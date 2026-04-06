Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o Birmingham: Gol de Khadija Shaw define confronto de grande destaque nas semifinais da FA Cup contra o Chelsea

Isso não quer dizer que o Birmingham não tenha jogado bem. Chegando ao confronto com cinco vitórias nas últimas seis partidas, o Blues pressionou alto e deixou as visitantes vacilantes na defesa, embora sem criar nenhuma chance clara de gol. Apesar desses pontos positivos, porém, foi o City quem abriu o placar, quando Shaw aproveitou um passe magnífico de Iman Beney para marcar seu 21º gol na temporada, em sua 27ª partida.

O líder da WSL teve uma série de chances para ampliar a vantagem, mas simplesmente não conseguiu encontrar o toque preciso que Shaw havia demonstrado de forma tão excelente ao abrir o placar. Lauren Hemp chutou de voleio à queima-roupa, mas a bola saiu fora do alvo; Laura Coombs viu sua cabeçada, após cruzamento de Hemp, ricochetear para fora; e Aoba Fujino mandou um chute fraco direto para Lucy Thomas. Tudo isso antes de Shaw chegar bem perto de ampliar a vantagem, quando acertou a trave com um chute desviado.

Enquanto o placar permanecia 1 a 0, havia sempre a sensação de que essas oportunidades perdidas poderiam voltar para assombrar o time de Manchester, especialmente porque o Birmingham se manteve positivo, construiu bem a posse de bola e continuou a incomodar a defesa adversária com sua pressão. Mas o Blues simplesmente não conseguiu converter isso em chances de perigo, terminando a partida de cabeça erguida, embora sem nenhum chute a gol.

O City fez uma investida no final em busca do segundo gol, ajudado pelo impacto das substituições, com Yui Hasegawa forçando Thomas a fazer duas grandes defesas antes de Rebecca Knaak ver sua cabeçada ricochetear na trave. No entanto, uma vantagem maior não seria necessária. As futuras campeãs da WSL conseguiram segurar o resultado e eliminar as líderes da segunda divisão, garantindo um confronto de semifinal da FA Cup de dar água na boca contra o Chelsea, que havia derrotado o Tottenham no início do dia, no mês que vem.

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