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Rebecca Knaak Man City HICGetty Images
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o Liverpool: Rebecca Knaak, você é uma heroína! Cabeçada no final da partida garante vitória importante na disputa pelo título da WSL para as líderes da tabela, em jogo tenso

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Manchester City Women
R. Knaak
WSL
Manchester City Women x Liverpool FC Women
Especiais e Opinião

O destino do Manchester City na Superliga Feminina continua nas mãos da equipe, depois que Rebecca Knaak marcou um gol decisivo de última hora para derrotar o Liverpool por 1 a 0 no domingo. Parecia que as Cityzens iriam tropeçar novamente, perdendo assim o título e abrindo caminho para o Arsenal aproveitar a oportunidade. Mas depois que chances foram desperdiçadas por estrelas como Khadija Shaw e Kerolin, surgiu Knaak, da zaga, nos acréscimos, para cabecear o gol que coloca sua equipe à beira do primeiro título da liga em 10 anos.

Nenhuma equipe jamais teve uma vantagem tão grande na liderança da WSL quanto a do City, que chegou a 11 pontos de vantagem em fevereiro; e nenhuma equipe jamais desperdiçou uma vantagem de sete pontos na disputa pelo título, mas essa vantagem foi sendo reduzida nas últimas semanas, com a equipe de Andree Jeglertz tropeçando contra Arsenal, Aston Villa e Brighton em uma queda que tinha o potencial de ser diferente de tudo o que a competição já viu antes.

O Reds, que ocupava a terceira posição da parte de baixo da tabela antes deste jogo, é um time melhor do que sua posição na liga sugere, mas o City ainda teve chances mais do que suficientes para encerrar a partida bem antes das jogadas heroicas de Knaak.

As primeiras oportunidades foram do Liverpool. Nos primeiros cinco minutos, Aurelie Csillag cabeceou por cima em uma boa chance, Ayaka Yamashita foi forçada a fazer uma grande defesa contra Denise O'Sullivan e Grace Fisk acertou a trave em um escanteio, com Jenna Clark também mandando uma cabeçada para fora antes que o City conseguisse criar qualquer coisa por conta própria. Apesar do início ruim e de sofrer pressão constante da equipe comandada por Gareth Taylor, que foi demitido pelo City na temporada passada, as anfitriãs ainda deveriam ter aberto o placar na primeira chance, mas Shaw não conseguiu superar Jennifer Falk após uma ótima jogada de Lauren Hemp.

A situação mudou um pouco após o intervalo. O City voltou com tudo e foi a vez do Liverpool ficar sob pressão, mas as anfitriãs ainda não conseguiram criar muitas chances claras. Kerolin teve uma grande oportunidade pouco depois da hora de jogo, quando recebeu um passe de Shaw, mas Falk fez uma defesa espetacular para manter o gol intacto, com a internacional sueca também se destacando nos acréscimos ao desviar uma cabeçada de Shaw por cima do travessão. Isso aconteceu depois que o Liverpool esteve perto de voltar a abrir o placar, quando Beata Olsson, artilheira dos Reds, entrou na área completamente desmarcada, mas acabou mandando sua cabeçada para fora do gol.

À medida que o relógio avançava para os acréscimos, o City finalmente conseguiu abrir o placar. Depois de fazer defesa atrás de defesa para manter as líderes fora do gol, Falk, de alguma forma, não conseguiu segurar a cabeçada bastante fraca de Knaak, deixando a bola escapar para o fundo da própria rede, provocando cenas de pura alegria e alívio entre as jogadoras de azul. O título da WSL continua nas mãos do City, e uma vitória sobre o West Ham na última rodada garantiria o primeiro título nesta competição desde 2016.

O GOAL avalia as jogadoras do City no Joie Stadium...

  • Ayaka Yamashita Man City Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Ayaka Yamashita (6/10):

    Não teve muito trabalho, mas fez uma defesa boa e importante logo no início.

    Kerstin Casprij (6/10):

    Não foi um dia fácil, mas cumpriu bem sua função, melhorando defensivamente à medida que o jogo avançava, ao mesmo tempo em que oferecia uma opção ofensiva durante toda a partida.

    Jade Rose (6/10):

    Recuperou a bola com frequência na defesa quando o City foi surpreendido por jogadas pelas laterais.

    Rebecca Knaak (6/10):

    Teve alguns momentos duvidosos na defesa, mas mais do que compensou com seu gol da vitória no final.

    Alex Greenwood (7/10):

    Fez algumas intervenções importantes quando o Liverpool pressionou o City, especialmente em momentos cruciais do segundo tempo. Também cobrou o escanteio que resultou no gol de Knaak.

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  • Kerolin Manchester City 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Yui Hasegawa (6/10):

    Teve dificuldades com a pressão imposta por O'Sullivan, em particular, e perdeu a bola em algumas áreas cruciais. No entanto, conseguiu manter um bom desempenho geral na posse de bola e deu alguns passes importantes para iniciar os ataques.

    Sam Coffey (5/10):

    Assim como Hasegawa, passou por momentos difíceis sob pressão, teve dificuldades para vencer os duelos e, embora sempre tentasse criar jogadas, elas raramente davam certo.

    Kerolin (5/10):

    Criou algumas boas oportunidades com sua objetividade e bons movimentos, embora devesse ter sido mais precisa na sua grande chance.

  • Alejandra Bernabe Lauren Hemp Liverpool Man City Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Aoba Fujino (6/10):

    Outra jogadora para quem nem tudo deu certo, mas que perseverou para ser uma ameaça constante e fez um excelente trabalho defensivo.

    Khadija Shaw (5/10):

    Não foi seu melhor dia. Teve algumas grandes chances que não conseguiu converter, mesmo que a maioria de seus chutes tenha vindo de áreas mais difíceis.

    Lauren Hemp (7/10):

    A melhor jogadora do City e a maior ameaça durante toda a tarde. Criou a maioria das melhores chances de sua equipe.

  • FBL-ENG-WSL-WOMEN-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    Reservas e técnico

    Mary Fowler (N/A):

    Entrou nos últimos cinco minutos.

    Laura Coombs (N/A):

    Substituída no final da partida, após o anúncio de sua aposentadoria.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Poderia ter sido mais proativo com suas substituições. Em vez disso, deixou o jogo seguir seu curso, e isso quase custou caro.

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