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Arsenal Brighton Women FA Cup compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Brighton: A seca na FA Cup continua! O time de Renee Slegers, com várias alterações na escalação, paga o preço com uma surpreendente derrota nas quartas de final

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Arsenal Women
FA Cup
Arsenal Women x Brighton & Hove Albion Women
C. Kelly
R. Slegers
L. Codina
Especiais e Opinião

O Arsenal foi eliminado da FA Cup Feminina no domingo, sofrendo uma surpreendente derrota por 2 a 0 em casa para o Brighton. As Gunners chegavam ao jogo em excelente fase, tendo vencido 11 dos últimos 12 jogos; a única derrota havia ocorrido na última partida, na volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, no meio da semana, o que não as impediu de avançar para as semifinais. Mas as Seagulls não demonstraram medo, começando com tudo contra as atuais campeãs europeias antes de aproveitarem suas chances após o intervalo, com gols de Madison Haley e Caitlin Hayes que as colocaram nas semifinais da FA Cup.

O Brighton merecia ter aberto o placar muito antes do que acabou acontecendo. Aos dois minutos de jogo, Daphne van Domselaar teve que fazer uma grande defesa para impedir Jelena Cankovic, e as Seagulls quase marcaram duas vezes no escanteio resultante, mas Laia Codina conseguiu fazer duas grandes defesas na linha do gol. Quando o Arsenal começou a assumir mais o controle do jogo depois disso, parecia que as visitantes poderiam ter perdido sua oportunidade, mas as Gunners também não conseguiram aproveitar a sua. Mariona Caldentey testou Chiamaka Nnadozie e Smilla Holmberg exigiu o melhor dela pouco depois, com Stina Blackstenius também chutando para fora de um ângulo reconhecidamente fechado.

Blackstenius achou que tinha mantido esse ímpeto para o Arsenal após o intervalo e aberto o placar, mas acabou sofrendo uma falta leve marcada contra ela em Moeka Minami. Dois minutos depois, o Brighton aproveitou a jogada, com a defesa fraca das Gunners e o ataque incisivo das Seagulls resultando em um chute forte de Haley no ângulo superior de Van Domselaar. Elas mantiveram o ritmo, com Carla Camacho chegando perto duas vezes antes e depois de Caitlin Hayes ampliar a vantagem com uma cabeçada espetacular.

Renee Slegers recorreu ao banco, colocando em campo Alessia Russo, Olivia Smith, Katie McCabe e outras jogadoras na tentativa de salvar uma partida para a qual havia optado por fazer rodízio, mas já era tarde demais. Nenhum time venceu a FA Cup Feminina mais vezes do que o Arsenal, mas já se passaram 10 anos desde seu último triunfo nesta competição, uma seca que continuará após esta improvável e frustrante derrota.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal em Meadow Park...

  • Daphne van DomselaarGetty Images

    Goleiro e defesa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Fez algumas boas defesas, embora não tenha se destacado na jogada do segundo gol.

    Smilla Holmberg (6/10):

    Uma das melhores jogadoras do Arsenal em um dia difícil. Teve uma boa chance no início, mas foi impedida por uma grande defesa.

    Lotte Wubben-Moy (5/10):

    Chegou a este jogo em ótima forma, mas este não foi seu melhor dia.

    Laia Codina (4/10):

    Fez algumas ótimas defesas no início, mas, fora isso, teve dificuldades. Foi fraca no segundo gol e poderia ter feito mais para impedir Haley no primeiro.

    Taylor Hinds (5/10):

    Deixou espaço atrás na defesa no primeiro gol ao avançar para o meio de campo e não causar o impacto que pretendia.

    • Publicidade
  • Kim LittleGOAL

    Meio-campo

    Mariona Caldentey (6/10):

    Tentou fazer a diferença e foi uma das melhores jogadoras do Arsenal, mas as coisas simplesmente não deram certo.

    Kim Little (6/10):

    Assim como Caldentey, ela teve muitas oportunidades com a bola para tentar reverter a situação do Arsenal, mas simplesmente não deu certo.

    Frida Maanum (4/10):

    Teve dificuldades para causar qualquer impacto antes de sair de campo antes da hora.

  • Beth MeadGOAL

    Ataque

    Beth Mead (6/10):

    A melhor jogadora do Arsenal antes de sair de campo devido a uma contusão, antes da hora de jogo.

    Stina Blackstenius (5/10):

    Teve azar ao ter um gol anulado por uma falta leve. Precisava se manter mais em posição legal, no entanto, já que essas marcações contra ela interromperam vários ataques do Arsenal.

    Chloe Kelly (4/10):

    Fez alguns cruzamentos excelentes no primeiro tempo, mas, fora isso, foi extremamente discreta.

  • Reservas e técnico

    Alessia Russo (4/10):

    Teve meia hora para causar impacto, mas não conseguiu. Teve muita dificuldade para chegar na bola.

    Caitlin Foord (4/10):

    Costuma trazer objetividade e positividade ao ataque, mas não conseguiu fazer isso aqui.

    Olivia Smith (4/10):

    Assim como as outras substitutas que entraram por volta da hora de jogo, não conseguiu causar o impacto desejado. Muito imprecisa na posse de bola.

    Katie McCabe (N/A):

    Entrou faltando apenas 15 minutos para o fim.

    Emily Fox (N/A):

    Uma substituição tardia.

    Renee Slegers (4/10):

    Aproveitou este jogo para fazer rodízio, mas a estratégia saiu pela culatra. As substituições também não conseguiram causar o impacto de que a equipe precisava.

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