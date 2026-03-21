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Khadija Shaw Man City Women compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o Tottenham: Com uma mão no troféu! O hat-trick recorde de Khadija Shaw aproxima ainda mais as Cityzens do primeiro título da WSL em 10 anos

O hat-trick recorde de Khadija Shaw levou o Manchester City a uma vitória esmagadora por 5 a 2 sobre o Tottenham no sábado, permitindo que a líder da Superliga Feminina mantivesse sua vantagem de sete pontos na liderança, faltando apenas quatro partidas para o fim do campeonato. Shaw levou apenas 21 minutos desde o início da partida, e 13 minutos entre cada gol, para marcar seus três gols, estabelecendo dois novos recordes da competição, aos quais se somaram o gol de Kerolin e um gol contra de Amanda Nilden, enquanto o City se recuperava do decepcionante empate da semana passada contra o Aston Villa.

Foi há apenas seis dias que o City cometeu aquele tropeço inusitado, perdendo pontos pela terceira vez na temporada em um empate sem gols que ameaçou reacender a disputa pelo título. No entanto, depois que o Manchester United não conseguiu tirar proveito disso no meio da semana, ao empatar com o West Ham, o City voltou a ser o que sempre é na tarde de sábado, marcando cinco gols contra o Spurs antes do intervalo para garantir que não houvesse decepção em seu retorno ao seu estádio.

Era uma lembrança distante já no intervalo, mas, por alguns minutos, houve realmente algum risco neste jogo. Depois que Shaw marcou seu primeiro gol aos oito minutos, o Spurs respondeu bem e a bola inteligente de Drew Spence por cima da defesa foi aproveitada por Olivia Holdt, que finalizou com confiança, passando por Khiara Keating para empatar o placar. A forma como o City reagiu a esse revés, porém, definiu o jogo. Em dois minutos, a cabeçada imponente de Shaw restabeleceu a vantagem de sua equipe; em seguida, seu terceiro gol ampliou essa vantagem, ao mesmo tempo em que inscreveu seu nome nos livros de história ao superar o recorde anterior de Kelly Smith para o hat-trick mais rápido da WSL, marcado pelo Arsenal em 2014 em apenas 16 minutos. Foi também o quarto hat-trick consecutivo de Shaw em jogos em casa contra o Spurs no campeonato.

A partir daí, o City controlou o jogo com facilidade. Lauren Hemp recuou a bola para Kerolin marcar o quarto, e Miedema viu, por sorte, sua cabeçada desviar em Nilden e entrar, marcando o quinto, permitindo que as anfitriãs tirassem o pé do acelerador no segundo tempo. O Spurs se recuperou, forçando Keating a fazer algumas boas defesas e marcando outro gol no final da partida com Beth England, mas isso não impediu que sofresse duas derrotas consecutivas na WSL pela primeira vez nesta temporada. O City, por sua vez, mantém sete pontos de vantagem a apenas quatro jogos do fim, com uma terceira Chuteira de Ouro consecutiva também provavelmente chegando a Manchester junto com o troféu da WSL, já que Shaw está agora com 18 gols — o dobro de qualquer outra jogadora da divisão.

A GOAL avalia os jogadores do Manchester City no Estádio Joie...

  • Goleiro e defesa

    Khiara Keating (6/10):

    Poderia ter saído mais para colocar Holdt sob maior pressão no empate do Spurs. No entanto, se redimiu com algumas boas defesas no segundo tempo.

    Kerstin Casparij (7/10):

    Apoiou bem o ataque e manteve o Spurs sob controle pelo seu lado.

    Jade Rose (7/10):

    Extremamente segura com a bola e confortável na defesa.

    Rebecca Knaak (7/10):

    Ficou para trás na jogada do empate do Spurs; poderia ter havido melhor comunicação entre ela e Greenwood naquele momento. Fora isso, venceu muitos duelos e esteve ótima com a bola.

    Alex Greenwood (7/10):

    Foi solicitada a jogar muito avançada, o que acabou custando caro no empate do Spurs, quando ela e Knaak deixaram Holdt avançar com muita facilidade. No entanto, foi um verdadeiro trunfo no ataque, cobrando excelentes jogadas de bola parada, duas das quais resultaram em gols de Shaw.

    • Publicidade
  • Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Sam Coffey (7/10):

    Teve uma boa chance, mas chutou para fora no primeiro tempo. Movimentou bem a bola, mas teve dificuldade para vencer muitos duelos.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    Lutou bem, mostrou segurança na posse de bola em áreas mais recuadas e não teve medo de arriscar mais à frente, mesmo que nem tudo tenha dado certo.

    Vivianne Miedema (8/10):

    Mostrou bons movimentos sem a bola para garantir que o Spurs não pudesse se concentrar apenas em defender contra Shaw e também trabalhou muito quando não estava com a posse de bola.

  • Lauren Hemp Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Kerolin (8/10):

    Não foi, de forma alguma, seu jogo mais explosivo, com alguns momentos frustrantes aqui e ali, mas mesmo assim ela marcou um gol e deu uma assistência. Uma demonstração de como ela pode ser perigosa mesmo quando não está no seu melhor.

    Khadija Shaw (10/10):

    Excelente. Muito precisa, mas também ótima em seus movimentos sem a bola para chegar a posições de gol e em suas reações, especialmente no primeiro gol. Seu trabalho defensivo também não deve ser esquecido, já que ela contribuiu com algumas cabeçadas importantes na sua própria área.

    Lauren Hemp (8/10):

    Uma ameaça constante pela esquerda com sua abordagem direta e velocidade com a bola. Fez apenas uma assistência, mas isso não conta toda a história do estrago que ela causou.

  • Andree Jeglertz Man City 2025-26Getty Images

    Reservas e técnico

    Sydney Lohmann (6/10):

    O jogo já estava praticamente decidido quando ela entrou para dar um descanso a Miedema, então o impacto que ela poderia causar foi limitado.

    Laura Coombs (6/10):

    Assim como Lohmann, ela não conseguiu deixar uma marca significativa, especialmente com o Spurs pressionando bastante, já que não tinha nada a perder.

    Iman Beney (N/A):

    Substituiu Casparij na lateral direita nos minutos finais.

    Leila Ouahabi (N/A):

    Outra substituição no final da partida.

    Andree Jeglertz (7/10):

    Escalou sua melhor equipe e conseguiu um resultado brilhante. Também pôde usar o banco e dar descanso às jogadoras graças ao placar. Um grande passo a mais rumo ao primeiro título da WSL do City em 10 anos.

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