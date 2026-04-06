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Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o Birmingham: Gol de Khadija Shaw define confronto de grande destaque nas semifinais da FA Cup contra o Chelsea

Player ratings
Manchester City Women
FA Cup
L. Hemp
K. Shaw
Y. Hasegawa
Birmingham City Women x Manchester City Women
Especiais e Opinião

O gol de Khadija Shaw logo no início da partida ajudou o Manchester City a garantir um confronto de grande destaque nas semifinais da FA Cup contra o Chelsea, depois que as líderes da Superliga Feminina derrotaram o Birmingham, líder da segunda divisão, por 1 a 0 na noite de segunda-feira. O Cityzens nunca havia perdido para um adversário de divisão inferior na competição e, embora as anfitriãs, em boa fase, tenham dado trabalho, quando Shaw abriu o placar aos oito minutos, esse recorde raramente pareceu correr risco de ser quebrado.

Isso não quer dizer que o Birmingham não tenha jogado bem. Chegando ao confronto com cinco vitórias nas últimas seis partidas, o Blues pressionou alto e deixou as visitantes vacilantes na defesa, embora sem criar nenhuma chance clara de gol. Apesar desses pontos positivos, porém, foi o City quem abriu o placar, quando Shaw aproveitou um passe magnífico de Iman Beney para marcar seu 21º gol na temporada, em sua 27ª partida.

O líder da WSL teve uma série de chances para ampliar a vantagem, mas simplesmente não conseguiu encontrar o toque preciso que Shaw havia demonstrado de forma tão excelente ao abrir o placar. Lauren Hemp chutou de voleio à queima-roupa, mas a bola saiu fora do alvo; Laura Coombs viu sua cabeçada, após cruzamento de Hemp, ricochetear para fora; e Aoba Fujino mandou um chute fraco direto para Lucy Thomas. Tudo isso antes de Shaw chegar bem perto de ampliar a vantagem, quando acertou a trave com um chute desviado.

Enquanto o placar permanecia 1 a 0, havia sempre a sensação de que essas oportunidades perdidas poderiam voltar para assombrar o time de Manchester, especialmente porque o Birmingham se manteve positivo, construiu bem a posse de bola e continuou a incomodar a defesa adversária com sua pressão. Mas o Blues simplesmente não conseguiu converter isso em chances de perigo, terminando a partida de cabeça erguida, embora sem nenhum chute a gol. 

O City fez uma investida no final em busca do segundo gol, ajudado pelo impacto das substituições, com Yui Hasegawa forçando Thomas a fazer duas grandes defesas antes de Rebecca Knaak ver sua cabeçada ricochetear na trave. No entanto, uma vantagem maior não seria necessária. As futuras campeãs da WSL conseguiram segurar o resultado e eliminar as líderes da segunda divisão, garantindo um confronto de semifinal da FA Cup de dar água na boca contra o Chelsea, que havia derrotado o Tottenham no início do dia, no mês que vem.

O GOAL avalia as jogadoras do Man City em St. Andrew's...

  • Goleiro e defesa

    Khiara Keating (7/10):

    Começou um pouco hesitante, mas ganhou confiança à medida que o jogo avançava e, com frequência, interveio no momento certo para impedir o Birmingham. 

    Iman Beney (7/10):

    Deu o passe perfeito para o primeiro gol de Shaw, que foi o destaque de uma atuação sólida.

    Jade Rose (7/10):

    Excelente na posse de bola e raramente superada nos duelos, garantindo que a defesa do City não fosse violada, apesar de alguns momentos de instabilidade.

    Alex Greenwood (6/10):

    Surpreendentemente desleixada com a bola em alguns momentos para uma jogadora de seu calibre.

    Leila Ouahabi (6/10):

    Defendeu relativamente bem, mas muitas vezes desperdiçou oportunidades na finalização.

    • Publicidade
  • Sam Coffey Manchester City Birmingham Getty Images

    Meio-campo

    Sam Coffey (7/10):

    Assumiu a função mais recuada no meio-campo, recuando regularmente para receber a bola da defesa e levar o City para a frente. Foi preciso na posse de bola e se saiu bem ao vencer muitos duelos.

    Yui Hasegawa (8/10):

    Circulou bem a bola, se empenhou na marcação quando não estava com a posse e por duas vezes esteve perto de marcar o segundo gol do City, obrigando Thomas a fazer duas grandes defesas no final da partida.

    Laura Coombs (6/10):

    Teve dificuldade para vencer muitos duelos, mas foi boa com a bola e dinâmica em suas arrancadas da defesa, participando regularmente dos ataques.

  • Ataque

    Aoba Fujino (6/10):

    Teve altos e baixos durante a partida, com alguns bons momentos contrabalançados por fases mais discretas.

    Khadija Shaw (8/10):

    Aproveitou sua única grande chance de forma brilhante e esteve perto de marcar dois gols quando uma boa finalização foi desviada para a trave. Também foi fundamental na defesa de jogadas ensaiadas.

    Lauren Hemp (8/10):

    Animada durante toda a partida, fez ótimos cruzamentos para criar chances e se posicionou bem. Também trouxe muita energia para a pressão.

  • Birmingham City v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Kerolin (6/10):

    Teve tempo de sobra para influenciar o jogo, mas teve dificuldade em receber a bola, embora tenha criado uma ótima chance no final para Hasegawa.

    Mary Fowler (7/10):

    Também não teve muitas oportunidades de tocar na bola, mas causou impacto quando o fez, com vários toques precisos e uma atitude positiva.

    Kerstin Casparij (6/10):

    Teve alguns momentos de descuido na posse de bola, mas se acalmou para ajudar o City a garantir o resultado. 

    Rebecca Knaak (N/A):

    Entrou no final da partida, quando o City já estava garantindo a vitória. Teve azar ao não marcar com uma cabeçada brilhante nos momentos finais, que acertou a trave. 

    Andree Jeglertz (7/10):

    Conseguiu encontrar o equilíbrio certo com sua rotação para dar descanso a algumas jogadoras, evitando ao mesmo tempo qualquer derrota inesperada. Também utilizou bem o banco para garantir que sua equipe garantisse a vitória.

WSL
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