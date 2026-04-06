Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Tottenham: o gol inesperado de Veerle Buurman poupa Hannah Hampton do vexame após o erro grave da goleira inglesa nas quartas de final da FA Cup

Depois de ter sofrido sua própria decepção no meio da semana, sendo eliminado da Liga dos Campeões pelas mãos do Arsenal, o Chelsea começou bem esta partida e conseguiu furar a bem organizada defesa do Tottenham pouco antes do intervalo, quando Kerr cabeceou para o fundo da rede após cruzamento de Keira Walsh. Foi um gol que as Blues mereceram, tendo produzido muitas jogadas positivas sem criar muitas chances claras, mas isso não abalou o ânimo do Spurs.

As visitantes tiveram alguns momentos brilhantes no primeiro tempo, frustradas pela boa defesa de Niamh Charles em duas ocasiões em particular, e conseguiram o empate apenas sete minutos após o intervalo, quando a cobrança de falta de Summanen pegou Hampton completamente desprevenida. Parecia que seria um cruzamento de um ângulo aberto, mas a internacional finlandesa, em vez disso, mandou a bola voando por cima da goleira inglesa para marcar um gol que abriria completamente o jogo.

A partir daí, ambas as equipes tiveram inúmeras chances. As maiores foram do Chelsea, quando Kerr deveria ter marcado após receber a bola de presente na área do Spurs e Ellie Carpenter perdeu uma cabeçada livre a poucos metros da meta, mas o Tottenham também teve oportunidades, com Amanda Nilden forçando uma defesa duvidosa de Hampton antes de Julie Blakstad mandar uma cabeçada livre bem para fora.

A prorrogação parecia iminente, até que Buurman se destacou como a improvável heroína da partida. A jogadora de 19 anos tem se destacado na defesa do Chelsea desde que ganhou mais oportunidades após a virada do ano e conquistou merecidamente as manchetes ao avançar nos minutos finais, driblar uma zagueira e chutar no ângulo superior, devolvendo a liderança ao Blues a apenas quatro minutos do fim.

Isso levou seu time às semifinais desta competição mais uma vez, enquanto elas buscam dar continuidade ao triunfo na Copa da Liga em março com a quinta conquista da FA Cup em seis temporadas.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea em Kingsmeadow...