Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o Manchester United: Vivianne Miedema rouba a cena enquanto as futuras campeãs da WSL arrasam em Old Trafford

Quando a escalação foi divulgada antes do início da partida, o clima parecia sombrio para o United. Os Red Devils só puderam escalar dois jogadores experientes para o banco e tinham disputado uma exigente partida de ida da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique apenas três dias antes. O City, por sua vez, estava descansado e mais forte do que na última partida, tendo recebido de volta seus quatro jogadores que disputaram a Copa da Ásia, três dos quais integraram o time titular. Essa sensação se confirmou nos primeiros 20 minutos, quando o City dominou os anfitriões, atacando incansavelmente para conquistar uma merecida vantagem de 2 a 0.

Segundos depois de Lauren Hemp ter acertado a trave com um chute com efeito, Miedema abriu o placar, desviando de cabeça na trave mais próxima por cima de Phallon Tullis-Joyce aos 17 minutos. Em questão de segundos, o placar estava 2 a 0, com Miedema marcando novamente de cabeça, desta vez após um cruzamento de Casparij que encontrou sua companheira da seleção holandesa, a maior artilheira de todos os tempos da WSL, totalmente desmarcada na área, com a defesa do United completamente desorientada. Rebecca Knaak pensou que tinha marcado o terceiro pouco depois, mas seu gol de cabeça foi anulado por motivos que passaram despercebidos pela maioria dos presentes.

Essa chance manteve o United em uma partida que estava praticamente escapando-lhes, até que Casparij selou o resultado logo após o intervalo. Seu remate no segundo poste coroou um contra-ataque extremamente rápido do City, iniciado por um passe inteligente de Miedema para lançar Hemp e continuado pelo cruzamento brilhante da ponta esquerda, que foi mandado para o fundo da rede pela lateral-direita.

Foi um placar que refletiu o que aconteceu em campo. Enquanto o United não teve competitividade em uma derrota que coloca em sério risco suas chances de garantir uma vaga nas competições europeias, o City está agora à beira de conquistar seu primeiro título da WSL em 10 anos, graças ao brilhantismo que conseguiu exibir de forma maravilhosa aqui, em território inimigo.

O GOAL avalia as jogadoras do Man City em Old Trafford...