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Lauren James Chelsea HICGetty Images
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Man Utd: Não poderia ser outra senão Lauren James! A superestrela das Lionesses volta a atormentar seu ex-clube e leva as Blues à glória na Copa da Liga

O brilhantismo de Lauren James foi o destaque da partida em que o Chelsea conquistou a Copa da Liga Feminina no domingo; a jogadora da seleção inglesa mais uma vez voltou para assombrar o Manchester United, com seu gol sendo complementado pela finalização oportunista de Aggie Beever-Jones, garantindo ao Blues a vitória por 2 a 0 e o primeiro título da temporada. Em uma partida acirrada e com poucas chances, o toque preciso de James parecia destinado a ser decisivo antes de Beever-Jones garantir a vitória nos minutos finais, coroando um esforço notável de um time do Chelsea atormentado por lesões.

O United chegava a esta partida tendo vencido apenas uma vez nos últimos 16 confrontos contra o Chelsea, com a derrota mais recente ocorrida na última partida, pela quinta rodada da FA Cup. No entanto, os Red Devils foram superiores no início da partida, e Elisabeth Terland, atuando na dupla de ataque, se destacou, causando problemas constantes ao meio-campo do Chelsea ao explorar espaços e chutar sempre que tinha oportunidade.

A equipe de Sonia Bompastor, em busca da defesa do título após vencer o Man City por 2 a 1 na final do ano passado, resistiu à pressão e abriu o placar aos 20 minutos, quando James aproveitou um erro atípico de Dominique Janssen, avançou para dentro da área e chutou forte, sem chances para Phallon Tullis-Joyce. Foi seu sexto gol nos últimos sete jogos contra o United, time que ela deixou para retornar ao Chelsea, clube de sua infância.

Alyssa Thompson teve uma grande chance de ampliar a vantagem antes do intervalo, quando Sjoeke Nusken fez um passe brilhante para ela, mas Maya Le Tissier fez uma recuperação espetacular. A partir daí, o United voltou a parecer mais perigoso, com Terland acertando a trave e Ellen Wangerheim, de alguma forma, errando o gol à queima-roupa.

Considerando as ausências defensivas do Chelsea, o time fez um bom trabalho ao manter as Red Devils sob controle. A capitã Millie Bright estava fora, Naomi Girma sofreu uma contusão na véspera da final e Kadeisha Buchanan só pôde jogar uma hora, em sua primeira partida como titular desde novembro de 2024. Quando Nathalie Bjorn, substituta de Buchanan, saiu mancando e chorando poucos minutos após entrar em campo, forçando uma reorganização drástica, o United deve ter sentido que poderia tirar proveito da situação.

Mas, embora o Chelsea não tenha estado no seu melhor este ano — com seu reinado de seis anos como campeão da Superliga Feminina chegando a um fim decepcionante, enquanto as lesões continuam se acumulando a um ritmo devastador —, uma coisa que o time de Bompastor ainda tem é personalidade — e muita. Assim, apesar do United ser o time que podia lançar mão de opções ofensivas vindas do banco, recorrendo à artilheira Lea Schuller e à bicampeã da Liga dos Campeões Fridolina Rolfo, foi o Chelsea quem marcou o segundo gol para selar a vitória, quando Beever-Jones levou a melhor em seu duelo físico com Hanna Lundkvist e empurrou a bola para além de Tullis-Joyce.

Quando o GOAL perguntou a Erin Cuthbert, capitã do Chelsea naquele dia, o que significaria para sua equipe vencer essa final, considerando como a temporada tem sido, ela se mostrou otimista. “Seria uma grande declaração”, respondeu ela. “Diria muito sobre onde a equipe está, diria muito sobre o quanto somos resilientes e o quanto somos capazes de simplesmente encontrar um caminho para vencer, que é o que esta equipe do Chelsea sempre fez.” Essa mentalidade de campeãs ficou evidente aqui e, com mais dois troféus ainda em jogo, é provável que ela venha à tona muitas outras vezes antes do fim da temporada.

O GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Ashton Gate...

  • Sandy Baltimore Jess Park Chelsea Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (7/10):

    Não foi testada em jogadas de curta distância, mas defendeu tudo o que o United lançou contra ela em um gramado que, por vezes, apresentava dificuldades.

    Lucy Bronze (8/10):

    Uma verdadeira rocha na defesa, tanto como lateral-direita quanto como zagueira central. 

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Fazendo sua primeira partida como titular desde novembro de 2024, após se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior, ela teve uma ótima atuação durante uma hora, na qual sua experiência ficou evidente em seu posicionamento e capacidade de intervir no momento certo.

    Veerle Buurman (8/10):

    Mais uma atuação incrivelmente impressionante desta jovem jogadora excepcionalmente talentosa.

    Sandy Baltimore (7/10):

    Destacou-se brilhantemente no trabalho defensivo, mantendo o United longe de áreas perigosas, ao mesmo tempo em que apoiou bem o ataque.

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  • Erin Cuthbert Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Keira Walsh (7/10):

    Teve dificuldades para lidar com as jogadas de Terland no primeiro tempo, mas conseguiu controlá-la no segundo e ajudou a neutralizar o ataque do United.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Assim como Walsh, ela não soube lidar com Terland inicialmente, mas melhorou após o intervalo. Não foi sua melhor atuação, mas lutou muito para garantir a vitória do Chelsea.

    Sjoeke Nusken (8/10):

    Uma exibição soberba de uma jogadora que não tem tido muitas oportunidades nesta temporada, mas que provou em partidas recentes o quanto vale. Deveria ter dado uma assistência após um passe sublime para Thompson e se posicionou de forma impecável na lateral direita depois que Bjorn saiu mancando.

  • Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Johanna Rytting Kaneryd (7/10):

    O resultado final foi irregular, mas ela não desistiu e deu um passe brilhante para o gol de Beever-Jones.

    Lauren James (8/10):

    Causou dor de cabeça ao United sempre que pegava na bola, graças à sua capacidade de mantê-la sob controle a qualquer custo, à confiança em driblar as adversárias e à fantástica leitura de jogo. Trabalhou duro também quando não estava com a posse de bola.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Não teve muitas oportunidades com a bola, mas aproveitou bem quando a teve, criando algumas oportunidades antes de ter uma grande chance cara a cara, mas Le Tissier conseguiu alcançá-la e impedir o gol. Saiu no intervalo.

  • Chelsea v Manchester United - Subway Women's League Cup FinalGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Aggie Beever-Jones (7/10):

    Substituiu Thompson no intervalo e deu ao United algo diferente para se pensar. Demonstrou grande tenacidade ao marcar seu gol.

    Nathalie Bjorn (N/A):

    Retornou após lesão ao substituir Buchanan pouco depois da hora de jogo, mas teve que sair mancando poucos minutos depois, após sofrer uma lesão leve na panturrilha.

    Wieke Kaptein (6/10):

    Deu mais energia ao meio-campo fora da bola e também representou uma ameaça no ataque.

    Lexi Potter (N/A):

    Entrou no final da partida.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Enfrentou muitos desafios inesperados devido a lesões, mas fez o melhor que pôde para lidar com a situação. A substituição no intervalo causou espanto, mas valeu a pena, com Beever-Jones marcando o segundo gol.

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