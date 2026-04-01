Ameé Ruszkai

Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Chelsea: Sem Leah Williamson, sem problema! Lotte Wubben-Moy brilha mais uma vez, enquanto Daphne van Domselaar faz defesas espetaculares e as Gunners mantêm viva a defesa do título na Liga dos Campeões

A defesa do título do Arsenal na Liga dos Campeões Feminina continua bem encaminhada depois que as Gunners resistiram às tentativas de reação do Chelsea na quarta-feira, sofrendo uma derrota apertada por 1 a 0 no final da partida, mas vencendo por 3 a 2 no placar agregado. Parecia que o Chelsea precisava começar com tudo e marcar logo no início para ter alguma chance de reverter o placar, e assim, uma vez que o Arsenal impediu que isso acontecesse, a classificação para as semifinais quase não esteve em dúvida.

No geral, não foi um jogo cheio de emoções. O Chelsea começou com a intenção certa, com Ellie Carpenter, Alyssa Thompson e Lauren James, em particular, causando problemas, mas o Arsenal se manteve firme para impedir que as anfitriãs criassem muitas oportunidades dignas de nota. Sjoeke Nusken desperdiçou uma boa chance logo no início, com Thompson também chutando de voleio para fora, mas só aos 52 minutos o Chelsea conseguiu seu primeiro chute a gol, quando Sam Kerr obrigou Daphne van Domselaar a fazer a primeira de suas defesas espetaculares.

Aquela jogada pareceu dar novo fôlego às Blues, e a treinadora Sonia Bompastor respondeu com algumas mudanças ofensivas, mas foi só no final da partida que o Chelsea realmente pressionou o Arsenal — e, quando o fez, encontrou Van Domselaar em uma forma aparentemente imbatível. Depois que Veerle Buurman acertou a trave e Stina Blackstenius teve um cabeceio anulado por um impedimento mínimo no outro lado do campo, a goleira do Gunners fez uma defesa verdadeiramente de classe mundial ao desviar o cabeceio de Nusken para a trave, confirmando que simplesmente não era para ser para o Chelsea.

Nusken marcaria um gol nos acréscimos, mas já era tarde demais para fazer diferença. E assim, enquanto a espera do Blues pelo primeiro título da Liga dos Campeões Feminina continua — uma espera que suas rivais londrinas terão grande prazer em prolongar —, a defesa do Arsenal de seu segundo título europeu segue em frente. Quem será o próximo adversário das Gunners? Ou o Lyon, o oito vezes campeão que elas derrotaram nas semifinais do ano passado, ou o Wolfsburg, o bicampeão que as derrotou em uma disputa dramática nas semifinais há três anos.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal em Stamford Bridge...

    Goleiro e defesa

    Daphne van Domselaar (8/10):

    Fez uma defesa realmente brilhante para impedir Kerr no início do segundo tempo, o que impediu o Chelsea de dar início à reação, e depois fez uma defesa ainda melhor no final da partida para frustrar Nusken.

    Emily Fox (7/10):

    Envolveu-se em uma batalha emocionante com a compatriota Thompson, vencendo boa parte dos duelos, apesar da ala estar em grande forma.

    Lotte Wubben-Moy (8/10):

    Mais uma exibição realmente sólida de uma jogadora em excelente forma.

    Steph Catley (7/10):

    Mostrou-se firme na defesa e sólida na posse de bola antes de sair pouco antes do intervalo devido a uma lesão na panturrilha.

    Katie McCabe (7/10):

    Assim como na partida de ida, começou bem pela esquerda e depois impressionou pela facilidade com que se adaptou à posição de zagueira central.

    Meio-campo

    Kim Little (7/10):

    Cobriu bastante espaço no meio-campo, permitindo que Caldentey assumisse o controle da posse de bola.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Excelente com a bola, ajudando o Arsenal a controlar bem o jogo, considerando que a pressão recaía sobre o Chelsea para tomar as rédeas da partida e buscar gols.

    Alessia Russo (7/10):

    Jogou brilhantemente novamente na função mais recuada. Muitos toques delicados e ótimas jogadas.

    Ataque

    Olivia Smith (6/10):

    Sem um impulso real do Arsenal para buscar gols, o ataque não foi particularmente animado, mas Smith ainda assim se mostrou impressionantemente eficiente com a bola, criando algumas boas oportunidades apesar dos poucos toques.

    Stina Blackstenius (7/10):

    Não conseguiu marcar, impedida por uma bandeira de impedimento apertada, mas manteve a defesa do Chelsea na linha com seus movimentos e algumas boas jogadas de articulação.

    Caitlin Foord (6/10):

    Correu muito e nunca hesitou em chutar, garantindo sempre que a zaga do Chelsea tivesse algo com que se preocupar.

    Reservas e técnico

    Taylor Hinds (6/10):

    Encaixou-se confortavelmente na defesa, apesar das circunstâncias inesperadas. Movimentou-se bem pelo campo e venceu muitos duelos.

    Beth Mead (7/10):

    Enquanto o Chelsea pressionava em busca de um gol, ela aproveitou os espaços atrás da defesa e teve azar por não ter marcado ao acertar a trave no final da partida.

    Smilla Holmberg (7/10):

    Mais uma substituta de grande impacto, que pensou ter dado uma assistência quando Blackstenius cabeceou para o gol, mas o VAR anulou o lance. Representou uma ameaça ofensiva que pressionou

    Frida Maanum (N/A):

    Entrou no final da partida, quando o Arsenal já garantia a classificação.

    Laia Codina (N/A):

    Outra entrada no final da partida.

    Renee Slegers (7/10):

    Acertou em quase tudo, tanto na escolha do time quanto no plano de jogo. Até os momentos finais, a classificação para as semifinais não parecia estar em dúvida, e mesmo assim era uma aposta arriscada para o Chelsea.

