Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Brighton: Lexi Potter, lembrem-se desse nome! A jovem promessa das Lionesses marca seu primeiro gol na WSL, salvando Hannah Hampton do vexame, enquanto Alyssa Thompson volta a marcar na vitória decisiva

O jogo não começou bem para o Blues. Madison Haley estava causando todo tipo de problema para Lucy Bronze, já que a estrela inglesa voltou a atuar como zagueira central, em vez de na sua posição habitual de lateral-direita, devido à grande quantidade de ausências. De fato, a americana teve duas oportunidades iniciais para colocar o Brighton na frente, mas foi impedida por um forte bloqueio de Veerle Buurman na primeira ocasião e por uma boa recuperação de Bronze na segunda.

Quando Thompson abriu o placar logo no início, parecia que isso acalmaria as anfitriãs. Uma bela jogada entre Lauren James e Sandy Baltimore pela esquerda criou a oportunidade para esta última cruzar, e Thompson se posicionou brilhantemente para cabecear com força, mandando a bola para o fundo do gol de Chiamaka Nnadozie. No entanto, levou menos de cinco minutos para o Brighton empatar, e foi um gol merecido, mesmo que tenha surgido em circunstâncias um tanto afortunadas. Carla Camacho causou dor de cabeça a Bronze dessa vez, embora o erro de julgamento de Hannah Hampton, quando a bola desviada veio em sua direção, também tenha desempenhado um papel importante para que a bola acabasse no fundo da rede.

Felizmente para Hampton, seu constrangimento seria poupado por uma jogadora que em breve poderia ser sua companheira tanto na seleção inglesa quanto no Chelsea. Fazendo sua primeira partida como titular na WSL pelo Blues, Potter, de 19 anos, estava tendo uma estreia impressionante mesmo antes de marcar um gol, mas um chute forte após mais um cruzamento brilhante de Baltimore permitiu que a jogadora formada na base do Chelsea vivesse um momento incrível ao restaurar a vantagem de sua equipe pouco antes do intervalo.

Não houve muitas chances para nenhum dos lados depois disso, com Nnadozie fazendo uma boa defesa para impedir Aggie Beever-Jones, enquanto Keira Walsh chutou rasteiro, mas a bola passou rente à trave, enquanto o Blues descobria como conter o ataque animado do Brighton e garantir a vitória. O Chelsea está agora de volta entre as três vagas da WSL para a Liga dos Campeões, quatro pontos acima do Arsenal, quarto colocado, embora os Gunners tenham dois jogos a menos.

A GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Kingsmeadow...