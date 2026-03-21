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Chelsea WSL splitGetty/GOAL

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Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o London City Lionesses: a coroa de campeãs está escapando! Johanna Rytting Kaneryd marca, mas o Blues vacila novamente na disputa pelo título da WSL

As esperanças do Chelsea de revalidar o título da Superliga Feminina praticamente se esvaíram nas mãos do London City Lionesses na tarde de sábado, com as Blues sendo empatadas em 1 a 1 no The Den. Apesar de terem assumido a liderança no início do primeiro tempo, a decisão de Sonia Bompastor de deixar suas principais jogadoras no banco acabou custando caro, com as anfitriãs intensificando seus esforços no segundo tempo para arrancar um ponto.

Como era de se esperar, foi o Chelsea quem começou melhor, controlando a bola e colocando à prova a goleira das Lionesses, Elene Lete, logo no início. Aggie Beever-Jones viu seu chute ser defendido nos primeiros 15 minutos, enquanto as anfitriãs lidavam com alguns escanteios perigosos das campeãs da WSL. Mas as Blues não tiveram que esperar muito mais para abrir o placar. Johanna Rytting Kaneryd mostrou uma arrancada veloz para furar o meio da defesa das Lionesses, avançando em direção ao gol e mandando a bola para o fundo da rede.

Para seu crédito, as Lionesses se recusaram a desistir. Depois de chegarem ao intervalo perdendo por apenas um gol, elas voltaram ao campo sob o sol com energia renovada e colocaram o Chelsea na defensiva durante grande parte do segundo tempo. Uma enxurrada de tentativas contra a goleira Hannah Hampton levou a treinadora Sonia Bompastor a fazer alterações, colocando em campo três jogadoras poderosas: Keira Walsh, Lucy Bronze e Naomi Girma.

Mas os reforços pareciam apenas piorar as coisas. As Lionesses empataram a 10 minutos do fim, com Isobel Goodwin subindo mais alto para cabecear a bola por cima de Hampton e igualar o placar. A partir daí, foi um final frenético, com ambas as equipes pressionando para ver se conseguiam marcar o gol da vitória. No fim, os pontos foram divididos, encerrando efetivamente a tentativa do Chelsea de manter o título, já que o Manchester City venceu o Tottenham com facilidade na mesma tarde.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea no The Den...

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (7/10):

    Foi chamada a fazer várias defesas no segundo tempo, enquanto as Lionesses pressionavam pelo empate, mas sua resistência acabou sendo quebrada.

    Sjoeke Nusken (6/10):

    Lidou bem com a ameaça de Nikita Parris no primeiro tempo e deve ter ficado aliviada ao vê-la ser substituída no segundo.

    Kadeisha Buchanan (5/10):

    Sofreu muita pressão depois que o Blues abriu 1 a 0, e Bompastor a substituiu por Girma antes que a situação ficasse muito complicada.

    Veerle Buurman (6/10):

    Teve um bom jogo no geral, mas foi parte da confusão que permitiu às Lionesses empatarem.

    Chloe Sarwie (5/10):

    Não teve muito trabalho no primeiro tempo, mas logo ficou sob pressão no segundo, e sua participação na partida terminou faltando 30 minutos para o fim.

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  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Alexia Potter (5/10):

    Segurou bem o meio de campo ao lado de Erin Cuthbert.

    Erin Cutbert (6/10):

    Foi a principal ameaça do Chelsea no meio-campo, mas teve dificuldades para criar mais do que algumas chances para o ataque.

    Wieke Kaptein (4/10):

    Não teve o desempenho esperado como camisa 10, mal tocando na bola.

  • London City Lionesses v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Agnes Beever-Jones (7/10):

    Provavelmente a melhor jogadora do Chelsea antes de Bompastor a substituir, quando ainda faltava boa parte do jogo.

    Johanna Rytting Kaneryd (8/10):

    Marcou seu gol de forma magnífica, exibindo sua velocidade e finalização no processo.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Foi uma ameaça pela ala esquerda, mas não causou tanto dano quanto gostaria.

  • London City Lionesses v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Keira Walsh (6/10):

    Trouxe um pouco mais de garra ao meio-campo, recebendo um cartão amarelo por causa disso.

    Lucy Bronze (4/10):

    Entrou em campo para impedir que o Chelsea sofresse gols, uma tarefa que acabou fracassando.

    Naomi Girma (5/10):

    Teve que se dedicar bastante à defesa nos 25 minutos restantes.

    Sandy Baltimore (4/10):

    Não teve muita influência no jogo.

    Lauren James (5/10):

    Entrou nos últimos 10 minutos para dar um pouco de perigo no contra-ataque, mas não teve espaço algum.

    Sonia Bompastor (4/10):

    Assumiu um grande risco ao deixar suas principais jogadoras no banco, e o Chelsea acabou pagando o preço por isso.

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