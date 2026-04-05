Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Brighton: A seca na FA Cup continua! O time de Renee Slegers, com várias alterações na escalação, paga o preço com uma surpreendente derrota nas quartas de final

O Brighton merecia ter aberto o placar muito antes do que acabou acontecendo. Aos dois minutos de jogo, Daphne van Domselaar teve que fazer uma grande defesa para impedir Jelena Cankovic, e as Seagulls quase marcaram duas vezes no escanteio resultante, mas Laia Codina conseguiu fazer duas grandes defesas na linha do gol. Quando o Arsenal começou a assumir mais o controle do jogo depois disso, parecia que as visitantes poderiam ter perdido sua oportunidade, mas as Gunners também não conseguiram aproveitar a sua. Mariona Caldentey testou Chiamaka Nnadozie e Smilla Holmberg exigiu o melhor dela pouco depois, com Stina Blackstenius também chutando para fora de um ângulo reconhecidamente fechado.

Blackstenius achou que tinha mantido esse ímpeto para o Arsenal após o intervalo e aberto o placar, mas acabou sofrendo uma falta leve marcada contra ela em Moeka Minami. Dois minutos depois, o Brighton aproveitou a jogada, com a defesa fraca das Gunners e o ataque incisivo das Seagulls resultando em um chute forte de Haley no ângulo superior de Van Domselaar. Elas mantiveram o ritmo, com Carla Camacho chegando perto duas vezes antes e depois de Caitlin Hayes ampliar a vantagem com uma cabeçada espetacular.

Renee Slegers recorreu ao banco, colocando em campo Alessia Russo, Olivia Smith, Katie McCabe e outras jogadoras na tentativa de salvar uma partida para a qual havia optado por fazer rodízio, mas já era tarde demais. Nenhum time venceu a FA Cup Feminina mais vezes do que o Arsenal, mas já se passaram 10 anos desde seu último triunfo nesta competição, uma seca que continuará após esta improvável e frustrante derrota.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal em Meadow Park...