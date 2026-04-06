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Buurman Hampton Kerr Chelsea GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Tottenham: o gol inesperado de Veerle Buurman poupa Hannah Hampton do vexame após o erro grave da goleira inglesa nas quartas de final da FA Cup

Player ratings
Chelsea FC Women
FA Cup
V. Buurman
H. Hampton
S. Kerr
Chelsea FC Women x Tottenham Hotspur Women
Especiais e Opinião

Hannah Hampton foi poupada de um momento embaraçoso graças ao gol espetacular de Veerle Buurman, quando o Chelsea venceu o Tottenham por 2 a 1 na segunda-feira e chegou à sexta semifinal consecutiva da FA Cup. O Blues estava a caminho de uma vaga entre as quatro melhores após o gol de cabeça de Sam Kerr no primeiro tempo, até que Hampton calculou mal a cobrança de falta de Eveliina Summanen em um raro lapso. Mas, quando a prorrogação se aproximava, surgiu a impressionante Buurman, que driblou uma zagueira antes de soltar um chute brilhante que voou no ângulo superior, partindo o coração do Spurs no final da partida.

Depois de ter sofrido sua própria decepção no meio da semana, sendo eliminado da Liga dos Campeões pelas mãos do Arsenal, o Chelsea começou bem esta partida e conseguiu furar a bem organizada defesa do Tottenham pouco antes do intervalo, quando Kerr cabeceou para o fundo da rede após cruzamento de Keira Walsh. Foi um gol que as Blues mereceram, tendo produzido muitas jogadas positivas sem criar muitas chances claras, mas isso não abalou o ânimo do Spurs.

As visitantes tiveram alguns momentos brilhantes no primeiro tempo, frustradas pela boa defesa de Niamh Charles em duas ocasiões em particular, e conseguiram o empate apenas sete minutos após o intervalo, quando a cobrança de falta de Summanen pegou Hampton completamente desprevenida. Parecia que seria um cruzamento de um ângulo aberto, mas a internacional finlandesa, em vez disso, mandou a bola voando por cima da goleira inglesa para marcar um gol que abriria completamente o jogo.

A partir daí, ambas as equipes tiveram inúmeras chances. As maiores foram do Chelsea, quando Kerr deveria ter marcado após receber a bola de presente na área do Spurs e Ellie Carpenter perdeu uma cabeçada livre a poucos metros da meta, mas o Tottenham também teve oportunidades, com Amanda Nilden forçando uma defesa duvidosa de Hampton antes de Julie Blakstad mandar uma cabeçada livre bem para fora.

A prorrogação parecia iminente, até que Buurman se destacou como a improvável heroína da partida. A jogadora de 19 anos tem se destacado na defesa do Chelsea desde que ganhou mais oportunidades após a virada do ano e conquistou merecidamente as manchetes ao avançar nos minutos finais, driblar uma zagueira e chutar no ângulo superior, devolvendo a liderança ao Blues a apenas quatro minutos do fim.

Isso levou seu time às semifinais desta competição mais uma vez, enquanto elas buscam dar continuidade ao triunfo na Copa da Liga em março com a quinta conquista da FA Cup em seis temporadas.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea em Kingsmeadow...

  • Niamh Charles Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (5/10):

    Fez algumas defesas decentes, mas, no geral, parecia insegura e cometeu um grande erro no gol do Spurs.

    Ellie Carpenter (6/10):

    Fez uma boa partida subindo e descendo pela direita, mas perdeu uma chance enorme de dar a vantagem ao Chelsea ao cabecear para fora a poucos metros da meta.

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Mostrou-se firme nos duelos e sólida na posse de bola.

    Naomi Girma (7/10):

    Errou apenas um dos seus 72 passes tentados em uma excelente atuação.

    Niamh Charles (7/10):

    Jogou muito bem em sua primeira partida como titular desde dezembro. Fez um bloqueio crucial para impedir a Inglaterra no primeiro tempo, frustrou-a novamente pouco depois e participou de muitas jogadas de construção, incluindo a do primeiro gol.

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  • Eveliina Summanen Sjoeke Nusken Tottenham Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Keira Walsh (7/10):

    Ficou um pouco deslocada em alguns momentos em que o jogo entrou em transição, mas teve um bom desempenho geral. Excelente com a bola e deu um cruzamento brilhante para o gol de Kerr.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Não teve muitas oportunidades com a bola, mas trabalhou bastante sem ela, vencendo muitos duelos e interrompendo as jogadas do Spurs.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Suas investidas pelos flancos acrescentaram mais um elemento ao ataque do Chelsea e garantiram que o Spurs sempre tivesse algo a mais com que se preocupar.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Ataque

    Alyssa Thompson (6/10):

    Entrou e saiu do jogo. Teve alguns momentos brilhantes, mas também ficou bastante discreta em alguns momentos.

    Sam Kerr (7/10):

    Um dia de altos e baixos. Abriu o placar e fez um bom trabalho com a posse de bola, mas realmente deveria ter marcado pelo menos mais um gol em uma ótima chance logo após o empate do Spurs.

    Lauren James (8/10):

    No centro de tudo de bom que o Chelsea fez, ditando o ritmo do jogo e criando inúmeras oportunidades.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Veerle Buurman (8/10):

    Assumiu a função de lateral-esquerda, substituindo Charles pouco antes da hora de jogo, e se adaptou perfeitamente antes de marcar o gol da vitória a quatro minutos do fim.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Trouxe muita energia ao meio-campo nos minutos finais e teve azar de ninguém ter aproveitado um ótimo cruzamento alguns minutos após sua entrada.

    Sandy Baltimore (N/A):

    Não teve muitas oportunidades com a bola nos minutos finais, mas sua simples presença já causou uma preocupação extra à defesa do Spurs.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Tendo visto o Arsenal, com escalação alterada, sofrer uma eliminação surpreendente apenas um dia antes, ela escalou uma equipe forte e obteve um bom desempenho, mesmo que o resultado não tenha sido tão direto quanto ela gostaria. 

WSL
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