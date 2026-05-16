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Khadija Shaw Man City HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o West Ham: Khadija Shaw encerra com chave de ouro a temporada triunfante na WSL - mas a lesão de Lauren Hemp causa preocupação antes da final da FA Cup

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Manchester City Women
K. Shaw
WSL
West Ham United Women x Manchester City Women
Especiais e Opinião

O Manchester City encerrou com chave de ouro a temporada da Superliga Feminina, na qual conquistou o título, no sábado. As novas campeãs inglesas encerraram a campanha na liga com uma vitória por 4 a 1 sobre o West Ham, antes de levantar o troféu pela primeira vez em 10 anos. O triunfo do City foi confirmado no início deste mês, quando o Arsenal não conseguiu vencer o Brighton, e assim elas puderam desfrutar de uma espécie de volta de honra na capital, enquanto uma arquibancada lotada assistia a dois gols de Khadija Shaw que ajudaram a garantir mais uma vitória em uma temporada maravilhosa.

A partida estava apenas no 13º minuto quando Jade Rose abriu o placar, mas a equipe de Andree Jeglertz não teve vida fácil, já que o West Ham, terceiro colocado da parte de baixo da tabela, fez de tudo para tornar o jogo bastante disputado. Kinga Szemik fez algumas defesas excelentes no gol da equipe da casa, impedindo Lauren Hemp — que saiu mancando de forma preocupante no primeiro tempo — e Mary Fowler de marcarem, enquanto o West Ham também representava uma ameaça no outro lado do campo com algumas chances.

Shaw dobraria a vantagem do City pouco antes da hora de jogo, marcando seu 20º gol na temporada da WSL graças a um cruzamento fantástico de Aoba Fujino, e elevaria sua contagem para 21 pouco depois, quando a bola caiu a seu favor na área do Hammers, oferecendo-lhe uma oportunidade que ela não desperdiçaria.

O West Ham havia reduzido temporariamente a diferença por meio de Seraina Piubel, enquanto Eartha Cumings, fazendo sua estreia na liga pelo City no gol visitante, teve que fazer uma grande defesa quando um escanteio causou um certo caos. Mas o resultado nunca esteve em dúvida depois que Shaw fez 3 a 1, e ainda houve tempo para a cereja do bolo, com Laura Coombs, que se aposentará no final desta temporada, mandando para o fundo da rede um brilhante quarto gol.

Tudo isso contribuiu para um final bastante adequado para uma campanha memorável do City, que buscará conquistar a dobradinha de liga e copa quando enfrentar o Brighton na final da FA Cup no final deste mês.

O GOAL avalia os jogadores do City da Victoria Road...

  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Eartha Cumings (8/10):

    Em sua estreia na WSL pelo City, ela fez várias defesas excelentes e, à medida que o jogo avançava, foi ganhando cada vez mais confiança na recepção de cruzamentos.

    Iman Beney (6/10):

    Subiu e desceu bastante pela direita, lutou bem nos duelos e sempre tentou criar jogadas, mesmo que nem sempre tenha dado certo.

    Jade Rose (8/10):

    Abriu o placar com um finalização perspicaz e defendeu de forma brilhante durante toda a partida, realizando algumas intervenções particularmente oportunas.

    Alex Greenwood (7/10):

    Excelente na posse de bola e cobrou um escanteio brilhante que resultou no gol de Rose antes de sair no intervalo.

    Leila Ouahabi (7/10):

    Teve bastante posse de bola e foi produtiva com ela, criando algumas boas oportunidades. Também pressionou o West Ham com frequência no campo adversário.

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  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Yui Hasegawa (8/10):

    Mais uma atuação maravilhosamente sólida no meio-campo, com sua qualidade na posse de bola e capacidade de cobrir tanto espaço se destacando.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    Partida enérgica de 45 minutos, na qual ela se saiu bem nos duelos e não errou nenhum passe.

    Aoba Fujino (7/10):

    Mostrou-se promissora em uma função mais central, com alguns toques precisos e passes inteligentes que permitiram uma boa articulação com as companheiras. Também demonstrou suas tradicionais habilidades de ponta-esquerda com a assistência para Shaw.

  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Mary Fowler (6/10):

    Teve azar por não ter marcado, mas Szemik fez uma excelente defesa. Ficou relativamente discreta no resto do jogo, embora tenha feito um ótimo trabalho defensivo.

    Khadija Shaw (8/10):

    Ultrapassou a marca dos 20 gols mais uma vez, com duas finalizações excelentes. Poderia ter marcado mais se não tivesse ficado algumas vezes em impedimento.

    Lauren Hemp (6/10):

    Teve uma atuação animada e realmente poderia ter marcado um gol antes de sair mancando antes dos 30 minutos.

  • West Ham United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Kerolin (6/10):

    Teve alguns momentos, mas teve dificuldade em se envolver muito depois de substituir Hemp no meio do primeiro tempo.

    Sydney Lohmann (7/10):

    Trouxe boa energia e alguns passes precisos ao entrar no intervalo.

    Gracie Prior (7/10):

    Se encaixou bem na defesa, vencendo muitos duelos.

    Laura Coombs (7/10):

    Marcou seu último jogo na WSL com um gol maravilhoso que deu ainda mais brilho à vitória.

    Laura Wienroither (N/A):

    Substituiu Beney nos últimos 10 minutos.

    Andree Jeglertz (7/10):

    Aproveitou a oportunidade para dar descanso a algumas jogadoras e fazer algumas substituições antecipadas, de vista para a final da FA Cup daqui a duas semanas, o que foi uma decisão sensata. Deve ter ficado muito chateado ao ver Hemp sair mancando.

FA Cup
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