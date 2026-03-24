Sean Walsh

Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Arsenal: Lauren James brilha, mas o Blues está à beira da eliminação da Liga dos Campeões, enquanto Hannah Hampton e Keira Walsh decepcionam

Os sonhos do Chelsea de conquistar o seu primeiro título da Liga dos Campeões Feminina estão por um fio após a derrota por 3 a 1 para o rival e atual campeão Arsenal na primeira partida das quartas de final. O fraco desempenho de ambas as equipes na Superliga Feminina significa que a importância de suas conquistas europeias só aumentou, e são as Gunners que levam vantagem para a segunda partida, na próxima semana, em Stamford Bridge.

O Chelsea, prejudicado por várias lesões e problemas físicos, esteve perto de abrir o placar aos sete minutos, quando Lucy Bronze lançou Alyssa Thompson pela ala direita; a ponta americana cortou para dentro e viu seu chute ser desviado para a trave por Laia Codina. A pressão inicial continuou quando Lauren James se livrou de Codina e encontrou espaço para chutar, mas foi impedida pela mesma trave que Thompson havia acertado momentos antes.

Mas, contra o ritmo do jogo, o Arsenal abriu o placar. A cobrança de falta de Katie McCabe encontrou a cabeça de Stina Blackstenius, que se colocou entre Erin Cuthbert e Keira Walsh para cabecear para além da indefesa Hannah Hampton.

O Chelsea viu-se a perder por dois golos aos 32 minutos. Uma jogada bem trabalhada terminou com Chloe Kelly a receber a bola livremente a 25 metros da baliza, e o seu remate especulativo passou por baixo dos braços de Hampton e entrou.

O Blues colocou a bola na rede pouco antes do intervalo, quando Veerle Buurman subiu mais alto que Codina para cabecear após um tiro livre, depois que o desvio de Kadeisha Buchanan tirou a goleira Anneke Borbe da jogada. No entanto, o árbitro apitou por uma suposta falta de Buurman e, inexplicavelmente, o VAR não viu motivo para uma revisão em campo, causando agitação na linha lateral.

A 25 minutos do fim, o Chelsea diminuiu a diferença de forma espetacular. O Arsenal pensava ter afastado o perigo após um escanteio, mas James apareceu a 25 metros da meta e acertou no ângulo superior com um chute sensacional com o pé esquerdo, seu pé menos forte, que foi meio de bico e meio de força.

No entanto, essa recuperação durou pouco, pois o Arsenal ampliou sua vantagem para dois gols novamente. Um contra-ataque rápido viu Buchanan avançar para tentar pressionar Blackstenius, que, em vez disso, passou a bola para Alessia Russo, que mandou para o fundo da rede.

James obrigou Borbe a fazer uma bela defesa com mais uma excelente tentativa de longe, enquanto o Chelsea tentava reduzir a diferença novamente, e viu outro gol ser anulado por falta depois que Buchanan chutou a goleira do Arsenal para forçar a bola a cruzar a linha após um escanteio. No outro lado do campo, Johanna Rytting Kaneryd fez um desvio crucial na linha do gol para impedir Lotte Wubben-Moy, e a primeira partida, marcada por um jogo de vai e vem, terminou em 3 a 1.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea no Emirates...

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (4/10):

    Provavelmente deveria ter feito melhor para defender o chute de longa distância de Kelly, que desanimou o Chelsea e deixou o time com uma tarefa difícil pela frente para evitar a eliminação da Liga dos Campeões.

    Lucy Bronze (7/10):

    Influenciou o jogo com delicadeza, graças à sua experiência e qualidade, sabendo com maestria onde se posicionar e quem colocar em jogo a qualquer momento.

    Naomi Girma (6/10):

    Não teve medo de tentar abrir o jogo do Arsenal com seus passes ousados. Foi substituída pela ponta Rytting Kaneryd quando Bompastor reorganizou o time.

    Kadeisha Buchanan (5/10):

    Resistiu durante os 90 minutos completos após superar um susto inicial com uma lesão no tendão. Deu a Russo a oportunidade de marcar o terceiro gol do Arsenal ao avançar e envolver Blackstenius. Teve um gol anulado no final da partida depois que o movimento de acompanhamento de seu chute acertou Borbe diretamente no abdômen.

    Veerle Buurman (6/10):

    Foi cruelmente privada de seu primeiro gol pelo Chelsea por uma decisão extremamente severa do árbitro e do VAR antes do intervalo, aparentemente sendo punida por uma disputa com Codina. Terminou a partida como zagueira central.

    Meio-campo

    Keira Walsh (4/10):

    Perdeu o controle sobre Blackstenius, o que levou ao primeiro gol do Arsenal, enquanto Russo frequentemente encontrava espaço para agir por trás da zagueira central titular do Chelsea.

    Erin Cuthbert (5/10):

    Circulou pelo campo com energia, recuperando a bola e criando oportunidades apenas com sua pressão. Não foi tão eficaz na posse de bola. Foi substituída por Kaptein.

    Sjoeke Nusken (5/10):

    Da mesma forma, esteve em ação por todo o campo. No entanto, as três meio-campistas do Chelsea não tiveram a compostura necessária para acalmar o jogo quando o Arsenal estava em vantagem.

    Ataque

    Alyssa Thompson (7/10):

    A grande inspiração do Chelsea nas duas laterais, utilizando bem sua aceleração e agilidade para abrir o campo e causar pânico no Arsenal. Teve azar por não ter marcado o primeiro gol da partida, já que seu chute foi desviado para a trave.

    Lauren James (8/10):

    Uma jogadora de futebol absurdamente talentosa e a melhor em campo. Teve uma atuação impressionante no terço final do campo, mesmo antes de mandar a bola no ângulo superior do gol do Arsenal.

    Sandy Baltimore (5/10):

    Não conseguiu causar impacto no jogo em jogadas abertas como ponta e foi deslocada para a lateral esquerda após a entrada de Rytting Kaneryd.

    Reservas e técnico

    Johanna Rytting Kaneryd (6/10):

    Substituiu Girma, trazendo energia renovada para o ataque e proporcionando mais equilíbrio no terço final do que Baltimore.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Entrou no final da partida no lugar de Cuthbert.

    Sonia Bompastor (6/10):

    Não teve muito espaço de manobra com um elenco reduzido, enquanto o Chelsea jogou bem no geral. No entanto, agora elas enfrentam uma batalha difícil para chegar às semifinais.

