Foi há apenas seis dias que o City cometeu aquele tropeço inusitado, perdendo pontos pela terceira vez na temporada em um empate sem gols que ameaçou reacender a disputa pelo título. No entanto, depois que o Manchester United não conseguiu tirar proveito disso no meio da semana, ao empatar com o West Ham, o City voltou a ser o que sempre é na tarde de sábado, marcando cinco gols contra o Spurs antes do intervalo para garantir que não houvesse decepção em seu retorno ao seu estádio.

Era uma lembrança distante já no intervalo, mas, por alguns minutos, houve realmente algum risco neste jogo. Depois que Shaw marcou seu primeiro gol aos oito minutos, o Spurs respondeu bem e a bola inteligente de Drew Spence por cima da defesa foi aproveitada por Olivia Holdt, que finalizou com confiança, passando por Khiara Keating para empatar o placar. A forma como o City reagiu a esse revés, porém, definiu o jogo. Em dois minutos, a cabeçada imponente de Shaw restabeleceu a vantagem de sua equipe; em seguida, seu terceiro gol ampliou essa vantagem, ao mesmo tempo em que inscreveu seu nome nos livros de história ao superar o recorde anterior de Kelly Smith para o hat-trick mais rápido da WSL, marcado pelo Arsenal em 2014 em apenas 16 minutos. Foi também o quarto hat-trick consecutivo de Shaw em jogos em casa contra o Spurs no campeonato.

A partir daí, o City controlou o jogo com facilidade. Lauren Hemp recuou a bola para Kerolin marcar o quarto, e Miedema viu, por sorte, sua cabeçada desviar em Nilden e entrar, marcando o quinto, permitindo que as anfitriãs tirassem o pé do acelerador no segundo tempo. O Spurs se recuperou, forçando Keating a fazer algumas boas defesas e marcando outro gol no final da partida com Beth England, mas isso não impediu que sofresse duas derrotas consecutivas na WSL pela primeira vez nesta temporada. O City, por sua vez, mantém sete pontos de vantagem a apenas quatro jogos do fim, com uma terceira Chuteira de Ouro consecutiva também provavelmente chegando a Manchester junto com o troféu da WSL, já que Shaw está agora com 18 gols — o dobro de qualquer outra jogadora da divisão.

A GOAL avalia os jogadores do Manchester City no Estádio Joie...