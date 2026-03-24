Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Alessia Russo Chloe Kelly Arsenal Women splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Chelsea: Alessia Russo e Chloe Kelly brilham, e a defesa do título da Liga dos Campeões pelas Gunners está prestes a continuar — às custas de suas rivais londrinas

Player ratings
Arsenal Women
Liga dos Campeões Feminino
A. Russo
C. Kelly
Arsenal Women x Chelsea FC Women
Especiais e Opinião

A campanha do Arsenal rumo ao título da Liga dos Campeões Feminina do ano passado foi marcada por reviravoltas surpreendentes, mas não parece que as Gunners precisarão de uma para continuar a defender o título além das quartas de final, após derrotarem o Chelsea por 3 a 1 na partida de ida desta disputa inteiramente inglesa pelas quartas de final, na noite de terça-feira. Gols de Stina Blackstenius e Chloe Kelly permitiram que as atuais campeãs europeias levassem uma vantagem para o confronto da próxima semana em Stamford Bridge, no qual elas precisarão apenas evitar a derrota para chegar às semifinais.

Nesta mesma fase do ano passado, o Arsenal estava perdendo por 2 a 0 para o Real Madrid, o que o obrigou a vencer o time espanhol por 3 a 0 no Emirates, na mesma semana em que o Chelsea reverteu o mesmo déficit em casa para derrotar o Manchester City. Os Gunners sabem muito bem, portanto, que essa vitória por 3 a 1 não significa o fim desta eliminatória. Dito isso, é uma vantagem fantástica, especialmente considerando que venceram apenas uma vez no Chelsea nas últimas 10 visitas.

A vantagem foi conquistada inicialmente por Blackstenius, que desviou para o gol uma excelente cobrança de falta de Katie McCabe no meio do primeiro tempo. O impasse poderia ter sido quebrado antes disso, seja por Lauren James acertando a trave para o Chelsea logo no início do outro lado do campo, seja por Blackstenius aproveitando uma oportunidade alguns minutos antes que Hannah Hampton defendeu bem, mas a sueca foi precisa ao aproveitar sua segunda chance e dar a vantagem às anfitriãs. Kelly então dobrou a vantagem 10 minutos depois. Com tempo e espaço de sobra na entrada da área para armar o chute, seu remate potente passou por baixo de Hampton, que esperava ter se saído melhor, dada sua qualidade de nível mundial. 

Quando James chutou uma bola linda no ângulo superior no meio do segundo tempo, parecia que o Chelsea poderia levar uma desvantagem bem menor para a partida de volta em casa. Mas Russo respondeu à magia de sua companheira da seleção inglesa com um pouco da sua própria, marcando de forma brilhante o terceiro gol do Arsenal com um voleio, após receber um passe de Blackstenius que a colocou nas costas da confusa defesa do Blues. Esta eliminatória ainda não acabou, mas está firmemente sob o controle das Gunners, com a defesa do título da Liga dos Campeões parecendo destinada a continuar — e às custas de suas rivais londrinas, que ainda buscam seu primeiro triunfo na UWCL.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal no Emirates Stadium...

  • Anneke Borbe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Anneke Borbe (6/10):

    Poderia ter se saído melhor na jogada de James, embora ela a tenha pego de surpresa. Não cometeu muitos outros erros.

    Emily Fox (7/10):

    Dominante nos duelos, conseguiu neutralizar Thompson de forma impressionante no segundo tempo, quando sua companheira de equipe americana mudou de lado.

    Lotte Wubben-Moy (8/10):

    Sólida como uma rocha. Raramente foi vencida no chão ou no ar, além de ter sido excelente na posse de bola.

    Laia Codina (5/10):

    Um primeiro tempo irregular, antes de ser substituída no intervalo. Venceu alguns duelos e fez algumas intervenções importantes, mas também recebeu um cartão amarelo por uma entrada desnecessária e teve sorte de se safar quando o Chelsea teve um gol anulado por uma falta cometida contra ela.

    Katie McCabe (7/10):

    Teve dificuldades contra Thompson no primeiro tempo, antes de ser colocada na zaga no segundo tempo, função à qual se adaptou de forma impressionante.

    • Publicidade
  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Meio-campo

    Kim Little (7/10):

    Segura com a bola e trabalhou muito fora dela. Atuação impecável.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Outra jogadora de destaque no meio-campo. Um pouco menos segura na posse de bola, mas apenas porque se mostrou mais ousada. Conduziu bem a bola.

    Alessia Russo (8/10):

    Trabalhou duro a noite toda, criou uma boa oportunidade para si mesma no início do segundo tempo e, pouco depois, aproveitou sua grande chance de forma brilhante.

  • Chloe Kelly Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Beth Mead (5/10):

    Teve dificuldades para causar grande impacto no ataque, embora não tenha sido por falta de esforço. Saiu antes da hora.

    Stina Blackstenius (8/10):

    Mais uma vez, uma excelente atuação em um jogo importante. Fez uma cabeçada fantástica para abrir o placar e deu um belo passe para Russo marcar o terceiro gol do Arsenal.

    Chloe Kelly (7/10):

    Discreta, exceto pelo gol, que teve um toque de sorte, mas foi bem marcado e foi uma contribuição decisiva.

  • Renee Slegers Arsenal 2025-26Getty Images

    Reservas e técnico

    Taylor Hinds (7/10):

    Entrou no intervalo, e sua entrada coincidiu com o Arsenal conseguindo controlar melhor as ameaças do Chelsea pelas laterais, o que não foi por acaso.

    Olivia Smith (5/10):

    Cobriu bastante espaço, mas quase não tocou na bola, apesar de ter entrado em campo com mais de meia hora de jogo pela frente.

    Smilla Holmberg (N/A):

    Substituiu Mead nos minutos finais.

    Frida Maanum (N/A):

    Outra jogadora que entrou apenas nos minutos finais.

    Victoria Pelova (N/A):

    Entrou nos acréscimos.

    Renee Slegers (8/10):

    Optou pela dupla Blackstenius-Russo e funcionou muito bem. A substituição no intervalo causou espanto, mas também deu certo na perfeição. 

WSL
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
Tottenham Hotspur Women crest
Tottenham Hotspur Women
TOT