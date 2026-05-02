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Kim Little Jule Brand Leah Williamson Arsenal Lyon Women compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Lyon: erros de Lotte Wubben-Moy e Kim Little custam caro, e derrota no final da partida põe fim à defesa do título das Gunners na Liga dos Campeões Feminina

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Arsenal Women
Liga dos Campeões Feminino
OL Lyonnes x Arsenal Women
L. Wubben-Moy
K. Little
Especiais e Opinião

A defesa do título do Arsenal na Liga dos Campeões Feminina chegou ao fim em Lyon no sábado, quando o time, oito vezes campeão, se vingou das Gunners após ter sido derrotado por elas nesta mesma fase na temporada passada. Impulsionado pelo retorno de Selma Bacha e Melchie Dumornay, o OL abriu uma vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo e, embora Alessia Russo tenha empatado o placar agregado para o Arsenal, o gol de Jule Brand no final da partida garantiu a vitória do Lyon por 4 a 3 na soma das duas partidas, levando o time à sua incrível 12ª final da UWCL.

A conquista do Arsenal nesta competição na temporada passada foi marcada por reviravoltas, com desvantagens de 2 a 0 e 2 a 1 na primeira partida sendo revertidas nas quartas de final contra o Real Madrid e na semifinal contra o Lyon, respectivamente. Desta vez, na defesa do título, os Gunners têm sido fortes favoritos, abrindo 3 a 1 na primeira partida das quartas de final contra o Chelsea e vencendo por 2 a 1 na primeira partida desta semifinal na semana passada.

Mas o Lyon foi muito melhor em casa, onde não perde desde a goleada de 4 a 1 sofrida contra o Arsenal há pouco mais de um ano. O Arsenal recebeu dois avisos logo no início, quando Ada Hegerberg, de alguma forma, não converteu o cruzamento de Kadidiatou Diani à queima-roupa e, em seguida, quando Lindsey Heaps viu um gol de cabeça ser anulado porque Ingrid Engen estava interferindo na jogada a partir de uma posição de impedimento.

Elas não deram ouvidos, porém, e o Lyon foi recompensado por seu forte início logo após os 20 minutos, quando Wendie Renard converteu um pênalti na segunda tentativa, após Lotte Wubben-Moy ter cometido falta em Dumornay. Isso só aumentou a confiança com que as oito vezes campeãs europeias jogavam e, 15 minutos depois, Diani escapou da marcação de Kim Little e produziu uma finalização maravilhosamente improvisada para dobrar a vantagem de sua equipe naquele dia, colocando-as à frente no placar agregado.

O Arsenal reagiu bem no segundo tempo, com Stina Blackstenius e Olivia Smith acertando a trave antes que a treinadora Renee Slegers recorresse ao banco com grande eficácia. Sete minutos após sua entrada, foi a jovem Smilla Holmberg, que se destacou na escalação renovada das Gunners no meio da semana, quem fez um cruzamento brilhante para Russo, e a jogadora da seleção inglesa, que vinha tendo dificuldades para entrar no jogo, converteu para empatar a série.

No entanto, o Lyon não estava fora da disputa. O retorno de Dumornay foi fundamental para esta segunda partida, e a jogadora de 22 anos ainda tinha outra grande contribuição a dar, em uma atuação que pode ser considerada a melhor da partida. A menos de cinco minutos do fim, ela deu um passe perfeito por trás da defesa para Brand, e a atacante alemã finalizou com brilhantismo, marcando um gol que, após uma longa análise do VAR, devolveu a vantagem ao OL. Desta vez, elas não desperdiçaram a vantagem, segurando o resultado para garantir a vitória, expulsando os fantasmas da eliminação na semifinal do ano passado e eliminando as atuais campeãs. O Lyon enfrentará o Barcelona ou o Bayern de Munique em Oslo no mês que vem, em busca do nono título da Liga dos Campeões Feminina, que ampliaria seu recorde.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal no Estádio Groupama...

  • Goleiro e defesa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Na verdade, não teve muitas defesas para fazer. Lidou bem com os cruzamentos na área e parecia ter feito uma grande defesa em um pênalti, mas o VAR constatou que ela havia saído da linha.

    Emily Fox (6/10):

    Venceu muitos duelos para manter o Lyon relativamente calmo pelo seu lado, especialmente em comparação com a lateral oposta.

    Leah Williamson (5/10):

    Tentou dar passes em profundidade para o terço final, mas as coisas simplesmente não deram certo para ela aqui.

    Lotte Wubben-Moy (4/10):

    Cometeu uma falta que resultou no pênalti que permitiu ao Lyon abrir o placar. Também teve dificuldades para vencer muitos duelos.

    Katie McCabe (5/10):

    Não conseguiu conter Diani, especialmente no primeiro tempo.

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  • Meio-campo

    Kim Little (4/10):

    Simplesmente não conseguiu impor sua autoridade na partida, o que é raro. Também perdeu Diani com muita facilidade no segundo gol.

    Mariona Caldentey (4/10):

    Não foi o dia dela. O fato de ter sido substituída a 20 minutos do fim, quando o Arsenal precisava de um gol, diz tudo. Simplesmente não conseguiu se impor no meio-campo.

    Alessia Russo (5/10):

    Teve dificuldade para se envolver na partida, mas então apareceu e marcou seu gol. Infelizmente, isso pouco valeu no final.

  • Ataque

    Olivia Smith (4/10):

    Teve dificuldade em receber a bola e pouco resultou quando tentou criar jogadas.

    Stina Blackstenius (4/10):

    Esteve muito perto de marcar um gol quando uma jogada maravilhosa acertou a trave. No entanto, essa foi praticamente sua única participação em uma partida em que não recebeu muitos passes.

    Caitlin Foord (5/10):

    A atacante mais ativa do Arsenal durante toda a partida, embora o nível geral fosse baixo.

  • Reservas e técnico

    Smilla Holmberg (6/10):

    A substituta mais eficaz do Arsenal, com destaque para sua excelente assistência.

    Victoria Pelova (5/10):

    Trouxe um pouco mais de perigo ofensivo ao meio-campo, mas não muito.

    Frida Maanum (N/A):

    Entrou nos minutos finais.

    Chloe Kelly (N/A):

    Outra substituição no final da partida.

    Renee Slegers (5/10):

    Manteve a equipe que conquistou a vitória na primeira partida, mas elas não conseguiram repetir o sucesso. As substituições foram relativamente eficazes, mas também um pouco irregulares em alguns momentos. Poderia ter avançado Russo mais cedo, para envolvê-la mais em áreas perigosas.

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