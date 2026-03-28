Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Tottenham: Alessia Russo pinta o norte de Londres de vermelho com um hat-trick em 22 minutos, enquanto as Gunners sobem para o segundo lugar na WSL

Um hat-trick de Alessia Russo no primeiro tempo impulsionou o Arsenal à vitória por 5 a 2 sobre o rival do norte de Londres, o Tottenham Hotspur, na Superliga Feminina, no sábado. As Gunners estão de olho nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, após terem derrotado os Blues por 3 a 1 na partida de ida na terça-feira, antes de irem a Stamford Bridge no meio da próxima semana, e garantiram que estão no caminho certo para se classificar para a edição da próxima temporada com uma vitória esmagadora de volta à ação nacional.

O Arsenal abriu o placar aos cinco minutos com relativa facilidade. Um escanteio cobrado por Katie McCabe encontrou Russo em espaço aberto, e ela mandou a bola no canto inferior com uma cabeçada forte.

Poucos instantes depois, Russo ampliou a vantagem das anfitriãs. Olivia Smith agiu rapidamente, girando em espaço livre logo fora da área, e deu um passe para Russo, que passou pela goleira Lize Kop e mandou a bola para o gol vazio.

O Spurs conseguiu marcar seu primeiro gol na WSL no Emirates e empatou no meio do primeiro tempo. Outro belo escanteio foi desviado por Amanda Nilden na direção de Cathinka Tandberg, com o último toque saindo de Frida Maanum, do Arsenal, antes de passar por Daphne van Domselaar e entrar no gol.

Mas a alegria das visitantes durou pouco, pois Russo completou seu hat-trick aos 27 minutos, com Kop passando a bola diretamente para a atacante, que converteu de perto.

Renee Slegers conseguiu usar a profundidade do elenco em benefício do Arsenal no segundo tempo, com a substituta Caitlin Foord marcando o quarto gol das Gunners com um chute forte no primeiro poste após um cruzamento longo de Smilla Holmberg.

O Tottenham reduziu a diferença para dois gols depois que Matilda Vinberg desviou a bola com o peito para Bethany England, e seu chute foi forte demais para Van Domselaar defender.

Com a última jogada da partida, Stina Blackstenius saiu em contra-ataque para marcar e ampliar o placar, levando o Arsenal à sua 11ª vitória consecutiva em todas as competições e de volta ao segundo lugar na tabela da WSL, após a derrota do Manchester United para o líder isolado Manchester City no início do sábado.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal no Emirates...

    Goleiro e defesa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Uma das cinco titulares que voltaram ao time após terem ficado de fora da vitória de terça-feira na Liga dos Campeões contra o Chelsea. Fez uma defesa incrível com a ponta dos dedos no final da partida para impedir o gol de England, antes de deixar outra bola passar por entre seus dedos.

    Smilla Holmberg (8/10):

    Subiu para o ataque e, por vezes, atuou como ponta direita, enfrentando as compatriotas Nilden e Vinberg na lateral esquerda do Spurs. Deu uma assistência espetacular para Foord.

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Juntamente com Catley, fez um excelente trabalho ao limitar a ameaça física de Tandberg.

    Steph Catley (7/10):

    Igualmente impressionante ao garantir que o Spurs tivesse poucas oportunidades no terço final do campo, pelo menos em jogadas abertas.

    Katie McCabe (7/10):

    Deu o pontapé inicial com um escanteio perigoso para Russo cabecear para o gol logo no início. Assim como Holmberg, adorou avançar como mais uma atacante. Esteve perto de marcar ela mesma, mas viu seu chute de falta ser desviado por Kop.

    Meio-campo

    Kim Little (7/10):

    Homenageada antes da partida por seus serviços ao clube, após ter ultrapassado a marca de 400 partidas e assinado um novo contrato de um ano. Teve um ótimo desempenho, destacando-se por uma excelente recuperação defensiva contra Maika Hamano quando o Tottenham tentava avançar e o Arsenal não tinha jogadores de linha de campo na retaguarda. Foi substituída no final da partida por Codina.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Conseguiu deslizar sem esforço entre as meio-campistas do Tottenham sempre que quis. Foi substituída por Pelova.

    Frida Maanum (6/10):

    Não teve o pior dos jogos, embora seu histórico tenha sido manchado por um gol contra que deu brevemente esperança ao Spurs em um primeiro tempo frenético.

    Ataque

    Chloe Kelly (6/10):

    A atacante mais discreta do Arsenal neste dia, embora tenha conseguido acrescentar alguns dribles habilidosos ao seu repertório pessoal. Foi substituída por Mead logo após o intervalo.

    Alessia Russo (10/10):

    Uma atacante cheia de confiança no momento, levando sua excelente forma para o clássico com um hat-trick em 22 minutos. Agora soma 19 gols em todas as competições nesta temporada, a um gol de seu recorde pessoal de 2024-25. Recebeu uma ovação de pé ao ser substituída por Blackstenius.

    Olivia Smith (8/10):

    Uma verdadeira ameaça durante todo o primeiro tempo, combinando bem com Russo e dando a assistência para o segundo gol dela a caminho do hat-trick. Substituída no intervalo por Foord, já que estava com um cartão amarelo.

    Reservas e técnico

    Caitlin Foord (8/10):

    Substituiu Smith no segundo tempo. Marcou seu primeiro gol na WSL desde 12 de setembro, encerrando um jejum de 12 partidas.

    Beth Mead (6/10):

    Entrou no lugar de Kelly. Trabalhou duro fora da bola.

    Stina Blackstenius (8/10):

    Fez sua 150ª partida pelo Arsenal, entrando no lugar de Russo. Marcou um gol no último minuto.

    Viktoria Pelova (7/10):

    Entrou no lugar de Caldentey. Deu assistência para Blackstenius no último minuto.

    Laia Codina (N/A):

    Entrou no lugar de Little nos minutos finais.

    Renee Slegers (8/10):

    O Arsenal ganhou vida na segunda metade da temporada, somando 11 vitórias consecutivas. O título da WSL pode estar praticamente perdido, mas Slegers montou uma equipe que certamente pode defender o título da Liga dos Campeões.

Liga dos Campeões Feminino
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
FA Cup
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Tottenham Hotspur Women crest
Tottenham Hotspur Women
TOT