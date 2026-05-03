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Kerr James Chelsea GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Leicester: Sam Kerr faz história! A atacante entra para os livros de recordes do Blues, enquanto Lauren James brilha e garante vaga na Liga dos Campeões

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Chelsea FC Women
S. Kerr
L. James
WSL
Leicester City WFC x Chelsea FC Women
Especiais e Opinião

Sam Kerr inscreveu seu nome mais uma vez nos livros de história do Chelsea no domingo, ao dar início à confortável vitória por 3 a 1 sobre o Leicester City, que garantiu a participação do Blues na Liga dos Campeões na próxima temporada. A equipe de Sonia Bompastor precisava apenas de um ponto para garantir uma colocação entre as três primeiras após o tropeço do Manchester United contra o Brighton no sábado, mas conquistou os três pontos em uma exibição dominante contra o lanterna da Superliga Feminina, com Lauren James marcando dois gols brilhantes depois que Kerr se tornou a maior artilheira de todos os tempos do clube na competição.

O placar foi aberto aos 13 minutos, quando Niamh Charles cruzou com perfeição para Kerr cabecear com maestria no canto inferior. Depois de igualar a marca de gols de Fran Kirby pelo Chelsea na WSL na semana passada, essa cabeçada — seu 64º gol em 92 partidas na competição — fez com que ela ultrapassasse sua ex-companheira de equipe. Foi uma conquista muito oportuna, já que este poderia muito bem ter sido o penúltimo jogo de Kerr na WSL, com a atacante sendo fortemente associada a um retorno aos Estados Unidos, já que seu contrato em Londres está chegando ao fim.

O Leicester chegou a este confronto após uma derrota brutal por 7 a 0 para o Arsenal no meio da semana, que confirmou que a equipe terá que enfrentar o Charlton, terceiro colocado da WSL 2, na repescagem de rebaixamento no final deste mês. Um resultado contra o Chelsea, portanto, não mudaria em nada seu destino, mas um desempenho melhorado parecia importante para a confiança, já que as Foxes contam os dias até aquele confronto decisivo. No entanto, era de certa forma compreensível ver o ânimo delas cair após sofrerem um gol logo no início, e seu ânimo só foi ainda mais abalado pelo brilhantismo de James, para quem elas não tinham resposta.

Movimentando-se com a liberdade que lhe permitiu se destacar em quase todos os jogos desde que recuperou a forma física após uma lesão no joelho, James fazia passes que colocavam o Chelsea nas costas da defesa do Leicester. Então, em um intervalo de seis minutos no primeiro tempo, ela produziu dois belos gols que garantiram o resultado antes mesmo do intervalo.

No primeiro, ela driblou sua marcadora e chutou com efeito de forma brilhante no ângulo superior da área. O segundo veio de uma distância semelhante, quando sua delicada cobrança de falta tocou na parte de baixo da trave antes de entrar.

O Leicester conseguiu tirar algo positivo da partida, já que Lucy Bronze presenteou Shannon O'Brien com um gol ao não verificar bem o que estava ao seu redor antes de dar um passe mal executado para trás, em direção a Livia Peng, escalada como titular no lugar de Hannah Hampton no gol do Chelsea. As Foxes se animaram com isso, que foi apenas seu terceiro gol em 10 jogos contra as cinco melhores equipes da WSL nesta temporada, e defenderam com garra seu gol pelo resto da partida, enquanto Bompastor fazia alterações na equipe antes da semifinal da FA Cup do Blues contra o Manchester City na próxima semana.

Poderia ter sido uma vitória mais contundente para o Chelsea se elas tivessem realmente pisado fundo, mas a gestão das jogadoras foi prioridade para o técnico, já que a classificação entre as três primeiras estava garantida. Terminar em segundo lugar seria o ideal, para evitar a necessidade de disputar as eliminatórias da Liga dos Campeões, mas após uma defesa de título bastante desastrosa, a meta mínima na WSL foi alcançada, com a Copa da Liga também garantida e a FA Cup ainda em jogo.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea no King Power Stadium...

  • Shannon O'Brien Kadeisha Buchanan Leicester Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Livia Peng (6/10):

    Na verdade, não teve nada para fazer, a não ser tirar a bola da própria rede.

    Ellie Carpenter (8/10):

    Subiu e desceu pela lateral direita com muita energia, contribuindo bastante, especialmente no ataque.

    Lucy Bronze (5/10):

    Teve uma atuação geralmente sólida, mas manchada pelo erro gritante que resultou no gol do Leicester.

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Mais uma partida forte, continuando a mostrar uma precisão impressionante após tanto tempo fora dos gramados.

    Niamh Charles (7/10):

    Ótima atuação pela lateral esquerda, com destaque para o cruzamento perfeito que resultou no primeiro gol de Kerr.

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  • Erin Cuthbert Chelsea 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Lexi Potter (7/10):

    Conduziu bem a bola, venceu seus duelos e foi precisa na posse de bola durante uma rara titularidade.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Uma atuação sólida de 45 minutos, com muitos duelos vencidos e alguns bons momentos com a bola.

    Wieke Kaptein (6/10):

    Cobriu muito terreno e fez boas jogadas sem a bola, mas realmente deveria ter marcado em uma grande chance no início da partida.

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Johanna Rytting Kaneryd (7/10):

    Positiva e direta sempre que recebia a bola, participou ativamente de muitas jogadas ofensivas do Chelsea.

    Sam Kerr (7/10):

    Marcou seu gol de forma brilhante, mandando a bola para um lugar fora do alcance da goleira para dar o pontapé inicial na vitória. Ficou discreta no restante do jogo, mas teve impacto quando precisou.

    Lauren James (8/10):

    Comandou o jogo e marcou dois gols excelentes antes de ser substituída no intervalo, com um olho claramente voltado para a semifinal da FA Cup da próxima semana contra o Man City.

  • Leicester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Sjoeke Nusken (6/10):

    Um pouco imprecisa com a bola em alguns momentos, embora isso se devesse ao fato de ela frequentemente arriscar para criar jogadas. Deveria ter marcado nos minutos finais.

    Sandy Baltimore (6/10):

    Entrou no intervalo e injetou energia nova no ataque, mesmo que não tenha sido o suficiente para marcar mais gols.

    Aggie Beever-Jones (6/10):

    Após seis semanas fora de campo, voltou de lesão neste jogo e mostrou-se em boa forma, com bons toques na zona final e ocupando boas posições.

    Veerle Buurman (6/10):

    Encaixou-se perfeitamente na linha defensiva enquanto o Chelsea garantia a vitória.

    Alyssa Thompson (5/10):

    Não foi por falta de esforço, mas ela teve dificuldade para se envolver no jogo após entrar pouco depois da hora de jogo.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Dirigiu bem suas jogadoras nesta partida, antes da importante semifinal da FA Cup na próxima semana. Poupou algumas jogadoras importantes desde o início, estendendo isso a titulares como James assim que uma vantagem confortável foi estabelecida, e conseguiu colocar alguém como Beever-Jones em campo por alguns minutos valiosos, tudo isso enquanto conquistava os três pontos.

FA Cup
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