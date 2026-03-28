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GFX Man City WSLGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o Manchester United: Vivianne Miedema rouba a cena enquanto as futuras campeãs da WSL arrasam em Old Trafford

Player ratings
Manchester City Women
WSL
V. Miedema
K. Casparij
Manchester United Women x Manchester City Women
Especiais e Opinião

Vivianne Miedema foi a grande estrela da partida em que o Manchester City arrasou no Old Trafford na tarde de sábado, humilhando o Manchester United com uma vitória dominante por 3 a 0 e dando um grande passo rumo ao seu primeiro título da Superliga Feminina em 10 anos. Dois gols de cabeça de Miedema em dois minutos do primeiro tempo deram ao City um início avassalador e estabeleceram uma vantagem confortável que nunca seria perdida, enquanto Kerstin Casparij fechou o placar após o intervalo, levando a equipe de Andree Jeglertz a uma vantagem de 11 pontos na liderança da tabela.

Quando a escalação foi divulgada antes do início da partida, o clima parecia sombrio para o United. Os Red Devils só puderam escalar dois jogadores experientes para o banco e tinham disputado uma exigente partida de ida da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique apenas três dias antes. O City, por sua vez, estava descansado e mais forte do que na última partida, tendo recebido de volta seus quatro jogadores que disputaram a Copa da Ásia, três dos quais integraram o time titular. Essa sensação se confirmou nos primeiros 20 minutos, quando o City dominou os anfitriões, atacando incansavelmente para conquistar uma merecida vantagem de 2 a 0.

Segundos depois de Lauren Hemp ter acertado a trave com um chute com efeito, Miedema abriu o placar, desviando de cabeça na trave mais próxima por cima de Phallon Tullis-Joyce aos 17 minutos. Em questão de segundos, o placar estava 2 a 0, com Miedema marcando novamente de cabeça, desta vez após um cruzamento de Casparij que encontrou sua companheira da seleção holandesa, a maior artilheira de todos os tempos da WSL, totalmente desmarcada na área, com a defesa do United completamente desorientada. Rebecca Knaak pensou que tinha marcado o terceiro pouco depois, mas seu gol de cabeça foi anulado por motivos que passaram despercebidos pela maioria dos presentes.

Essa chance manteve o United em uma partida que estava praticamente escapando-lhes, até que Casparij selou o resultado logo após o intervalo. Seu remate no segundo poste coroou um contra-ataque extremamente rápido do City, iniciado por um passe inteligente de Miedema para lançar Hemp e continuado pelo cruzamento brilhante da ponta esquerda, que foi mandado para o fundo da rede pela lateral-direita.

Foi um placar que refletiu o que aconteceu em campo. Enquanto o United não teve competitividade em uma derrota que coloca em sério risco suas chances de garantir uma vaga nas competições europeias, o City está agora à beira de conquistar seu primeiro título da WSL em 10 anos, graças ao brilhantismo que conseguiu exibir de forma maravilhosa aqui, em território inimigo.

O GOAL avalia as jogadoras do Man City em Old Trafford...

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Ayaka Yamashita (6/10):

    Não teve muitas defesas para fazer, mas mostrou-se bastante insegura na hora de pegar os cruzamentos. Felizmente para ela, esses erros não foram punidos.

    Kerstin Casparij (9/10):

    Brilhante no ataque e na defesa. Lindo cruzamento para o segundo gol de Miedema, belo finalização para o terceiro gol do City.

    Jade Rose (8/10):

    Parte sólida da defesa do City, que não deu ao ataque do United a menor chance de gol.

    Rebecca Knaak (8/10):

    Demonstrou sua ótima parceria com Rose em mais uma exibição forte. Azar não ter marcado um gol, já que seu cabeceio foi anulado por motivos desconhecidos para a maioria.

    Alex Greenwood (8/10):

    Circulou bem pelo campo, a ponto de quase marcar logo nos primeiros segundos. Cobrou escanteios brilhantes, incluindo aquele que Miedema cabeceou para abrir o placar.

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  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Sam Coffey (8/10):

    Cobriu muito terreno, venceu a maioria dos seus duelos e foi excelente na posse de bola.

    Yui Hasegawa (7/10):

    Um retorno muito bem-sucedido às atividades do clube. Fantástica com a bola e poderia muito bem ter marcado um gol, mas acabou desperdiçando uma grande chance.

    Vivianne Miedema (9/10):

    Excelente em todas as áreas. Marcou dois gols de cabeça fantásticos, deu um passe sublime na jogada que resultou no terceiro gol e trabalhou muito mesmo sem a posse de bola, vencendo a maioria dos duelos.

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Aoba Fujino (7/10):

    Não foi tão central no jogo ofensivo do City quanto outras jogadoras, mas ainda assim causou alguns problemas reais quando participou e poderia ter marcado um gol logo no início. Trabalhou duro também fora da bola.

    Khadija Shaw (7/10):

    Não teve muitas chances por conta própria, exceto por um chute que obrigou Tullis-Joyce a fazer uma grande defesa e um cruzamento de Hemp que ela tentou alcançar de deslize, mas acabou errando por pouco. Não se frustrou, porém, realizando muitas outras boas ações com e sem a posse de bola para ajudar bastante a equipe.

    Lauren Hemp (8/10):

    Fez o que quis pela esquerda durante toda a tarde, dando excelentes cruzamentos, incluindo aquele que resultou no gol de Casparij.

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Kerolin (7/10):

    Entrou no lugar de Miedema nos últimos 20 minutos, quando o jogo já caminhava para uma vitória confortável do City. Ainda assim, ela mostrou alguns bons lampejos na rara oportunidade de atuar na posição central, exibindo seu excelente controle de bola e jogadas rápidas para driblar as adversárias e levar o City para frente.

    Mary Fowler (N/A):

    Entrou nos minutos finais.

    Andree Jeglertz (8/10):

    Teve que tomar algumas decisões difíceis de escalação com o retorno das jogadoras da Copa da Ásia e acertou em cheio, levando sua equipe a uma vitória brilhante.

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