Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Leicester City: as Gunners marcam SETE gols! Frida Maanum e Smilla Holmberg brilham enquanto o time titular renovado de Renee Slegers mantém vivas as esperanças pelo título da WSL ao golear as Foxes

Foi apenas no início do mês que a treinadora do Arsenal, Renee Slegers, sentiu as consequências da forte rotação no elenco, quando sua equipe sofreu uma derrota surpreendente para o Brighton, que pôs fim ao sonho da equipe na FA Cup. No entanto, com as Gunners prestes a viajar para a França neste fim de semana para a segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Lyon, na qual detêm uma vantagem de 2 a 1, ela não hesitou em confiar novamente em seu elenco na noite de quarta-feira — e, desta vez, a confiança foi amplamente recompensada.

O Arsenal demorou um pouco para encontrar seu ritmo, o que não foi grande surpresa, já que Alessia Russo, Mariona Caldentey, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy e Caitlin Foord foram substituídas na escalação inicial em relação à vitória de domingo. No entanto, assim que o primeiro gol saiu, quando Frida Maanum mostrou grande força para cabecear para o fundo da rede o cruzamento de Taylor Hinds, tudo fluiu naturalmente para as campeãs europeias.

Dois minutos depois, Smilla Holmberg, atuando em uma posição mais avançada, invadiu a área e finalizou com tranquilidade para marcar seu primeiro gol pelo Arsenal, com Emily Fox tendo azar de não fazer o terceiro quase na mesma hora, mas sua finalização acertou a trave e saiu. O terceiro e o quarto gols, por sua vez, viriam de Stina Blackstenius pouco antes do intervalo. Primeiro, uma bela bola cortada de Maanum foi desviada para o gol pela internacional sueca; depois, ela aproveitou a confusão na defesa do Leicester causada pelo passe longo de Katie McCabe e pela arrancada de Victoria Pelova.

O Arsenal também não deu trégua após o intervalo. Holmberg marcou o segundo logo após o reinício, e depois Caldentey e Williamson entraram em ação vindas do banco, a primeira com um belo chute com efeito e a segunda com uma cabeçada espetacular. A única chance de consolo para o Leicester surgiu nos momentos finais, quando Daphne van Domselaar se lançou desesperadamente para defender o chute perigoso de Noemie Mouchon, que acabou passando raspando pelo ângulo superior. A sete pontos da liderança e com apenas dois jogos a disputar, está agora confirmado que as Foxes terão de disputar a repescagem contra o terceiro colocado da WSL 2 no mês que vem.

Por outro lado, foi uma noite quase perfeita para as Gunners, na verdade, já que elas subiram para o top 3 da WSL e mantiveram viva sua esperança, ainda que tênue, de roubar o título do líder isolado, o Man City. O único ponto negativo ocorreu quando Olivia Smith, após dar um cruzamento brilhante para o segundo gol de Holmberg, sentiu uma lesão e foi forçada a sair mancando de campo. Slegers espera que não seja nada grave, já que a jogadora da seleção canadense fez a diferença na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Lyon e seria a principal candidata a repetir o feito na França neste fim de semana, se estiver em condições físicas.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal no Emirates Stadium...