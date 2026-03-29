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Chelsea Aston Villa WSL 2025-26 ratingsGetty/GOAL
Chris Burton

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Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Aston Villa: Sjoeke Nusken salva a honra de Lucy Bronze, que cometeu vários erros, em um jogo caótico e emocionante da WSL com sete gols

Player ratings
Chelsea FC Women
Chelsea FC Women x Aston Villa Women
WSL
Especiais e Opinião
Aston Villa Women
S. Nuesken
L. Bronze

Lucy Bronze passou por uma partida de pesadelo pelo Chelsea no confronto da WSL contra o Aston Villa, mas a lendária zagueira das Lionesses teve sua reputação salva por Sjoeke Nusken em um jogo caótico e emocionante com sete gols, que terminou em 4 a 3. Sam Kerr, Naomi Girma e Lauren James também marcaram para o Blues em um confronto cheio de reviravoltas, o que significa que a defesa do título ainda não está oficialmente encerrada.

Faltavam menos de dois minutos para o fim do primeiro tempo quando as visitantes do Aston Villa abriram o placar no oeste de Londres. Um passe lateral mal calculado de Bronze foi facilmente interceptado por Chasity Grant, que continuou sua investida até dentro da área, permitindo que um cruzamento rasteiro fosse desviado para o fundo da rede no primeiro poste.

O Chelsea assumiu o controle da partida a partir daí e mereceu o empate aos 20 minutos, quando Nusken deu um passe para Kerr e a atacante australiana chutou para além de Ellie Roebuck — que havia sido pega de surpresa.

O Blues passou à frente três minutos depois, quando, após um escanteio curto, a estrela da seleção americana Girma deu um leve toque em um cruzamento forte de James. A camisa 10 do Chelsea marcou seu nome no placar quatro minutos depois, ao cortar para dentro pela ala direita e chutar rasteiro com o pé esquerdo no fundo da rede, de 25 metros de distância.

Em vez de sucumbir à pressão, o Villa agarrou-se a uma tábua de salvação logo após a marca de meia hora, quando Kirsty Hanson correu por trás e ultrapassou Bronze, desviando para o gol um cruzamento vindo da direita. Hanson então empatou aos 35 minutos, quando uma cabeçada de Bronze subiu no ar e foi rebatida de volta para a atacante escocesa, que mandou um voleio certeiro no canto inferior.

Uma decisão apertada de impedimento negou um pênalti a Kerr após o reinício, depois que ela foi derrubada por Roebuck — que mais tarde saiu de campo em lágrimas após sofrer uma lesão —, enquanto Hanson esteve agonizantemente perto de completar seu hat-trick ao acertar um chute de longa distância na junção da trave com o ângulo.

O Chelsea, campeão da WSL por seis temporadas consecutivas, finalmente garantiu a vitória a oito minutos do fim, quando Kerr habilmente desviou a bola para Nusken, que chutou com precisão no ângulo superior da área.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea em Kingsmeadow...

  • Veerle Buurman Chelsea Aston Villa WSL 2025-26Getty

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (5/10):

    Deixada dolorosamente exposta por quem estava à sua frente, a jogadora da seleção inglesa pouco pôde fazer contra qualquer uma das tentativas que passaram voando por ela.

    Ellie Carpenter (5/10):

    Fez o possível para avançar e fazer sobreposições pela direita, mas não conseguiu dar uma contribuição decisiva no ataque e ficou deslocada na defesa.

    Naomi Girma (4/10):

    O Chelsea parecia vulnerável sempre que era pressionado, mas a americana pode se animar por ter marcado seu primeiro gol na WSL.

    Lucy Bronze (3/10):

    Mostrou falta de compostura durante toda a partida, apesar de sua vasta experiência, com passes errados, rebatidas incompletas e posicionamento ruim, o que contribuiu significativamente para os gols do Villa.

    Veerle Buurman (4/10)

    Grande parte da ameaça do Villa vinha pela direita, e a lateral holandesa do Chelsea passou por dificuldades ao tentar conter sua compatriota Lynn Wilms, que atacava com frequência.

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  • Sjoeke Nusken Chelsea Aston Villa WSL 2025-26Getty

    Meio-campo

    Keira Walsh (5/10):

    Capaz de muito mais, mas deu o seu melhor para impulsionar o Chelsea — disparou um chute impreciso para fora do campo.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Um destaque brilhante, com um passe maravilhoso que deixou Kerr livre para marcar o primeiro gol do Blues, antes de finalizar com tranquilidade para garantir os três pontos.

    Wieke Kaptein (4/10):

    Nunca conseguiu entrar no jogo, com o Chelsea incapaz de assumir o controle no meio-campo, e foi substituída no início do segundo tempo.

  • Lauren James Chelsea Aston Villa WSL 2025-26Getty

    Ataque

    Alyssa Thompson (6/10):

    Começou animada, com a ponta da seleção americana conseguindo passar pela defesa do Villa, mas perdeu fôlego à medida que o jogo avançava, enquanto trocava de lado com James regularmente.

    Lauren James (8/10):

    Mais uma vez a estrela do Chelsea, sempre parecendo ser a jogadora capaz de fazer a diferença, com um gol e uma assistência somados às suas impressionantes estatísticas para a temporada 2025-26.

    Sam Kerr (7/10):

    Marcou seu primeiro gol na WSL desde novembro e o terceiro da temporada — com uma finalização inteligente que destacou ainda mais do que ela é capaz quando recebe o passe certo — e deu a assistência para o gol da vitória de Nusken.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Erin Cuthbert (5/10):

    Entrou em campo quando o Blues tentava encontrar um novo ímpeto após o intervalo, mas os anfitriões tiveram dificuldades por longos períodos diante de uma resistência obstinada.

    Sandy Baltimore (5/10):

    Cruzou com perigo pela esquerda, e Thompson, que estava parada, deveria ter aproveitado melhor a bola ao cabecear por cima da trave a seis metros da meta.

    Niamh Charles (5/10):

    Retorno bem-vindo após lesão e recebeu uma recepção calorosa da torcida local — espera contribuir mais nas próximas semanas.

    Lexi Potter (N/A):

    Substituiu James já nos acréscimos.

    Sonia Bompastor (5/10):

    Terá dificuldade em explicar o que deu errado na defesa do Chelsea, mas tirará lições positivas do espírito de luta demonstrado por sua equipe.

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