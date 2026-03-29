Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Aston Villa: Sjoeke Nusken salva a honra de Lucy Bronze, que cometeu vários erros, em um jogo caótico e emocionante da WSL com sete gols

Faltavam menos de dois minutos para o fim do primeiro tempo quando as visitantes do Aston Villa abriram o placar no oeste de Londres. Um passe lateral mal calculado de Bronze foi facilmente interceptado por Chasity Grant, que continuou sua investida até dentro da área, permitindo que um cruzamento rasteiro fosse desviado para o fundo da rede no primeiro poste.

O Chelsea assumiu o controle da partida a partir daí e mereceu o empate aos 20 minutos, quando Nusken deu um passe para Kerr e a atacante australiana chutou para além de Ellie Roebuck — que havia sido pega de surpresa.

O Blues passou à frente três minutos depois, quando, após um escanteio curto, a estrela da seleção americana Girma deu um leve toque em um cruzamento forte de James. A camisa 10 do Chelsea marcou seu nome no placar quatro minutos depois, ao cortar para dentro pela ala direita e chutar rasteiro com o pé esquerdo no fundo da rede, de 25 metros de distância.

Em vez de sucumbir à pressão, o Villa agarrou-se a uma tábua de salvação logo após a marca de meia hora, quando Kirsty Hanson correu por trás e ultrapassou Bronze, desviando para o gol um cruzamento vindo da direita. Hanson então empatou aos 35 minutos, quando uma cabeçada de Bronze subiu no ar e foi rebatida de volta para a atacante escocesa, que mandou um voleio certeiro no canto inferior.

Uma decisão apertada de impedimento negou um pênalti a Kerr após o reinício, depois que ela foi derrubada por Roebuck — que mais tarde saiu de campo em lágrimas após sofrer uma lesão —, enquanto Hanson esteve agonizantemente perto de completar seu hat-trick ao acertar um chute de longa distância na junção da trave com o ângulo.

O Chelsea, campeão da WSL por seis temporadas consecutivas, finalmente garantiu a vitória a oito minutos do fim, quando Kerr habilmente desviou a bola para Nusken, que chutou com precisão no ângulo superior da área.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea em Kingsmeadow...