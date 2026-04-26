Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Lyon: Olivia Smith brilha! A maior contratação da história do clube castiga um OL cheio de erros e garante uma vantagem mínima nas semifinais da Liga dos Campeões

Essas duas equipes se enfrentaram nesta mesma fase há 12 meses, quando o Lyon conseguiu vencer por 2 a 1 naquela ocasião, antes de sofrer uma surpreendente derrota por 4 a 1 em seu próprio território. Isso permitiria ao Arsenal chegar à final, onde derrotou o Barcelona, em uma campanha europeia marcada por viradas para os Gunners. Este ano, as coisas estão diferentes. Depois de vencer o Chelsea por 3 a 1 na primeira partida das quartas de final, avançando com uma vitória por 3 a 2 no placar agregado, as atuais campeãs têm outra vantagem aqui, embora tenham precisado dar a volta no placar no dia em que Brand abriu o placar aos 18 minutos.

O Arsenal reagiu bem a esse revés, porém, com Caitlin Foord mandando uma cabeçada para fora pouco antes do intervalo, e as chances se multiplicaram ainda mais após o intervalo. Smith acertou a rede lateral com um chute forte e obrigou Christiane Endler a fazer uma bela defesa em outra jogada, enquanto Kim Little teve um pênalti marcado e depois anulado, à medida que as Gunners aumentavam a pressão. Então, de forma totalmente inesperada, o placar ficou empatado pouco antes da hora de jogo, quando a cobrança de falta rasteira de Caldentey foi espalmada por Endler e acabou indo para o fundo da rede, apesar dos esforços de Engen.

O Lyon, que deixou a atacante estrela Melchie Dumornay no banco enquanto ela se recupera de uma lesão, teve suas oportunidades, com Korbin Shrader mandando uma bola por cima do travessão e Kadidiatou Diani acertando a trave, mas as grandes chances no final do jogo recairiam sobre as Gunners — e quando Foord não conseguiu converter a primeira, Smith avançou para aproveitar outro erro da defesa. O passe de Lindsey Heaps foi impreciso, Engen esperou por Endler e Endler demorou a sair da linha, permitindo que a contratação mais cara do Arsenal desse a vantagem ao seu time a sete minutos do fim.

Tendo estado perdendo por 2 a 1 exatamente nesta mesma fase na temporada passada, mas conseguindo dar a volta por cima, as Gunners não vão dar nada como garantido. Além disso, há o fato de que elas terão de disputar a Superliga Feminina daqui a três dias, sem poder contar com o elenco completo devido às ausências de várias jogadoras importantes. Mas a equipe de Renee Slegers colocou-se em uma excelente posição, buscando continuar a defesa do título da Liga dos Campeões rumo a uma segunda final consecutiva.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal no Emirates Stadium...