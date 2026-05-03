Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Leicester: Sam Kerr faz história! A atacante entra para os livros de recordes do Blues, enquanto Lauren James brilha e garante vaga na Liga dos Campeões

O placar foi aberto aos 13 minutos, quando Niamh Charles cruzou com perfeição para Kerr cabecear com maestria no canto inferior. Depois de igualar a marca de gols de Fran Kirby pelo Chelsea na WSL na semana passada, essa cabeçada — seu 64º gol em 92 partidas na competição — fez com que ela ultrapassasse sua ex-companheira de equipe. Foi uma conquista muito oportuna, já que este poderia muito bem ter sido o penúltimo jogo de Kerr na WSL, com a atacante sendo fortemente associada a um retorno aos Estados Unidos, já que seu contrato em Londres está chegando ao fim.

O Leicester chegou a este confronto após uma derrota brutal por 7 a 0 para o Arsenal no meio da semana, que confirmou que a equipe terá que enfrentar o Charlton, terceiro colocado da WSL 2, na repescagem de rebaixamento no final deste mês. Um resultado contra o Chelsea, portanto, não mudaria em nada seu destino, mas um desempenho melhorado parecia importante para a confiança, já que as Foxes contam os dias até aquele confronto decisivo. No entanto, era de certa forma compreensível ver o ânimo delas cair após sofrerem um gol logo no início, e seu ânimo só foi ainda mais abalado pelo brilhantismo de James, para quem elas não tinham resposta.

Movimentando-se com a liberdade que lhe permitiu se destacar em quase todos os jogos desde que recuperou a forma física após uma lesão no joelho, James fazia passes que colocavam o Chelsea nas costas da defesa do Leicester. Então, em um intervalo de seis minutos no primeiro tempo, ela produziu dois belos gols que garantiram o resultado antes mesmo do intervalo.

No primeiro, ela driblou sua marcadora e chutou com efeito de forma brilhante no ângulo superior da área. O segundo veio de uma distância semelhante, quando sua delicada cobrança de falta tocou na parte de baixo da trave antes de entrar.

O Leicester conseguiu tirar algo positivo da partida, já que Lucy Bronze presenteou Shannon O'Brien com um gol ao não verificar bem o que estava ao seu redor antes de dar um passe mal executado para trás, em direção a Livia Peng, escalada como titular no lugar de Hannah Hampton no gol do Chelsea. As Foxes se animaram com isso, que foi apenas seu terceiro gol em 10 jogos contra as cinco melhores equipes da WSL nesta temporada, e defenderam com garra seu gol pelo resto da partida, enquanto Bompastor fazia alterações na equipe antes da semifinal da FA Cup do Blues contra o Manchester City na próxima semana.

Poderia ter sido uma vitória mais contundente para o Chelsea se elas tivessem realmente pisado fundo, mas a gestão das jogadoras foi prioridade para o técnico, já que a classificação entre as três primeiras estava garantida. Terminar em segundo lugar seria o ideal, para evitar a necessidade de disputar as eliminatórias da Liga dos Campeões, mas após uma defesa de título bastante desastrosa, a meta mínima na WSL foi alcançada, com a Copa da Liga também garantida e a FA Cup ainda em jogo.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea no King Power Stadium...