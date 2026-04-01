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Alyssa Thompson Chelsea HICGetty Images
Sean Walsh

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Avaliações das jogadoras do Chelsea contra o Arsenal: Alyssa Thompson perde o faro de gol apesar de uma atuação brilhante, enquanto o Blues fica aquém das expectativas MAIS UMA VEZ na Liga dos Campeões

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Chelsea FC Women
A. Thompson
Liga dos Campeões Feminino
Especiais e Opinião
Chelsea FC Women x Arsenal Women

O Chelsea foi eliminado da Liga dos Campeões Feminina na quarta-feira, após não conseguir reverter a desvantagem de 3 a 1 no placar agregado contra o Arsenal, apesar da vitória por 1 a 0 na segunda partida das quartas de final. As Blues se colocaram em uma situação difícil após a derrota no Emirates Stadium na semana passada, e a falta de eficiência na finalização foi a principal responsável por mais uma campanha europeia fracassada.

A equipe de Sonia Bompastor começou com tudo para tentar empatar o jogo. Um passe perfeito de Erin Cuthbert para Ellie Carpenter na lateral permitiu que a lateral-direita cruzasse para Sjoeke Nusken, mas o chute dela passou raspando a trave aos sete minutos. Alyssa Thompson também esteve perto de marcar duas vezes no final do primeiro tempo, mandando um chute para fora após uma sequência de rebotes na entrada da área e, em seguida, mandando a bola por cima após entrar pela esquerda.

Após o intervalo, Sam Kerr obrigou Daphne van Domselaar a fazer a primeira de muitas defesas difíceis depois que Nusken abriu o jogo do Arsenal com um passe que rasgou a defesa bem no meio do campo.

A cerca de 10 minutos do fim, o Arsenal pensou ter garantido a vitória quando Stina Blackstenius cabeceou com força, mas seu gol foi anulado pelo VAR por impedimento. O Chelsea partiu imediatamente para o contra-ataque e quase marcou quando Nusken desviou de cabeça por centímetros, antes de Lauren James ver seu chute ser defendido por Van Domselaar e Veerle Buurman, de alguma forma, não conseguir converter o rebote à queima-roupa.

Van Domselaar então acrescentou mais uma defesa incrível ao seu repertório de jogadas de destaque ao desviar com a ponta dos dedos a cabeçada forte de Nusken para a trave, mas Nusken acabou quebrando a resistência do Arsenal a 90 segundos do fim com um chute rasteiro após passe de Kerr. No entanto, isso provou ser muito pouco e muito tarde, já que Bompastor recebeu um cartão vermelho nos segundos finais por reclamação e o Blues foi eliminado.

O GOAL avalia as jogadoras do Chelsea após uma noite emocionante em Stamford Bridge…

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (6/10):

    Fez algumas defesas bastante rotineiras, sem precisar realizar nenhuma defesa espetacular, tamanha a falta de necessidade do Arsenal de atacar. 

    Ellie Carpenter (7/10):

    Avançava pela ala direita sempre que podia para criar sobreposições. A maioria das melhores jogadas ofensivas do Chelsea envolveu a australiana. 

    Lucy Bronze (7/10):

    Começou como zagueira central e parecia pronta para o grande momento, vencendo muitas disputas rapidamente e construindo jogadas com calma. 

    Kadeisha Buchanan (6/10):

    Fez um bom trabalho ao neutralizar Russo e Blackstenius antes de ser substituída por Charles.

    Veerle Buurman (6/10): 

    Quase não teve trabalho na defesa e se jogou na briga no final da partida, quando o Chelsea buscava o gol, perdendo uma chance clara depois que a bola caiu nos seus pés na trave de fundo.

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  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Meio-campo

    Keira Walsh (6/10):

    Teve uma segunda partida melhor, depois de ter sido facilmente ultrapassada pelo Arsenal na primeira. Foi substituída por Kaptein no final da partida.

    Erin Cuthbert (6/10):

    Mais uma vez, correu pelo campo cheia de energia. Foi substituída por jogadoras mais descansadas em Baltimore.

    Sjoeke Nusken (8/10):

    Estava em toda parte. Foi a criadora das oportunidades mais claras do Chelsea e teve azar por não ter marcado uma assistência, embora pelo menos tenha marcado um gol no finalzinho.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Ataque

    Lauren James (6/10):

    Assumiu uma função livre após começar na ala direita. Um prazer de assistir, mas foi praticamente ineficaz nesta partida.

    Sam Kerr (6/10):

    Ainda sem ritmo, tendo retornado recentemente ao Chelsea. Teve uma tentativa digna de nota no início do segundo tempo, mas foi bem defendida por Van Domselaar. Deu a assistência para Nusken nos acréscimos.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Jogou de forma excelente ao longo dos 180 minutos desta eliminatória, especialmente no primeiro tempo desta segunda partida, aproveitando a chance de avançar contra a defesa do Arsenal repetidas vezes. No entanto, não conseguiu marcar com as oportunidades que criou para si mesma.

  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Sandy Baltimore (6/10):

    Substituiu Cuthbert em uma mudança ofensiva que só começou a dar frutos nos minutos finais.

    Niamh Charles (6/10):

    Uma reforço útil no ataque após substituir Buchanan.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Entrou no final da partida no lugar de Walsh.

    Sonia Bompastor (6/10):

    O Chelsea foi prejudicado pela falta de eficiência na finalização, apesar de duas atuações decentes ao longo da partida. Perdeu a cabeça ao reclamar de uma falta não marcada contra Thompson quando o placar estava 1 a 0 e foi expulsa.

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