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Olivia smith Arsenal Lyon compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Lyon: Olivia Smith brilha! A maior contratação da história do clube castiga um OL cheio de erros e garante uma vantagem mínima nas semifinais da Liga dos Campeões

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Arsenal Women
O. Smith
Liga dos Campeões Feminino
Arsenal Women x OL Lyonnes
Especiais e Opinião

O Arsenal levará uma vantagem mínima para a segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Lyon, depois que o atual campeão europeu derrotou o oito vezes campeão por 2 a 1 no norte de Londres no domingo. Jule Brand abriu o placar para o OL logo no início, mas dois erros fatais da defesa visitante custaram caro: o gol contra de Ingrid Engen empatou a partida, preparando o terreno para que Olivia Smith, que esteve em grande destaque durante toda a tarde, garantisse a vitória no final da partida.

Essas duas equipes se enfrentaram nesta mesma fase há 12 meses, quando o Lyon conseguiu vencer por 2 a 1 naquela ocasião, antes de sofrer uma surpreendente derrota por 4 a 1 em seu próprio território. Isso permitiria ao Arsenal chegar à final, onde derrotou o Barcelona, em uma campanha europeia marcada por viradas para os Gunners. Este ano, as coisas estão diferentes. Depois de vencer o Chelsea por 3 a 1 na primeira partida das quartas de final, avançando com uma vitória por 3 a 2 no placar agregado, as atuais campeãs têm outra vantagem aqui, embora tenham precisado dar a volta no placar no dia em que Brand abriu o placar aos 18 minutos.

O Arsenal reagiu bem a esse revés, porém, com Caitlin Foord mandando uma cabeçada para fora pouco antes do intervalo, e as chances se multiplicaram ainda mais após o intervalo. Smith acertou a rede lateral com um chute forte e obrigou Christiane Endler a fazer uma bela defesa em outra jogada, enquanto Kim Little teve um pênalti marcado e depois anulado, à medida que as Gunners aumentavam a pressão. Então, de forma totalmente inesperada, o placar ficou empatado pouco antes da hora de jogo, quando a cobrança de falta rasteira de Caldentey foi espalmada por Endler e acabou indo para o fundo da rede, apesar dos esforços de Engen.

O Lyon, que deixou a atacante estrela Melchie Dumornay no banco enquanto ela se recupera de uma lesão, teve suas oportunidades, com Korbin Shrader mandando uma bola por cima do travessão e Kadidiatou Diani acertando a trave, mas as grandes chances no final do jogo recairiam sobre as Gunners — e quando Foord não conseguiu converter a primeira, Smith avançou para aproveitar outro erro da defesa. O passe de Lindsey Heaps foi impreciso, Engen esperou por Endler e Endler demorou a sair da linha, permitindo que a contratação mais cara do Arsenal desse a vantagem ao seu time a sete minutos do fim.

Tendo estado perdendo por 2 a 1 exatamente nesta mesma fase na temporada passada, mas conseguindo dar a volta por cima, as Gunners não vão dar nada como garantido. Além disso, há o fato de que elas terão de disputar a Superliga Feminina daqui a três dias, sem poder contar com o elenco completo devido às ausências de várias jogadoras importantes. Mas a equipe de Renee Slegers colocou-se em uma excelente posição, buscando continuar a defesa do título da Liga dos Campeões rumo a uma segunda final consecutiva.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal no Emirates Stadium...

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Talvez pudesse ter feito melhor na jogada do gol de Brand, já que conseguiu tocar a bola com a mão. Na verdade, não teve muito trabalho além disso.

    Emily Fox (7/10):

    Desempenhou um papel fundamental no ataque, apoiando bem a Smith para ajudá-la a se tornar uma ameaça para o Lyon. Também se saiu relativamente bem na defesa, apesar do poder ofensivo que teve de enfrentar.

    Leah Williamson (6/10):

    Sólida em seu primeiro jogo pelo Arsenal em seis semanas. Ajudou a neutralizar Hegerberg e foi ótima na posse de bola, embora talvez não devesse ter se afastado tanto quando o Lyon abriu o placar.

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Perdeu alguns duelos, mas, de modo geral, se destacou na defesa e foi excelente na posse de bola, mantendo sua boa fase.

    Katie McCabe (7/10):

    Marcou bem Diani pelo seu lado, impedindo que a animada ponta causasse muito impacto. Adaptou-se com facilidade quando foi deslocada para a zaga nos últimos trinta minutos também.

    • Publicidade
  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Kim Little (7/10):

    Poderia ter feito muito melhor no gol do Lyon, sendo superada com muita facilidade por Brand. No entanto, esse foi um raro deslize em uma boa atuação, na qual ela ajudou o Arsenal a assumir o controle do jogo por longos períodos.

    Mariona Caldentey (7/10):

    As cobranças de jogadas ensaiadas foram fracas, embora uma bastante pouco ortodoxa tenha levado ao empate do Arsenal. Excelente com a bola, impulsionando o Arsenal para ataques regulares.

    Alessia Russo (7/10):

    Foi eficaz e positiva com a posse de bola quando a tinha, ao mesmo tempo em que se esforçou muito fora da bola para vencer muitos duelos.

  • Ashley Lawrence Caitlin Foord Lyon Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Olivia Smith (8/10):

    A jogadora mais ativa do Arsenal durante toda a partida, causando todo tipo de problema para a defesa do Lyon com seu jogo positivo; por isso, foi justo que seu gol tenha feito a diferença.

    Stina Blackstenius (6/10):

    Não teve muitas chances, mas nunca parou de trabalhar na ponta do ataque, e sua arrancada também contribuiu para o gol de empate.

    Caitlin Foord (7/10):

    Assim como Smith, ela correu muito e sempre foi direta quando teve a oportunidade de receber a bola. Provavelmente deveria ter marcado, dadas as chances que teve, mas ainda assim foi uma boa atuação, mesmo que a finalização tenha deixado a desejar em alguns momentos.

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Reservas e técnico

    Taylor Hinds (6/10):

    Substituiu Williamson nos últimos 25 minutos e se adaptou bem, apesar da perturbação que uma substituição como essa pode causar. Não teve muitas oportunidades com a bola, mas não cometeu muitos erros.

    Victoria Pelova (N/A):

    Entrou nos últimos cinco minutos.

    Frida Maanum (N/A):

    Outra substituição no final da partida.

    Laia Codina (N/A):

    Entrou nos acréscimos.

    Smilla Holmberg (N/A):

    Entrou apenas no último momento.

    Renee Slegers (7/10):

    Com Kelly, Mead e Catley ausentes, suas opções para a escalação inicial eram limitadas, mas ela apostou tudo, em vez de guardar algumas jogadoras para o banco, e essa abordagem valeu a pena, já que sua equipe se recuperou e assumiu a liderança para a partida de volta.

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