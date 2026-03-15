Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o London City Lionesses: Olivia Smith e Stina Blackstenius marcam, enquanto Alessia Russo brilha na vitória rotineira na WSL

O London City, na verdade, começou melhor, e foi Freya Godfrey, formada nas categorias de base do Arsenal, quem teve uma grande chance aos 12 minutos, após uma bela jogada de Poppy Pattinson e Sanni Franssi. No entanto, a jogadora de 20 anos mandou a bola por cima do gol, e três minutos depois, o Arsenal abriu o placar: 1 a 0.

Chloe Kelly foi a criadora da jogada, demonstrando uma grande arrancada pela ala esquerda que lhe permitiu driblar Jana Fernandez e chegar à linha de fundo, de onde cruzou rasteiro; a bola passou por todas, até que Smith apareceu e mandou para o fundo da rede das anfitriãs. A partir daí, o Arsenal assumiu o controle firme do jogo, embora sem criar muitas oportunidades dignas de nota. Emily Fox chutou rasteiro de longe, mas a bola saiu pela linha de fundo nos acréscimos do primeiro tempo; e isso foi praticamente tudo em termos de jogadas no terço final do campo.

Isso também não mudou muito no segundo tempo. Houve algumas meias-chances para o Arsenal, criadas pelo movimento inteligente de Alessia Russo sem a bola, e um susto quando a bola caiu nos pés de Franssi na área da equipe da casa, mas a atacante do London City chutou direto para Anneke Borbe.

Quando Russo encontrou Blackstenius a 14 minutos do fim, e a sueca, com confiança, mandou a bola direto para o fundo da rede de primeira, parecia que o trabalho estava feito. As anfitriãs pressionaram forte para voltar ao jogo, mas sem sucesso, já que as Gunners garantiram a vitória e ficaram a um ponto do Chelsea e da última vaga na Liga dos Campeões, com um jogo a menos.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal em Hayes Lane...