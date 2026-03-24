Nesta mesma fase do ano passado, o Arsenal estava perdendo por 2 a 0 para o Real Madrid, o que o obrigou a vencer o time espanhol por 3 a 0 no Emirates, na mesma semana em que o Chelsea reverteu o mesmo déficit em casa para derrotar o Manchester City. Os Gunners sabem muito bem, portanto, que essa vitória por 3 a 1 não significa o fim desta eliminatória. Dito isso, é uma vantagem fantástica, especialmente considerando que venceram apenas uma vez no Chelsea nas últimas 10 visitas.

A vantagem foi conquistada inicialmente por Blackstenius, que desviou para o gol uma excelente cobrança de falta de Katie McCabe no meio do primeiro tempo. O impasse poderia ter sido quebrado antes disso, seja por Lauren James acertando a trave para o Chelsea logo no início do outro lado do campo, seja por Blackstenius aproveitando uma oportunidade alguns minutos antes que Hannah Hampton defendeu bem, mas a sueca foi precisa ao aproveitar sua segunda chance e dar a vantagem às anfitriãs. Kelly então dobrou a vantagem 10 minutos depois. Com tempo e espaço de sobra na entrada da área para armar o chute, seu remate potente passou por baixo de Hampton, que esperava ter se saído melhor, dada sua qualidade de nível mundial.

Quando James chutou uma bola linda no ângulo superior no meio do segundo tempo, parecia que o Chelsea poderia levar uma desvantagem bem menor para a partida de volta em casa. Mas Russo respondeu à magia de sua companheira da seleção inglesa com um pouco da sua própria, marcando de forma brilhante o terceiro gol do Arsenal com um voleio, após receber um passe de Blackstenius que a colocou nas costas da confusa defesa do Blues. Esta eliminatória ainda não acabou, mas está firmemente sob o controle das Gunners, com a defesa do título da Liga dos Campeões parecendo destinada a continuar — e às custas de suas rivais londrinas, que ainda buscam seu primeiro triunfo na UWCL.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal no Emirates Stadium...