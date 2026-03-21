Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o London City Lionesses: a coroa de campeãs está escapando! Johanna Rytting Kaneryd marca, mas o Blues vacila novamente na disputa pelo título da WSL

Como era de se esperar, foi o Chelsea quem começou melhor, controlando a bola e colocando à prova a goleira das Lionesses, Elene Lete, logo no início. Aggie Beever-Jones viu seu chute ser defendido nos primeiros 15 minutos, enquanto as anfitriãs lidavam com alguns escanteios perigosos das campeãs da WSL. Mas as Blues não tiveram que esperar muito mais para abrir o placar. Johanna Rytting Kaneryd mostrou uma arrancada veloz para furar o meio da defesa das Lionesses, avançando em direção ao gol e mandando a bola para o fundo da rede.

Para seu crédito, as Lionesses se recusaram a desistir. Depois de chegarem ao intervalo perdendo por apenas um gol, elas voltaram ao campo sob o sol com energia renovada e colocaram o Chelsea na defensiva durante grande parte do segundo tempo. Uma enxurrada de tentativas contra a goleira Hannah Hampton levou a treinadora Sonia Bompastor a fazer alterações, colocando em campo três jogadoras poderosas: Keira Walsh, Lucy Bronze e Naomi Girma.

Mas os reforços pareciam apenas piorar as coisas. As Lionesses empataram a 10 minutos do fim, com Isobel Goodwin subindo mais alto para cabecear a bola por cima de Hampton e igualar o placar. A partir daí, foi um final frenético, com ambas as equipes pressionando para ver se conseguiam marcar o gol da vitória. No fim, os pontos foram divididos, encerrando efetivamente a tentativa do Chelsea de manter o título, já que o Manchester City venceu o Tottenham com facilidade na mesma tarde.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea no The Den...