atuação.

    Hanna Lundkvist (6/10):

    Foi superada com facilidade em alguns momentos, mas contribuiu para o forte esforço defensivo no geral.

    • Publicidade
  • Julia Zigiotti Olme Franziska Kett Man Utd Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Julia Zigiotti Olme (5/10):

    Uma noite de altos e baixos. Demonstrou grande energia e compreensão do jogo, sendo eficaz em grande parte do tempo, mas também se mostrou bastante imprecisa na posse de bola em outras ocasiões.

    Hinata Miyazawa (5/10):

    Boa com a bola no primeiro tempo, mas teve poucas oportunidades após o intervalo. Poderia ter reagido melhor na área no gol de Dallmann.

    Simi Awujo (6/10):

    Não teve muitas oportunidades com a bola, mas foi positiva quando a teve. Também lutou bem no meio-campo.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-BAYERN MUNICH-MAN UTDAFP

    Ataque

    Jess Park (5/10):

    Teve dificuldades para receber a bola, especialmente no segundo tempo. No entanto, cumpriu bem sua parte na defesa.

    Melvine Malard (7/10):

    Uma ameaça constante no primeiro tempo, causando muitos problemas ao Bayern. Defendeu bem também nos escanteios.

    Fridolina Rolfo (5/10):

    Teve alguns momentos mais brilhantes do que Park, mas, assim como sua companheira de equipe, teve dificuldades para se envolver no jogo de maneira significativa.

  • FC Bayern München v Manchester United FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Lisa Naalsund (6/10):

    Fez uma grande entrada em Harder dentro da área pouco depois de entrar em campo. No entanto, teve dificuldades para se envolver na posse de bola, com o United encurralado.

    Gabby George (N/A):

    Entrou nos últimos cinco minutos.

    Lea Schuller (N/A):

    Outra substituição no final da partida.

    Marc Skinner (4/10):

    Organizou sua equipe de forma brilhante no primeiro tempo — então, por que mudou tão drasticamente no segundo? Não tinha muitas opções no banco, mas precisava ter sido mais proativo para, pelo menos, colocar Schuller em campo.

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