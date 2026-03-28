Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Tottenham: Alessia Russo pinta o norte de Londres de vermelho com um hat-trick em 22 minutos, enquanto as Gunners sobem para o 2º lugar na WSL

O Arsenal abriu o placar aos cinco minutos com relativa facilidade. Um escanteio cobrado por Katie McCabe encontrou Russo em ampla área livre, e ela acertou o canto inferior com uma cabeçada forte.
Poucos instantes depois, Russo ampliou a vantagem das anfitriãs. Olivia Smith agiu rapidamente, girando em espaço livre logo fora da área, e deu um passe para Russo, que passou pela goleira Lize Kop e mandou a bola para o gol vazio.
O Spurs conseguiu marcar seu primeiro gol na WSL no Emirates e empatou no meio do primeiro tempo. Outro belo escanteio foi desviado por Amanda Nilden na direção de Cathinka Tandberg, com o último toque vindo de Frida Maanum, do Arsenal, antes de a bola passar por Daphne van Domselaar e entrar no gol.
Mas a alegria das visitantes durou pouco, pois Russo completou seu hat-trick aos 27 minutos, com Kop passando a bola diretamente para a atacante, que converteu de perto.
Renee Slegers conseguiu usar a profundidade do elenco em benefício do Arsenal no segundo tempo, com a substituta Caitlin Foord marcando o quarto gol das Gunners com um chute forte no primeiro poste após um cruzamento longo de Smilla Holmberg.
O Tottenham reduziu a diferença para dois gols depois que Matilda Vinberg desviou a bola com o peito para Bethany England, e seu chute foi forte demais para Van Domselaar defender.
Com a última jogada da partida, Stina Blackstenius partiu em velocidade para marcar e ampliar o placar, levando o Arsenal à sua 11ª vitória consecutiva em todas as competições e de volta ao segundo lugar na tabela da WSL, após a derrota do Manchester United para o líder isolado Manchester City no início do sábado.
O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal no Emirates...