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Seike Greenwood GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o Brighton: Reviravolta na disputa pelo título da WSL?! Alex Greenwood e Rebecca Knaak são dominadas enquanto as futuras campeãs sofrem derrota surpreendente

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Manchester City Women
A. Greenwood
WSL
Especiais e Opinião
Brighton & Hove Albion Women x Manchester City Women

As esperanças do Manchester City de garantir o título da Superliga Feminina com várias rodadas de antecedência sofreram um duro golpe após a derrota por 3 a 2 para o Brighton no sábado. Kerolin havia dado vantagem inicial às futuras campeãs na costa sul, mas a equipe de Andree Jeglertz foi ineficiente no ataque e desorganizada na defesa, sofrendo apenas sua terceira derrota na liga nesta temporada.

O City começou com tudo, recuperando a bola constantemente na área do Brighton, e abriu o placar em uma dessas jogadas, aos cinco minutos, quando um chute desviado de Kerolin, da entrada da área, voou para o ângulo superior. Khadija Shaw também poderia ter marcado o segundo gol momentos depois, mas seu chute acertou a trave, enquanto Ayaka Yamashita teve que se esforçar ao máximo para impedir Fran Kirby de marcar à queima-roupa no outro lado do campo durante um início frenético.

O jogo se acalmou a partir daí, e Kerolin teve uma chance de ouro de fazer 2 a 0 pouco antes do intervalo, após receber passe de Shaw, mas seu chute foi defendido por Chiamaka Nnadozie. O City também pagou caro por seu desperdício, quando a atacante americana Madison Haley chutou no canto inferior para empatar nos acréscimos do primeiro tempo.

A virada se completou no início do segundo tempo, quando Kiko Seike passou por Alex Greenwood pela esquerda do City e mandou um chute certeiro que passou por Yamashita no seu poste mais próximo. A goleira do City saiu rapidamente da linha para impedir Haley, mas não pôde fazer nada no meio do segundo tempo quando, após ter defendido novamente contra Haley, a atacante do Brighton subiu mais alto para cabecear o rebote para o gol.

O City pressionou para tentar voltar ao jogo, e Shaw marcou o gol de honra com um chute rasteiro que passou por Nnadozie, mas as visitantes acabaram sendo derrotadas, ficando nove pontos à frente do segundo colocado Chelsea, que agora tem um jogo a menos, e — mais importante — 11 pontos à frente do Arsenal, terceiro colocado, que tem três jogos a mais a disputar em comparação com o líder durante o último mês da campanha.

O GOAL avalia os jogadores do City no Broadfield Stadium...

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Ayaka Yamashita (6/10):

    Fez boas defesas contra Kirby e Haley (duas vezes), mas deve estar decepcionada com o gol sofrido no seu poste mais próximo, após um chute forte de Seike.

    Kerstin Casparij (5/10):

    Representou uma ameaça inicial pelo lado direito, mas esteve longe de seu melhor desempenho. Seus lances de bola parada foram inconsistentes.

    Jade Rose (6/10):

    A mais segura da defesa do City, ela exalou confiança na maior parte do tempo. Foi enganada pelo toque magnífico de Kirby que armou para Haley empatar.

    Rebecca Knaak (3/10):

    Foi constantemente tirada de posição enquanto Haley e Kirby combinavam perfeitamente. Não teve velocidade para voltar e ficou terrivelmente exposta na jogada que antecedeu o segundo gol de Haley.

    Alex Greenwood (3/10):

    Foi dominada por Seike em uma atuação lamentável da capitã do City. Foi surpreendida nos dois gols do segundo tempo e também parecia nervosa quando estava com a posse de bola.

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  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Demonstrou alguns bons toques na área do Brighton, mas não conseguiu exercer qualquer controle sobre o jogo a partir do meio-campo.

    Yui Hasegawa (5/10):

    Deu alguns bons passes que romperam a linha defensiva, mas parecia cada vez mais cansada à medida que começou a perder a bola no segundo tempo.

    Kerolin (6/10):

    Fez bem em recuperar a bola e marcar o primeiro gol logo no início. Perdeu uma grande chance de fazer 2 a 0 pouco antes do intervalo e teve dificuldades para causar o impacto de sempre em uma área mais central. Muitas vezes ficou cercada antes de ser substituída no início do segundo tempo.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Aoba Fujino (5/10):

    Representou uma ameaça com sua habilidade de drible, mas não conseguiu concretizar as jogadas.

    Khadija Shaw (5/10):

    Articulou bem o jogo e sempre parecia uma ameaça ao correr pelas costas da defesa, mas sua habitual precisão em encontrar o gol esteve ausente até que ela finalmente marcou no final da partida.

    Lauren Hemp (6/10):

    O Brighton não conseguiu acompanhar suas mudanças de ritmo em alguns momentos, e ela deu alguns passes de profundidade excelentes para Shaw, que não foram aproveitados. Talvez pudesse ter recuado mais para ajudar Greenwood, que estava com dificuldades.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Mary Fowler (6/10):

    Mostrou alguns lampejos de qualidade após substituir Kerolin antes da marca de uma hora, mas não conseguiu inspirar uma recuperação.

    Grace Clinton (6/10):

    Jogou 20 minutos em sua primeira partida desde fevereiro

    Iman Beney (7/10):

    Deu mais impulso ao ataque após substituir Casparij, com seu passe em profundidade de excelente precisão que resultou no gol de Shaw

    Laura Coombes (N/A):

    Entrou nos últimos 10 minutos.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Optou por escalar Kerolin no meio-campo na ausência de Miedema, mas, apesar de um início rápido, a estratégia não funcionou. Fez alterações, mas sua equipe careceu de qualquer tipo de urgência até que fosse tarde demais.

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