O City começou com tudo, recuperando a bola constantemente na área do Brighton, e abriu o placar em uma dessas jogadas, aos cinco minutos, quando um chute desviado de Kerolin, da entrada da área, voou para o ângulo superior. Khadija Shaw também poderia ter feito o segundo gol momentos depois, mas seu chute acertou a trave, enquanto Maya Yamashita teve que se esforçar ao máximo para impedir Fran Kirby de marcar à queima-roupa no outro lado do campo durante um início frenético.

O jogo se acalmou a partir daí, e Kerolin teve uma chance de ouro de fazer 2 a 0 pouco antes do intervalo, após receber passe de Shaw, mas seu chute foi defendido por Chiamaka Nnadozie. O City também pagou caro por seu desperdício, quando a atacante americana Madison Haley chutou no canto inferior para empatar nos acréscimos do primeiro tempo.

A virada se completou no início do segundo tempo, quando Kiko Seike passou por Alex Greenwood pela esquerda do City e mandou um chute certeiro que passou por Yamashita no seu poste mais próximo. A goleira do City saiu rapidamente da linha para impedir Haley, mas não pôde fazer nada no meio do segundo tempo quando, após ter defendido novamente contra Haley, a atacante do Brighton subiu mais alto para cabecear o rebote para o gol.

O City pressionou para tentar voltar ao jogo, e Shaw marcou o gol de honra com um chute rasteiro que passou por Nnadozie, mas as visitantes acabaram sendo derrotadas, ficando nove pontos à frente do segundo colocado Chelsea, que agora tem um jogo a menos, e — mais importante — 11 pontos à frente do Arsenal, terceiro colocado, que tem três jogos a mais a disputar em comparação com o líder durante o último mês da campanha.

O GOAL avalia os jogadores do City no Broadfield Stadium...