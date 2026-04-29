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Arsenal Leicester ratings GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Leicester City: as Gunners marcam SETE gols! Frida Maanum e Smilla Holmberg brilham enquanto o time titular renovado de Renee Slegers mantém vivas as esperanças pelo título da WSL ao golear as Foxes

Player ratings
Arsenal Women
WSL
S. Holmberg
F. Maanum
Arsenal Women x Leicester City WFC
Especiais e Opinião

O time do Arsenal, com escalação renovada, conquistou uma vitória fácil sobre o Leicester na noite de quarta-feira, goleando o lanterna da Superliga Feminina por 7 a 0, subindo para uma das vagas da Liga dos Campeões e aumentando a pressão sobre o líder do campeonato, o Manchester City. Com mais dois jogos a menos, as Gunners são praticamente a única equipe que ainda pode alcançar o campeão em potencial, e gols marcados por todas as posições garantiram que isso continuasse sendo verdade nesta vitória confortável.

Foi apenas no início do mês que a treinadora do Arsenal, Renee Slegers, sentiu as consequências da forte rotação no elenco, quando sua equipe sofreu uma derrota surpreendente para o Brighton, que pôs fim ao sonho da equipe na FA Cup. No entanto, com as Gunners prestes a viajar para a França neste fim de semana para a segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Lyon, na qual detêm uma vantagem de 2 a 1, ela não hesitou em confiar novamente em seu elenco na noite de quarta-feira — e, desta vez, a confiança foi amplamente recompensada.

O Arsenal demorou um pouco para encontrar seu ritmo, o que não foi grande surpresa, já que Alessia Russo, Mariona Caldentey, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy e Caitlin Foord foram substituídas na escalação inicial em relação à vitória de domingo. No entanto, assim que o primeiro gol saiu, quando Frida Maanum mostrou grande força para cabecear para o fundo da rede o cruzamento de Taylor Hinds, tudo fluiu naturalmente para as campeãs europeias.

Dois minutos depois, Smilla Holmberg, atuando em uma posição mais avançada, invadiu a área e finalizou com tranquilidade para marcar seu primeiro gol pelo Arsenal, com Emily Fox tendo azar de não fazer o terceiro quase na mesma hora, mas sua finalização acertou a trave e saiu. O terceiro e o quarto gols, por sua vez, viriam de Stina Blackstenius pouco antes do intervalo. Primeiro, uma bela bola cortada de Maanum foi desviada para o gol pela internacional sueca; depois, ela aproveitou a confusão na defesa do Leicester causada pelo passe longo de Katie McCabe e pela arrancada de Victoria Pelova.

O Arsenal também não deu trégua após o intervalo. Holmberg marcou o segundo logo após o reinício, e depois Caldentey e Williamson entraram em ação vindas do banco, a primeira com um belo chute com efeito e a segunda com uma cabeçada espetacular. A única chance de consolo para o Leicester surgiu nos momentos finais, quando Daphne van Domselaar se lançou desesperadamente para defender o chute perigoso de Noemie Mouchon, que acabou passando raspando pelo ângulo superior. A sete pontos da liderança e com apenas dois jogos a disputar, está agora confirmado que as Foxes terão de disputar a repescagem contra o terceiro colocado da WSL 2 no mês que vem.

Por outro lado, foi uma noite quase perfeita para as Gunners, na verdade, já que elas subiram para o top 3 da WSL e mantiveram viva sua esperança, ainda que tênue, de roubar o título do líder isolado, o Man City. O único ponto negativo ocorreu quando Olivia Smith, após dar um cruzamento brilhante para o segundo gol de Holmberg, sentiu uma lesão e foi forçada a sair mancando de campo. Slegers espera que não seja nada grave, já que a jogadora da seleção canadense fez a diferença na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Lyon e seria a principal candidata a repetir o feito na França neste fim de semana, se estiver em condições físicas.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal no Emirates Stadium...

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Basicamente, ficou como espectadora durante todo o jogo. Não cometeu nenhum erro, mas teve muito pouco a fazer.

    Emily Fox (7/10):

    Um pouco imprecisa na posse de bola em alguns momentos, mas apoiou o ataque de forma brilhante e teve muita azar por não ter marcado, com uma grande jogada que acertou na trave.

    Laia Codina (6/10):

    Teve alguns jogos difíceis nas últimas semanas, mas esta foi uma partida tranquila em que, assim como sua goleira, teve pouco trabalho, mas não cometeu nenhum erro.

    Katie McCabe (8/10):

    Relativamente pouco pressionada na defesa e aproveitou essa tranquilidade para avançar e mostrar sua habilidade com a bola, comandando o jogo de trás.

    Taylor Hinds (8/10):

    Muito a se elogiar em seu desempenho, tanto na defesa quanto no ataque. Além de vencer inúmeros duelos e cobrir bem defensivamente, ela foi um trunfo no ataque, principalmente com um cruzamento maravilhoso para o primeiro gol.

    • Publicidade
  • Victoria Pelova Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Kim Little (7/10):

    45 minutos sólidos, embora sem grandes destaques, nos quais ela movimentou bem a bola e ajudou o Arsenal a assumir o controle total da partida.

    Victoria Pelova (7/10):

    Fazendo sua primeira partida como titular pelo Arsenal neste ano, ela aproveitou a chance e causou impacto, especialmente com seu papel no quarto gol.

    Frida Maanum (9/10):

    Uma atuação excepcional. Abriu o placar com uma cabeçada forte e acrescentou duas excelentes assistências para ajudar as Gunners a conquistarem uma vantagem confortável.

  • Olivia Smith Arsenal Leicester Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Smilla Holmberg (9/10):

    Destacou-se em uma função mais avançada. Marcou seu primeiro gol de forma brilhante, fez uma ótima jogada para o segundo e cobrou um escanteio fantástico para Williamson marcar o sétimo gol, em uma exibição realmente emocionante.

    Stina Blackstenius (8/10):

    Jogou apenas 45 minutos, mas conseguiu marcar dois gols brilhantes antes de ser substituída no intervalo. Marcou ambos de forma brilhante, demonstrando o quão alta está sua confiança no momento.

    Olivia Smith (7/10):

    Criou muitas oportunidades, incluindo o quarto gol do Arsenal, antes de sair mancando logo após o intervalo. Isso vai causar preocupação para Slegers, já que ela vinha em ótima forma.

  • Reservas e técnico

    Alessia Russo (7/10):

    Ofereceu algo diferente de Blackstenius na ponta do ataque, com muitos duelos vencidos e bons toques de bola. Também chutou bastante, mas muitas vezes encontrou uma defensora no caminho.

    Mariona Caldentey (8/10):

    Assumiu o lugar de Little, assumindo o papel de líder na base do meio-campo. Também marcou o sexto gol com um belo chute com efeito.

    Leah Williamson (8/10):

    Continuou acumulando minutos com mais uma boa participação e marcou seu primeiro gol em mais de um ano com uma cabeçada fantástica no primeiro poste após um escanteio.

    Caitlin Foord (7/10):

    Esteve em grande forma, como sempre, e criou várias chances, tendo também tido azar ao não marcar quando obrigou Keane a fazer uma grande defesa.

    Sophie Harwood (N/A):

    A jogadora formada na base entrou em campo para sua segunda partida pelo clube nos minutos finais.

    Renee Slegers (8/10):

    Confiu que o time daria conta do recado, e elas o fizeram com facilidade. A decisão de avançar Holmberg, a fim de rodar as laterais, funcionou muito bem, enquanto suas substituições durante a partida também permitiram que o descanso fosse distribuído entre o grupo antes de um jogo importante neste fim de semana.

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