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Alex Greenwood Man City Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o Brighton: Dupla conquista de liga e copa! Alex Greenwood e Khadija Shaw levam as campeãs da WSL à glória na FA Cup, enquanto Vivianne Miedema marca em seu retorno aos gols

Player ratings
Manchester City Women
FA Cup
A. Greenwood
K. Shaw
V. Miedema
L. Hemp
Brighton & Hove Albion Women x Manchester City Women
Especiais e Opinião

Khadija Shaw e Alex Greenwood foram as protagonistas da conquista do bicampeonato do Manchester City, novo campeão da Superliga Feminina, no domingo, graças à vitória por 4 a 0 sobre o Brighton na final da FA Cup. A equipe de Andree Jeglertz demorou um pouco para entrar no ritmo na capital, mas, assim que conseguiu, não perdeu tempo: dois gols no final do primeiro tempo colocaram o City em uma posição de vantagem que a equipe não deixou escapar.

Na verdade, foi o Brighton quem começou melhor, apesar de ter muito menos experiência nesse tipo de palco do que suas adversárias, já que esta era sua primeira final da FA Cup. Confiantes após derrotar o City por 3 a 2 no mês passado, adiando a comemoração do título, as Seagulls dominaram a posse de bola nos primeiros 30 minutos e tiveram algumas chances, com Fran Kirby e Maisie Symonds tendo seus chutes bloqueados, enquanto Madison Haley foi impedida pela goleira Ayaka Yamashita, que substituiu a lesionada Khiara Keating.

No entanto, assim que o City começou a entrar no jogo, mostrou sua classe. Tentativas sem perigo de Grace Clinton e Shaw foram os sinais de alerta que o Brighton não levou a sério, com Lauren Hemp começando a se destacar pela esquerda. Foi a partir de um cruzamento de Greenwood que surgiu o primeiro gol, com Shaw subindo mais alto que a goleira do Brighton, Chiamaka Nnadozie, e cabeceando para o fundo da rede. Em poucos minutos, o placar estava 2 a 0, quando Shaw sofreu uma falta na entrada da área e Greenwood aproveitou a oportunidade, mandando a cobrança de falta no canto inferior do gol de Nnadozie pouco antes do intervalo.

Depois de um início questionável, o jogo acabou ficando tranquilo para o City. Aoba Fujino fez o 3 a 0 pouco depois da hora de jogo, marcando poucos minutos após entrar em campo, após uma ótima jogada de Shaw pela direita. Houve chances de marcar mais gols também, com Rebecca Knaak cabeceando para fora, Shaw tendo um chute defendido e Fujino vendo uma bola ser desviada para a trave, tudo isso antes de Vivianne Miedema entrar em ação. Ausente por dois meses, pois passou um tempo em casa com a mãe, que está doente, a holandesa marcou um gol em seu retorno, lançando uma bela bola para Kerstin Casparij na lateral e, em seguida, correndo para dentro da área para receber o cruzamento, cabeceando para o 4 a 0.

O Brighton ficará se perguntando o que poderia ter acontecido, já que começou tão bem, mas não conseguiu converter em gols. Isso encerra uma temporada verdadeiramente fantástica para o City, que agora pôs fim a uma espera de seis anos por mais um título da FA Cup, além da espera de 10 anos por um segundo título da WSL.

O GOAL avalia as jogadoras do Man City no Estádio de Wembley...

  • Alex Greenwood Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Ayaka Yamashita (7/10):

    Não teve muito trabalho, apesar do Brighton ter começado tão bem. No entanto, foi convincente nas defesas quando precisou entrar em ação e foi corajosa ao impedir Haley logo no início.

    Kerstin Casparij (7/10):

    Cobriu bem o espaço do seu lado, tanto na defesa quanto no ataque, e deu uma bela assistência para Miedema, no quarto gol do City naquele dia.

    Jade Rose (7/10):

    Manteve-se firme para fazer um grande bloqueio e impedir Symonds nos primeiros minutos e, de modo geral, controlou bem o ataque do Brighton, impedindo-as de criarem chances claras.

    Rebecca Knaak (7/10):

    Boa com a bola, trabalhou bem com Rose para impedir que o Brighton criasse muitas oportunidades e poderia ter marcado ela mesma, com uma cabeçada decente que saiu pela linha de fundo.

    Alex Greenwood (8/10):

    Uma atuação excepcional. Estava fora de posição na lateral esquerda e potencialmente vulnerável contra o ataque do Brighton, que lhe causou problemas no mês passado, mas ela enfrentou bem o desafio e foi um verdadeiro trunfo no ataque com seus cruzamentos em jogadas abertas e em lances de bola parada. Marcou um belo gol também.

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  • Grace Clinton Charlize Rule Man City Brighton Women 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Yui Hasegawa (6/10):

    Não impôs sua autoridade neste jogo de forma tão enfática como de costume, com o Brighton começando tão bem, mas foi melhorando à medida que a partida avançava.

    Laura Blindkilde Brown (7/10):

    Demonstrou grande energia, movimentou bem a bola e se empenhou bastante para vencer a maioria de seus duelos.

    Grace Clinton (7/10):

    Trabalhou duro sem a bola e mostrou bons movimentos para chegar a posições de finalização, embora sua finalização não tenha sido tão precisa quanto ela esperava. Uma de suas atuações mais brilhantes em uma temporada individual complicada.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Kerolin (5/10):

    Teve dificuldade para realmente entrar no jogo, completando apenas 12 passes antes de ser substituída pouco depois da hora de jogo.

    Khadija Shaw (8/10):

    Mais uma jogadora de destaque, para coroar uma temporada maravilhosa. Saltou bem para abrir o placar, sofreu a falta que resultou no segundo gol do City e depois deu a assistência para o terceiro. Foi uma jogadora difícil de marcar assim que o City se estabilizou.

    Lauren Hemp (8/10):

    Não foi por acaso que, assim que ela começou a entrar no jogo, o City melhorou. Causou problemas sempre que avançava contra as zagueiras e se articulou brilhantemente com as colegas ao seu redor, especialmente Greenwood e Shaw.

  • Andree Jeglertz Alex Greenwood Man City 2025-26Getty Images

    Reservas e técnico

    Vivianne Miedema (7/10):

    Fazendo sua primeira aparição em dois meses, após ter ficado em casa enquanto sua mãe estava doente, ela ainda parecia em grande forma. Participou de forma inteligente no terceiro gol do City antes de marcar um gol maravilhoso, levando o placar a 4 a 0.

    Aoba Fujino (7/10):

    Paciente e precisa ao marcar e poderia ter feito outro, não fosse pela boa defesa de Nnadozie.

    Sydney Lohmann (N/A):

    Substituiu Blindkilde Brown a pouco mais de 10 minutos do fim.

    Mary Fowler (N/A):

    Outra substituta nos momentos finais da partida.

    Laura Coombs (N/A):

    Fez a última aparição de sua carreira nos minutos finais.

    Andree Jeglertz (7/10):

    Sua equipe parecia um pouco pouco convincente no início, mas tudo mudou rapidamente à medida que os jogadores-chave deixaram sua marca. Tomou algumas decisões importantes na escolha da equipe, mas nenhuma delas se revelou errada, já que sua equipe conquistou uma vitória tranquila no final.