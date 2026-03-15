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Olivia Smith Stina Blackstenius Arsenal Women split Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o London City Lionesses: Olivia Smith e Stina Blackstenius marcam, enquanto Alessia Russo brilha na vitória rotineira na WSL

Olivia Smith e Stina Blackstenius marcaram os gols da vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o London City Lionesses no domingo, resultado que permitiu às Gunners chegarem a um ponto das vagas europeias da Superliga Feminina. Com o Chelsea disputando a final da Copa da Liga no domingo, o Arsenal sabia que a curta viagem pela capital representava uma oportunidade de diminuir a diferença e pressionar o Blues, terceiro colocado, e aproveitou a chance, conquistando sua sétima vitória consecutiva de forma confortável.

O London City, na verdade, começou melhor, e foi Freya Godfrey, formada nas categorias de base do Arsenal, quem teve uma grande chance aos 12 minutos, após uma bela jogada de Poppy Pattinson e Sanni Franssi. No entanto, a jogadora de 20 anos mandou a bola por cima do gol, e três minutos depois, o Arsenal abriu o placar: 1 a 0.

Chloe Kelly foi a criadora da jogada, demonstrando uma grande arrancada pela ala esquerda que lhe permitiu driblar Jana Fernandez e chegar à linha de fundo, de onde cruzou rasteiro; a bola passou por todas, até que Smith apareceu e mandou para o fundo da rede das anfitriãs. A partir daí, o Arsenal assumiu o controle firme do jogo, embora sem criar muitas oportunidades dignas de nota. Emily Fox chutou rasteiro de longe, mas a bola saiu pela linha de fundo nos acréscimos do primeiro tempo; e isso foi praticamente tudo em termos de jogadas no terço final do campo.

Isso também não mudou muito no segundo tempo. Houve algumas meias-chances para o Arsenal, criadas pelo movimento inteligente de Alessia Russo sem a bola, e um susto quando a bola caiu nos pés de Franssi na área da equipe da casa, mas a atacante do London City chutou direto para Anneke Borbe.

Quando Russo encontrou Blackstenius a 14 minutos do fim, e a sueca, com confiança, mandou a bola direto para o fundo da rede de primeira, parecia que o trabalho estava feito. As anfitriãs pressionaram forte para voltar ao jogo, mas sem sucesso, já que as Gunners garantiram a vitória e ficaram a um ponto do Chelsea e da última vaga na Liga dos Campeões, com um jogo a menos.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal em Hayes Lane...

  • Leah Williamson Arsenal 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Anneke Borbe (6/10):

    Não teve muito trabalho em termos de defesas, mas, mesmo assim, mostrou-se impressionantemente alerta, neutralizando com confiança qualquer perigo que surgisse na retaguarda.

    Emily Fox (6/10):

    Começou bem, mas passou a ter dificuldades em seu lado após as substituições do London City. Teve dificuldades para vencer os duelos e cometeu alguns erros, mas fez o suficiente na defesa para ajudar a manter as anfitriãs sob controle.

    Leah Williamson (6/10):

    Teve alguns momentos de hesitação no primeiro tempo, que por sorte não resultaram em gols. Essas falhas desapareceram à medida que o jogo avançava, e ela defendeu muito bem a área do Arsenal nos minutos finais.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Assim como Williamson, ela não foi perfeita, especialmente no início da partida, mas melhorou com o passar do tempo. Levou a bola para frente com segurança.

    Katie McCabe (7/10):

    Uma atuação realmente sólida em ambos os tempos. Apoiou bem o ataque e mostrou-se segura na defesa, com destaque para uma excelente entrada em Cascarino dentro da área nos minutos finais.

    • Publicidade
  • Mariona Caldentey Arsenal 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Kim Little (7/10):

    Uma hora impecável em campo, na qual ela demonstrou sua classe na posse de bola.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Articulou-se bem com Little durante toda a partida, permitindo que o Arsenal dominasse, e demonstrou sua qualidade com a bola ao dar um passe magnífico para Russo, que foi fundamental para o segundo gol.

    Frida Maanum (5/10):

    Ficou praticamente à margem do jogo antes de sair aos 60 minutos. Mostrou alguns toques bonitos e deu alguns passes inteligentes, mas, no geral, não se envolveu o suficiente.

  • Alessia Russo Arsenal 2025-26Getty Images

    Ataque

    Chloe Kelly (6/10):

    Inconsistente em seus cruzamentos ao longo da partida, mas a bola que ela cruzou para o gol de Smith, e a maneira como ela criou o espaço para isso, foi brilhante.

    Alessia Russo (7/10):

    Fez um excelente trabalho sem a bola e foi o seu movimento que esteve no centro dos melhores momentos do Arsenal no segundo tempo, incluindo a jogada que resultou no gol de Blackstenius.

    Olivia Smith (7/10):

    Proporcionou um momento crucial que se revelou decisivo para o resultado da partida com seu finalização oportunista no primeiro tempo.

  • Reservas e técnico

    Victoria Pelova (6/10):

    Trouxe muita energia ao time enquanto o Arsenal pressionava com sucesso pelo segundo gol para selar a vitória.

    Stina Blackstenius (7/10):

    Deixou a defesa do London City em apuros e causou problemas com seus movimentos inteligentes. Marcou seu gol de forma brilhante, com uma finalização precisa de primeira.

    Beth Mead (N/A):

    Ajudou a equipe a garantir a vitória com sua energia e empenho pela lateral.

    Taylor Hinds (N/A):

    Substituiu McCabe nos minutos finais.

    Laia Codina (N/A):

    Outra substituta no final da partida.

    Renee Slegers (7/10):

    Gostaria de ter visto sua equipe criar mais chances, mas elas fizeram mais do que o suficiente para merecer a vitória. Utilizou bem o banco de reservas, como ficou bem evidente pelo impacto de Blackstenius na marcação do gol.

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