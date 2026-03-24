Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Arsenal: Lauren James brilha, mas o Blues está à beira da eliminação da Liga dos Campeões, enquanto Hannah Hampton e Keira Walsh decepcionam

O Chelsea, prejudicado por várias lesões e problemas físicos, esteve perto de abrir o placar aos sete minutos, quando Lucy Bronze lançou Alyssa Thompson pela ala direita; a ponta americana cortou para dentro e viu seu chute ser desviado para a trave por Laia Codina. A pressão inicial continuou quando Lauren James se livrou de Codina e encontrou espaço para chutar, mas foi impedida pela mesma trave que Thompson havia acertado momentos antes.
Mas, contra o ritmo do jogo, o Arsenal abriu o placar. A cobrança de falta de Katie McCabe encontrou a cabeça de Stina Blackstenius, que se colocou entre Erin Cuthbert e Keira Walsh para cabecear para além da indefesa Hannah Hampton.
O Chelsea viu-se a perder por dois golos aos 32 minutos. Uma jogada bem trabalhada terminou com Chloe Kelly a receber a bola livremente a 25 metros da baliza, e o seu remate especulativo passou por baixo dos braços de Hampton e entrou.
O Blues colocou a bola na rede pouco antes do intervalo, quando Veerle Buurman subiu mais alto que Codina para cabecear após um tiro livre, depois que o desvio de Kadeisha Buchanan tirou a goleira Anneke Borbe da jogada. No entanto, o árbitro apitou por uma suposta falta de Buurman e, inexplicavelmente, o VAR não viu motivo para uma revisão em campo, causando agitação na linha lateral.
A 25 minutos do fim, o Chelsea diminuiu a diferença de forma espetacular. O Arsenal pensava ter afastado o perigo após um escanteio, mas James apareceu a 25 metros da meta e acertou no ângulo superior com um chute sensacional com o pé esquerdo, seu pé menos forte, que foi meio de bico e meio de força.
No entanto, essa recuperação durou pouco, pois o Arsenal ampliou sua vantagem para dois gols novamente. Um contra-ataque rápido viu Buchanan avançar para tentar pressionar Blackstenius, que, em vez disso, passou a bola para Alessia Russo, que mandou para o fundo da rede.
James obrigou Borbe a fazer uma bela defesa com mais uma excelente tentativa de longe, enquanto o Chelsea tentava reduzir a diferença novamente, e viu outro gol ser anulado por falta depois que Buchanan chutou a goleira do Arsenal para forçar a bola a cruzar a linha após um escanteio. No outro lado do campo, Johanna Rytting Kaneryd fez um desvio crucial na linha do gol para impedir Lotte Wubben-Moy, e a primeira partida, marcada por um jogo de vai e vem, terminou em 3 a 1.
