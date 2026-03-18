Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lexi Potter Chelsea HICGetty Images
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Brighton: Lexi Potter, lembrem-se desse nome! A jovem promessa das Lionesses marca seu primeiro gol na WSL, salvando Hannah Hampton do vexame, enquanto Alyssa Thompson volta a marcar na vitória decisiva

O brilhante cabeceio de Alyssa Thompson e o primeiro gol de Lexi Potter na Superliga Feminina permitiram ao Chelsea abrir uma vantagem de quatro pontos na zona de classificação para a Liga dos Campeões nesta quarta-feira, com uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Brighton. Em meio a crescentes preocupações com lesões, Sonia Bompastor só pôde escalar duas jogadoras de linha de campo experientes no banco, e o Seagulls deu muito trabalho à sua equipe, que enfrentava um curto intervalo após a vitória na final da Copa da Liga no domingo. Mas, assim como no fim de semana, o Chelsea mostrou toda a sua experiência para conquistar uma vitória vital.

O jogo não começou bem para o Blues. Madison Haley estava causando todo tipo de problema para Lucy Bronze, já que a estrela inglesa voltou a atuar como zagueira central, em vez de na sua posição habitual de lateral-direita, devido à grande quantidade de ausências. De fato, a americana teve duas oportunidades iniciais para colocar o Brighton na frente, mas foi impedida por um forte bloqueio de Veerle Buurman na primeira ocasião e por uma boa recuperação de Bronze na segunda.

Quando Thompson abriu o placar logo no início, parecia que isso acalmaria as anfitriãs. Uma bela jogada entre Lauren James e Sandy Baltimore pela esquerda criou a oportunidade para esta última cruzar, e Thompson se posicionou brilhantemente para cabecear com força, mandando a bola para o fundo do gol de Chiamaka Nnadozie. No entanto, levou menos de cinco minutos para o Brighton empatar, e foi um gol merecido, mesmo que tenha surgido em circunstâncias um tanto afortunadas. Carla Camacho causou dor de cabeça a Bronze dessa vez, embora o erro de julgamento de Hannah Hampton, quando a bola desviada veio em sua direção, também tenha desempenhado um papel importante para que a bola acabasse no fundo da rede.

Felizmente para Hampton, seu constrangimento seria poupado por uma jogadora que em breve poderia ser sua companheira tanto na seleção inglesa quanto no Chelsea. Fazendo sua primeira partida como titular na WSL pelo Blues, Potter, de 19 anos, estava tendo uma estreia impressionante mesmo antes de marcar um gol, mas um chute forte após mais um cruzamento brilhante de Baltimore permitiu que a jogadora formada na base do Chelsea vivesse um momento incrível ao restaurar a vantagem de sua equipe pouco antes do intervalo.

Não houve muitas chances para nenhum dos lados depois disso, com Nnadozie fazendo uma boa defesa para impedir Aggie Beever-Jones, enquanto Keira Walsh chutou rasteiro, mas a bola passou rente à trave, enquanto o Blues descobria como conter o ataque animado do Brighton e garantir a vitória. O Chelsea está agora de volta entre as três vagas da WSL para a Liga dos Campeões, quatro pontos acima do Arsenal, quarto colocado, embora os Gunners tenham dois jogos a menos.

A GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Kingsmeadow...

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (5/10):

    Não vai querer rever o gol do Brighton. Um erro raro de uma goleira de classe mundial, mas que, felizmente para ela, não custou caro. Pelo menos, não cometeu muitos erros depois disso.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Foi surpreendida uma ou duas vezes, mas foi uma atuação bastante sólida em uma posição pouco familiar para a meio-campista, já que ela usou sua grande versatilidade para ajudar o Chelsea a lidar com todas as lesões na defesa.

    Lucy Bronze (7/10):

    Teve dificuldades para lidar com Haley e Camacho no início, mas logo se adaptou e fez várias intervenções importantes na defesa.

    Veerle Buurman (8/10):

    Mais uma exibição sólida como uma rocha da adolescente cujo valor continua a subir. Um grande bloqueio para impedir Haley nos primeiros minutos definiu o tom da sua noite.

    Sandy Baltimore (8/10):

    Causou problemas pela esquerda durante toda a partida, combinando-se bem com James e fazendo cruzamentos realmente perigosos, incluindo os dois que resultaram nos dois gols.

    • Publicidade
  • Lexi Potter Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Keira Walsh (7/10):

    Precisa com a bola, ao mesmo tempo em que demonstra ambição para tentar lançar as companheiras nas costas da defesa. Trabalhou bem com Potter, apesar da falta de tempo de jogo juntas. 

    Lexi Potter (8/10):

    Uma estreia de sonho na WSL pelo Chelsea. Excelente com a bola, demonstrou bons movimentos sem ela e marcou um gol fantástico que garantiu a vitória.

    Wieke Kaptein (6/10):

    Correu bastante e trabalhou muito, mas não conseguiu ser totalmente eficaz no ataque em uma partida acirrada.

  • Aggie Beever-Jones Caitlyn Hayes Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Alyssa Thompson (8/10):

    Marcou um gol brilhante de cabeça para abrir o placar e mostrou bons movimentos sem a bola durante toda a noite, mantendo a defesa do Brighton em alerta.

    Aggie Beever-Jones (7/10):

    Trabalhou muito com e sem a bola e obrigou Nnadozie a fazer uma grande defesa na sua única chance real. 

    Lauren James (8/10):

    Circulou pelo campo causando problemas durante toda a noite. Participou regularmente das melhores jogadas do Chelsea antes de sair antes da hora, com Bompastor claramente de olho na agenda lotada que se aproxima.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2026Getty Images

    Reservas e técnico

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Acumulou mais 30 minutos de jogo enquanto continua se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Parecia forte novamente, especialmente considerando que estava se adaptando à posição de zagueira central no meio de uma partida acirrada.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Ajudou o Chelsea a assumir o controle do jogo ao entrar no meio-campo pouco depois da hora de jogo.

    Chloe Sarwie (N/A):

    Acrescentou mais uma participação aos minutos finais, realizando uma fantástica recuperação com uma entrada forte segundos após entrar em campo, enquanto o Chelsea garantia a vitória.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Teve as mãos atadas novamente devido a lesões, mas ainda assim conseguiu dar um descanso vital a jogadoras como Cuthbert desde o início e James durante a partida, ao mesmo tempo em que deu uma grande oportunidade a Potter e garantiu o resultado.

WSL
London City Lionesses crest
London City Lionesses
LCL
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
0