Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o Aston Villa: Khadija Shaw passa despercebida, enquanto Kerolin enfrenta dificuldades; líder da WSL não consegue brilhar em empate decepcionante

A caminhada do Manchester City rumo ao título da Superliga Feminina sofreu um pequeno revés no domingo, quando o líder isolado foi empatado em 0 a 0 pelo Aston Villa. A equipe de Andree Jeglertz teve dificuldades para criar oportunidades contra a defesa mais vulnerável da divisão e, se não fosse por algumas excelentes defesas de Khiara Keating, poderia muito bem ter sofrido apenas a terceira derrota da temporada.

O City demorou a entrar no jogo após a pausa para os jogos internacionais, e o Villa quase abriu o placar com Noelle Maritz, mas a jogada foi frustrada pela dupla Keating e Kerstin Casparij. A primeira teve então que estar atenta para defender o desvio inteligente de Anna Patten no primeiro poste, após o escanteio resultante.

Keating voltou a salvar o City pouco depois, quando um desvio de Kirsty Hanson quase pegou de surpresa a goleira da seleção inglesa; e, embora tenha sido vencida por Chastity Grant segundos depois, a trave veio em seu socorro e no do City.

O City finalmente entrou no jogo no final do primeiro tempo e dominou após o intervalo, chegando perto de abrir o placar com cabeçadas de Rebecca Knaak e Vivianne Miedema, embora ambas tenham sido defendidas com relativa facilidade por Ellie Roebuck no gol do Villa. Um escanteio de Alex Greenwood no final da partida foi então tirado da linha por Grant, antes de Roebuck desviar o cruzamento perigoso de Sydney Lohmann para fora, na prorrogação.

O empate deixa o City nove pontos à frente do segundo colocado, o Manchester United, embora os Red Devils tenham agora um jogo a menos e devam receber seus rivais locais em Old Trafford daqui a duas semanas.

O GOAL avalia as jogadoras do City em Villa Park...

    Goleiro e Defesa

    Khiara Keating (7/10):

    Passou por alguns momentos de tensão no primeiro tempo, mas demonstrou reflexos excelentes ao defender chutes de Patten e Hanson.

    Kerstin Casparij (6/10):

    Procurou avançar pela lateral direita sempre que possível, mas as combinações com Kerolin não deram certo em muitas ocasiões.

    Jade Rose (8/10):

    Uma excelente intervenção impediu Kendall de avançar para o gol logo no início, e ela se mostrou muito segura a partir daí.

    Rebecca Knaak (8/10):

    Parecia estar sempre no caminho sempre que o Villa tentava cruzar para a área. Foi azar quando seu cabeceio no início do segundo tempo foi defendido por Roebuck.

    Alex Greenwood (6/10):

    As jogadas ensaiadas causaram problemas e ela se mostrou sólida na maioria das situações defensivas, embora tenha recebido um cartão amarelo.

    Meio-campo

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Teve dificuldades para se impor na primeira etapa contra seu ex-clube. Melhorou um pouco após o intervalo, mas ainda assim foi substituída pouco depois da marca de uma hora.

    Sam Coffey (4/10):

    Combativa na recuperação de bola, mas muito ineficiente quando estava com a posse. Muito abaixo do seu melhor nível.

    Vivianne Miedema (5/10):

    Entrou nas costas da defesa do Villa para causar problemas em algumas ocasiões, mas não conseguiu ditar o ritmo do jogo na sua função de camisa 10 como gostaria.

    Ataque

    Kerolin (4/10):

    Cobrou alguns chutes imprecisos no início da partida e sua tomada de decisões foi bastante fraca durante todo o jogo. Várias jogadas de ataque fracassaram quando a brasileira recebia a bola.

    Khadija Shaw (4/10):

    Quase não participou dos primeiros 45 minutos. Teve mais contato com a bola quando o City começou a dominar após o intervalo, mas não estava com o pé de gol.

    Lauren Hemp (6/10):

    Representou uma ameaça com sua velocidade e dribles diretos. Deve estar se perguntando como nenhum de seus cruzamentos brilhantes foi convertido.

  • Reservas e técnico

    Sydney Lohmann (6/10):

    Conduziu bem a bola no meio-campo após substituir Blindkilde Brown. Quase marcou no último minuto com um cruzamento que Roebuck precisou defender.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Escolheu o melhor time disponível, mas seus jogadores simplesmente não conseguiram entrar no jogo no primeiro tempo. É verdade que faltaram opções no banco, mas talvez ele pudesse ter feito mais substituições apenas para dar uma reviravolta na partida.

