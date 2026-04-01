Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Arsenal: Alyssa Thompson perde o faro de gol apesar de uma atuação brilhante, enquanto o Blues fica aquém das expectativas MAIS UMA VEZ na Liga dos Campeões

A equipe de Sonia Bompastor começou com tudo para tentar empatar o jogo. Um passe perfeito de Erin Cuthbert para Ellie Carpenter na lateral permitiu que a lateral-direita cruzasse para Sjoeke Nusken, mas o chute dela passou raspando a trave aos sete minutos. Alyssa Thompson também esteve perto de marcar duas vezes no final do primeiro tempo, mandando um chute para fora após uma sequência de rebotes na entrada da área e, em seguida, mandando a bola por cima após entrar pela esquerda.

Após o intervalo, Sam Kerr obrigou Daphne van Domselaar a fazer a primeira de muitas defesas difíceis depois que Nusken abriu o jogo do Arsenal com um passe que rasgou a defesa bem no meio do campo.

A cerca de 10 minutos do fim, o Arsenal pensou ter garantido a vitória quando Stina Blackstenius cabeceou com força, mas seu gol foi anulado pelo VAR por impedimento. O Chelsea partiu imediatamente para o contra-ataque e quase marcou quando Nusken desviou de cabeça por centímetros, antes de Lauren James ver seu chute ser defendido por Van Domselaar e Veerle Buurman, de alguma forma, não conseguir converter o rebote à queima-roupa.

Van Domselaar então acrescentou mais uma defesa incrível ao seu repertório de jogadas de destaque ao desviar com a ponta dos dedos a cabeçada forte de Nusken para a trave, mas Nusken acabou quebrando a resistência do Arsenal a 90 segundos do fim com um chute rasteiro após passe de Kerr. No entanto, isso provou ser muito pouco e muito tarde, já que Bompastor recebeu um cartão vermelho nos segundos finais por reclamação e o Blues foi eliminado.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea após uma noite emocionante em Stamford Bridge…