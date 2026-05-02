Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Lyon: erros de Lotte Wubben-Moy e Kim Little custam caro, e derrota no final da partida põe fim à defesa do título das Gunners na Liga dos Campeões Feminina

A conquista do Arsenal nesta competição na temporada passada foi marcada por reviravoltas, com desvantagens de 2 a 0 e 2 a 1 na primeira partida sendo revertidas nas quartas de final contra o Real Madrid e na semifinal contra o Lyon, respectivamente. Desta vez, na defesa do título, os Gunners têm sido fortes favoritos, abrindo 3 a 1 na primeira partida das quartas de final contra o Chelsea e vencendo por 2 a 1 na primeira partida desta semifinal na semana passada.

Mas o Lyon foi muito melhor em casa, onde não perde desde a goleada de 4 a 1 sofrida contra o Arsenal há pouco mais de um ano. O Arsenal recebeu dois avisos logo no início, quando Ada Hegerberg, de alguma forma, não converteu o cruzamento de Kadidiatou Diani à queima-roupa e, em seguida, quando Lindsey Heaps viu um gol de cabeça ser anulado porque Ingrid Engen estava interferindo na jogada a partir de uma posição de impedimento.

Elas não deram ouvidos, porém, e o Lyon foi recompensado por seu forte início logo após os 20 minutos, quando Wendie Renard converteu um pênalti na segunda tentativa, após Lotte Wubben-Moy ter cometido falta em Dumornay. Isso só aumentou a confiança com que as oito vezes campeãs europeias jogavam e, 15 minutos depois, Diani escapou da marcação de Kim Little e produziu uma finalização maravilhosamente improvisada para dobrar a vantagem de sua equipe naquele dia, colocando-as à frente no placar agregado.

O Arsenal reagiu bem no segundo tempo, com Stina Blackstenius e Olivia Smith acertando a trave antes que a treinadora Renee Slegers recorresse ao banco com grande eficácia. Sete minutos após sua entrada, foi a jovem Smilla Holmberg, que se destacou na escalação renovada das Gunners no meio da semana, quem fez um cruzamento brilhante para Russo, e a jogadora da seleção inglesa, que vinha tendo dificuldades para entrar no jogo, converteu para empatar a série.

No entanto, o Lyon não estava fora da disputa. O retorno de Dumornay foi fundamental para esta segunda partida, e a jogadora de 22 anos ainda tinha outra grande contribuição a dar, em uma atuação que pode ser considerada a melhor da partida. A menos de cinco minutos do fim, ela deu um passe perfeito por trás da defesa para Brand, e a atacante alemã finalizou com brilhantismo, marcando um gol que, após uma longa análise do VAR, devolveu a vantagem ao OL. Desta vez, elas não desperdiçaram a vantagem, segurando o resultado para garantir a vitória, expulsando os fantasmas da eliminação na semifinal do ano passado e eliminando as atuais campeãs. O Lyon enfrentará o Barcelona ou o Bayern de Munique em Oslo no mês que vem, em busca do nono título da Liga dos Campeões Feminina, que ampliaria seu recorde.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal no Estádio Groupama...