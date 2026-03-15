Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Man Utd: Não poderia ser outra senão Lauren James! A superestrela das Lionesses volta a atormentar seu ex-clube e leva as Blues à glória na Copa da Liga

O United chegava a esta partida tendo vencido apenas uma vez nos últimos 16 confrontos contra o Chelsea, com a derrota mais recente ocorrida na última partida, pela quinta rodada da FA Cup. No entanto, os Red Devils foram superiores no início da partida, e Elisabeth Terland, atuando na dupla de ataque, se destacou, causando problemas constantes ao meio-campo do Chelsea ao explorar espaços e chutar sempre que tinha oportunidade.

A equipe de Sonia Bompastor, em busca da defesa do título após vencer o Man City por 2 a 1 na final do ano passado, resistiu à pressão e abriu o placar aos 20 minutos, quando James aproveitou um erro atípico de Dominique Janssen, avançou para dentro da área e chutou forte, sem chances para Phallon Tullis-Joyce. Foi seu sexto gol nos últimos sete jogos contra o United, time que ela deixou para retornar ao Chelsea, clube de sua infância.

Alyssa Thompson teve uma grande chance de ampliar a vantagem antes do intervalo, quando Sjoeke Nusken fez um passe brilhante para ela, mas Maya Le Tissier fez uma recuperação espetacular. A partir daí, o United voltou a parecer mais perigoso, com Terland acertando a trave e Ellen Wangerheim, de alguma forma, errando o gol à queima-roupa.

Considerando as ausências defensivas do Chelsea, o time fez um bom trabalho ao manter as Red Devils sob controle. A capitã Millie Bright estava fora, Naomi Girma sofreu uma contusão na véspera da final e Kadeisha Buchanan só pôde jogar uma hora, em sua primeira partida como titular desde novembro de 2024. Quando Nathalie Bjorn, substituta de Buchanan, saiu mancando e chorando poucos minutos após entrar em campo, forçando uma reorganização drástica, o United deve ter sentido que poderia tirar proveito da situação.

Mas, embora o Chelsea não tenha estado no seu melhor este ano — com seu reinado de seis anos como campeão da Superliga Feminina chegando a um fim decepcionante, enquanto as lesões continuam se acumulando a um ritmo devastador —, uma coisa que o time de Bompastor ainda tem é personalidade — e muita. Assim, apesar do United ser o time que podia lançar mão de opções ofensivas vindas do banco, recorrendo à artilheira Lea Schuller e à bicampeã da Liga dos Campeões Fridolina Rolfo, foi o Chelsea quem marcou o segundo gol para selar a vitória, quando Beever-Jones levou a melhor em seu duelo físico com Hanna Lundkvist e empurrou a bola para além de Tullis-Joyce.

Quando o GOAL perguntou a Erin Cuthbert, capitã do Chelsea naquele dia, o que significaria para sua equipe vencer essa final, considerando como a temporada tem sido, ela se mostrou otimista. “Seria uma grande declaração”, respondeu ela. “Diria muito sobre onde a equipe está, diria muito sobre o quanto somos resilientes e o quanto somos capazes de simplesmente encontrar um caminho para vencer, que é o que esta equipe do Chelsea sempre fez.” Essa mentalidade de campeãs ficou evidente aqui e, com mais dois troféus ainda em jogo, é provável que ela venha à tona muitas outras vezes antes do fim da temporada.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Ashton Gate...