Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o Liverpool: Rebecca Knaak, você é uma heroína! Cabeçada no final da partida garante vitória importante na disputa pelo título da WSL para as líderes da tabela, em jogo tenso

Nenhuma equipe jamais teve uma vantagem tão grande na liderança da WSL quanto a do City, que chegou a 11 pontos de vantagem em fevereiro; e nenhuma equipe jamais desperdiçou uma vantagem de sete pontos na disputa pelo título, mas essa vantagem foi sendo reduzida nas últimas semanas, com a equipe de Andree Jeglertz tropeçando contra Arsenal, Aston Villa e Brighton em uma queda que tinha o potencial de ser diferente de tudo o que a competição já viu antes.

O Reds, que ocupava a terceira posição da parte de baixo da tabela antes deste jogo, é um time melhor do que sua posição na liga sugere, mas o City ainda teve chances mais do que suficientes para encerrar a partida bem antes das jogadas heroicas de Knaak.

As primeiras oportunidades foram do Liverpool. Nos primeiros cinco minutos, Aurelie Csillag cabeceou por cima em uma boa chance, Ayaka Yamashita foi forçada a fazer uma grande defesa contra Denise O'Sullivan e Grace Fisk acertou a trave em um escanteio, com Jenna Clark também mandando uma cabeçada para fora antes que o City conseguisse criar qualquer coisa por conta própria. Apesar do início ruim e de sofrer pressão constante da equipe comandada por Gareth Taylor, que foi demitido pelo City na temporada passada, as anfitriãs ainda deveriam ter aberto o placar na primeira chance, mas Shaw não conseguiu superar Jennifer Falk após uma ótima jogada de Lauren Hemp.

A situação mudou um pouco após o intervalo. O City voltou com tudo e foi a vez do Liverpool ficar sob pressão, mas as anfitriãs ainda não conseguiram criar muitas chances claras. Kerolin teve uma grande oportunidade pouco depois da hora de jogo, quando recebeu um passe de Shaw, mas Falk fez uma defesa espetacular para manter o gol intacto, com a internacional sueca também se destacando nos acréscimos ao desviar uma cabeçada de Shaw por cima do travessão. Isso aconteceu depois que o Liverpool esteve perto de voltar a abrir o placar, quando Beata Olsson, artilheira dos Reds, entrou na área completamente desmarcada, mas acabou mandando sua cabeçada para fora do gol.

À medida que o relógio avançava para os acréscimos, o City finalmente conseguiu abrir o placar. Depois de fazer defesa atrás de defesa para manter as líderes fora do gol, Falk, de alguma forma, não conseguiu segurar a cabeçada bastante fraca de Knaak, deixando a bola escapar para o fundo da própria rede, provocando cenas de pura alegria e alívio entre as jogadoras de azul. O título da WSL continua nas mãos do City, e uma vitória sobre o West Ham na última rodada garantiria o primeiro título nesta competição desde 2016.

O GOAL avalia as jogadoras do City no Joie Stadium...