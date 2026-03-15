Avaliações das jogadoras do Manchester City contra o Aston Villa: Khadija Shaw passa despercebida, enquanto Kerolin enfrenta dificuldades; líder da WSL não consegue brilhar em empate decepcionante

O City demorou a entrar no jogo após a pausa para os jogos internacionais, e o Villa quase abriu o placar com Noelle Maritz, mas a jogada foi frustrada pela dupla Keating e Kerstin Casparij. A primeira teve então que estar atenta para defender o desvio inteligente de Anna Patten no primeiro poste, após o escanteio resultante.
Keating voltou a salvar o City pouco depois, quando um desvio de Kirsty Hanson quase pegou de surpresa a goleira da seleção inglesa; e, embora tenha sido vencida por Chastity Grant segundos depois, a trave veio em seu socorro e no do City.
O City finalmente entrou no jogo no final do primeiro tempo e dominou após o intervalo, chegando perto de abrir o placar com cabeçadas de Rebecca Knaak e Vivianne Miedema, embora ambas tenham sido defendidas com relativa facilidade por Ellie Roebuck no gol do Villa. Um escanteio de Alex Greenwood no final da partida foi então tirado da linha por Grant, antes de Roebuck desviar o cruzamento perigoso de Sydney Lohmann para fora, na prorrogação.
O empate deixa o City nove pontos à frente do segundo colocado, o Manchester United, embora os Red Devils tenham agora um jogo a menos e devam receber seus rivais locais em Old Trafford daqui a duas semanas.
