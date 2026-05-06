Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Brighton: A disputa pelo título da WSL chegou ao fim! A semana das Gunners vai de mal a pior, já que o gol de Frida Maanum não foi suficiente para garantir a vitória e impedir o Manchester City de conquistar o troféu

Há menos de duas semanas, foi o Brighton que abriu um pequeno caminho para o Arsenal, ao derrotar o Man City por 3 a 2, em um resultado que deixou o líder do campeonato sem margem para erros. Parecia que o City iria tropeçar novamente no fim de semana, quando o Liverpool o colocou em apuros, mas um gol da vitória de Rebecca Knaak nos acréscimos deixou os Gunners na necessidade de vencerem todos os seus três jogos atrasados para terem alguma chance de se tornarem campeões da Inglaterra.

No entanto, depois de ter sido o time que abriu essa porta para o Arsenal, o Brighton a fechou com força na noite de quarta-feira. As Seagulls, que tiveram azar por não terem vencido o Manchester United na última partida, começaram bem e realmente deveriam ter aberto o placar logo aos dois minutos, mas Olaug Tvedten desperdiçou uma grande chance ao chutar direto para Daphne van Domselaar de perto. Foi um aviso que as Gunners não levaram a sério, já que não conseguiram criar nada de concreto em um primeiro tempo bastante sem graça para elas.

Em vez disso, foi o Brighton que abriu o placar pouco antes do intervalo, quando Fuka Tsunoda, a jogadora que mais se destacou até aquele momento, aproveitou uma falha na defesa e chutou a gol, com a bola desviando e passando por cima da infeliz Van Domselaar. Esta foi apenas a segunda partida de Tsunoda como titular na temporada da WSL, mas, assim como muitas das jogadoras da equipe da casa que receberam uma oportunidade do técnico Dario Vidosic — que fez rodízio de escalação antes da semifinal da FA Cup contra o Liverpool no domingo —, ela aproveitou sua chance.

A treinadora do Arsenal, Renee Slegers, recorreu ao banco no intervalo, buscando dar um novo fôlego a uma atuação abaixo do esperado, e a entrada de Mariona Caldentey realmente ajudou, com a vice-campeã do Ballon d'Or de 2025 sendo uma das jogadoras a testar a goleira do Brighton, Chiamaka Nnadozie, após o reinício. Caitlin Foord foi a que mais se destacou, mas não conseguiu superar a goleira da seleção nigeriana, enquanto Alessia Russo desperdiçou uma grande chance de empatar o placar após uma boa jogada pela direita de Smilla Holmberg.

Frida Maanum deu uma esperança ao Arsenal pouco depois da hora de jogo, combinando brilhantemente com Russo para avançar em direção ao gol e finalizar bem, empatando o placar. Mas nada menos do que uma vitória manteria viva a disputa pelo título e, apesar de mais substituições, com Stina Blackstenius, Katie McCabe, Beth Mead e Chloe Kelly entrando em campo, as Gunners simplesmente não conseguiram marcar o segundo gol.

Enquanto o apito final provocou cenas de decepção para quem vestia vermelho e branco aqui, poucos dias depois de também terem sofrido o fim da defesa do título europeu com a derrota em Lyon, quem assistia da torcida azul de Manchester deve ter comemorado loucamente, já que o fim da sequência de 13 jogos sem derrota do Arsenal sinalizou a coroação do Man City como o novo campeão da Inglaterra.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal no Broadfield Stadium...