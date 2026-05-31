Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o Brighton: Dupla conquista de liga e copa! Alex Greenwood e Khadija Shaw levam as campeãs da WSL à glória na FA Cup, enquanto Vivianne Miedema marca em seu retorno aos gols

Na verdade, foi o Brighton quem começou melhor, apesar de ter muito menos experiência nesse tipo de palco do que suas adversárias, já que esta era sua primeira final da FA Cup. Confiantes após derrotar o City por 3 a 2 no mês passado, adiando a comemoração do título, as Seagulls dominaram a posse de bola nos primeiros 30 minutos e tiveram algumas chances, com Fran Kirby e Maisie Symonds tendo seus chutes bloqueados, enquanto Madison Haley foi impedida pela goleira Ayaka Yamashita, que substituiu a lesionada Khiara Keating.

No entanto, assim que o City começou a entrar no jogo, mostrou sua classe. Tentativas sem perigo de Grace Clinton e Shaw foram os sinais de alerta que o Brighton não levou a sério, com Lauren Hemp começando a se destacar pela esquerda. Foi a partir de um cruzamento de Greenwood que surgiu o primeiro gol, com Shaw subindo mais alto que a goleira do Brighton, Chiamaka Nnadozie, e cabeceando para o fundo da rede. Em poucos minutos, o placar estava 2 a 0, quando Shaw sofreu uma falta na entrada da área e Greenwood aproveitou a oportunidade, mandando a cobrança de falta no canto inferior do gol de Nnadozie pouco antes do intervalo.

Depois de um início questionável, o jogo acabou ficando tranquilo para o City. Aoba Fujino fez o 3 a 0 pouco depois da hora de jogo, marcando poucos minutos após entrar em campo, após uma ótima jogada de Shaw pela direita. Houve chances de marcar mais gols também, com Rebecca Knaak cabeceando para fora, Shaw tendo um chute defendido e Fujino vendo uma bola ser desviada para a trave, tudo isso antes de Vivianne Miedema entrar em ação. Ausente por dois meses, pois passou um tempo em casa com a mãe, que está doente, a holandesa marcou um gol em seu retorno, lançando uma bela bola para Kerstin Casparij na lateral e, em seguida, correndo para dentro da área para receber o cruzamento, cabeceando para o 4 a 0.

O Brighton ficará se perguntando o que poderia ter acontecido, já que começou tão bem, mas não conseguiu converter em gols. Isso encerra uma temporada verdadeiramente fantástica para o City, que agora pôs fim a uma espera de seis anos por mais um título da FA Cup, além da espera de 10 anos por um segundo título da WSL.

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