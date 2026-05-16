Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o West Ham: Khadija Shaw encerra com chave de ouro a temporada triunfante na WSL - mas a lesão de Lauren Hemp causa preocupação antes da final da FA Cup

A partida estava apenas no 13º minuto quando Jade Rose abriu o placar, mas a equipe de Andree Jeglertz não teve vida fácil, já que o West Ham, terceiro colocado da parte de baixo da tabela, fez de tudo para tornar o jogo bastante disputado. Kinga Szemik fez algumas defesas excelentes no gol da equipe da casa, impedindo Lauren Hemp — que saiu mancando de forma preocupante no primeiro tempo — e Mary Fowler de marcarem, enquanto o West Ham também representava uma ameaça no outro lado do campo com algumas chances.

Shaw dobraria a vantagem do City pouco antes da hora de jogo, marcando seu 20º gol na temporada da WSL graças a um cruzamento fantástico de Aoba Fujino, e elevaria sua contagem para 21 pouco depois, quando a bola caiu a seu favor na área do Hammers, oferecendo-lhe uma oportunidade que ela não desperdiçaria.

O West Ham havia reduzido temporariamente a diferença por meio de Seraina Piubel, enquanto Eartha Cumings, fazendo sua estreia na liga pelo City no gol visitante, teve que fazer uma grande defesa quando um escanteio causou um certo caos. Mas o resultado nunca esteve em dúvida depois que Shaw fez 3 a 1, e ainda houve tempo para a cereja do bolo, com Laura Coombs, que se aposentará no final desta temporada, mandando para o fundo da rede um brilhante quarto gol.

Tudo isso contribuiu para um final bastante adequado para uma campanha memorável do City, que buscará conquistar a dobradinha de liga e copa quando enfrentar o Brighton na final da FA Cup no final deste mês.

O GOAL avalia os jogadores do City da Victoria Road...