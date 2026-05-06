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Frida Maanum Arsenal HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Avaliações das jogadoras do Arsenal contra o Brighton: A disputa pelo título da WSL chegou ao fim! A semana das Gunners vai de mal a pior, já que o gol de Frida Maanum não foi suficiente para garantir a vitória e impedir o Manchester City de conquistar o troféu

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Brighton & Hove Albion Women x Arsenal Women
Especiais e Opinião

As escassas chances do Arsenal de superar o Manchester City na disputa pelo título da Superliga Feminina chegaram ao fim na noite de quarta-feira, quando o empate em 1 a 1 contra o Brighton garantiu às Cityzens o título pela primeira vez em dez anos. Vindo de uma sequência de partidas exigentes na Liga dos Campeões, o Arsenal fez rodízio para a viagem ao sul, mas isso não serviu de desculpa para a perda de pontos, já que o time do Brighton, com um elenco bastante alterado, conseguiu desempenhar mais uma vez um papel surpreendentemente importante na disputa pelo título da WSL.

Há menos de duas semanas, foi o Brighton que abriu um pequeno caminho para o Arsenal, ao derrotar o Man City por 3 a 2, em um resultado que deixou o líder do campeonato sem margem para erros. Parecia que o City iria tropeçar novamente no fim de semana, quando o Liverpool o colocou em apuros, mas um gol da vitória de Rebecca Knaak nos acréscimos deixou os Gunners na necessidade de vencerem todos os seus três jogos atrasados para terem alguma chance de se tornarem campeões da Inglaterra.

No entanto, depois de ter sido o time que abriu essa porta para o Arsenal, o Brighton a fechou com força na noite de quarta-feira. As Seagulls, que tiveram azar por não terem vencido o Manchester United na última partida, começaram bem e realmente deveriam ter aberto o placar logo aos dois minutos, mas Olaug Tvedten desperdiçou uma grande chance ao chutar direto para Daphne van Domselaar de perto. Foi um aviso que as Gunners não levaram a sério, já que não conseguiram criar nada de concreto em um primeiro tempo bastante sem graça para elas.

Em vez disso, foi o Brighton que abriu o placar pouco antes do intervalo, quando Fuka Tsunoda, a jogadora que mais se destacou até aquele momento, aproveitou uma falha na defesa e chutou a gol, com a bola desviando e passando por cima da infeliz Van Domselaar. Esta foi apenas a segunda partida de Tsunoda como titular na temporada da WSL, mas, assim como muitas das jogadoras da equipe da casa que receberam uma oportunidade do técnico Dario Vidosic — que fez rodízio de escalação antes da semifinal da FA Cup contra o Liverpool no domingo —, ela aproveitou sua chance.

A treinadora do Arsenal, Renee Slegers, recorreu ao banco no intervalo, buscando dar um novo fôlego a uma atuação abaixo do esperado, e a entrada de Mariona Caldentey realmente ajudou, com a vice-campeã do Ballon d'Or de 2025 sendo uma das jogadoras a testar a goleira do Brighton, Chiamaka Nnadozie, após o reinício. Caitlin Foord foi a que mais se destacou, mas não conseguiu superar a goleira da seleção nigeriana, enquanto Alessia Russo desperdiçou uma grande chance de empatar o placar após uma boa jogada pela direita de Smilla Holmberg.

Frida Maanum deu uma esperança ao Arsenal pouco depois da hora de jogo, combinando brilhantemente com Russo para avançar em direção ao gol e finalizar bem, empatando o placar. Mas nada menos do que uma vitória manteria viva a disputa pelo título e, apesar de mais substituições, com Stina Blackstenius, Katie McCabe, Beth Mead e Chloe Kelly entrando em campo, as Gunners simplesmente não conseguiram marcar o segundo gol.

Enquanto o apito final provocou cenas de decepção para quem vestia vermelho e branco aqui, poucos dias depois de também terem sofrido o fim da defesa do título europeu com a derrota em Lyon, quem assistia da torcida azul de Manchester deve ter comemorado loucamente, já que o fim da sequência de 13 jogos sem derrota do Arsenal sinalizou a coroação do Man City como o novo campeão da Inglaterra.

O GOAL avalia as jogadoras do Arsenal no Broadfield Stadium...

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Goleiro e defesa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    É difícil culpá-la pelo gol, mesmo que ela tenha tocado na bola, devido ao desvio. Defendeu tudo o mais que veio em sua direção.

    Smilla Holmberg (7/10):

    Uma das jogadoras mais brilhantes do Arsenal, aproveitando mais uma rara oportunidade como titular. Seu jogo direto e a vontade de cruzar criaram muitos bons momentos.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Boa com a bola e, de modo geral, lidou bem com a ameaça ofensiva do Brighton.

    Laia Codina (5/10):

    Não conseguiu dar força suficiente ao seu desvio de cabeça na jogada que antecedeu o gol do Brighton e, por vezes, foi muito descuidada com a bola. Teve sorte de ver a bandeira de impedimento ser levantada quando ficou na posição errada em relação a Seike no segundo tempo.

    Taylor Hinds (6/10):

    Venceu boa parte dos duelos e ofereceu apoio constante no ataque, com alguns bons momentos, mas nada particularmente incisivo.

    • Publicidade

  • Meio-campo

    Kim Little (5/10):

    Teve dificuldades para realmente imprimir o ritmo que o Arsenal precisava no primeiro tempo, o que melhorou após a entrada de Caldentey no intervalo.

    Victoria Pelova (4/10):

    Mostrou lampejos na posse de bola, mas foi passiva demais na jogada que resultou no primeiro gol do Brighton, antes de ser substituída no intervalo.

    Frida Maanum (6/10):

    Foi uma das melhores jogadoras do Arsenal durante toda a partida, realizando uma ótima jogada e finalização para o gol de empate.

  • Ataque

    Olivia Smith (5/10):

    Teve dificuldade para se envolver na partida, tocando na bola apenas 17 vezes antes de ser substituída pouco depois da hora de jogo.

    Alessia Russo (6/10):

    Bela jogada para criar o gol de empate. Deixou passar uma boa oportunidade, mas, fora isso, aproveitou as poucas chances que teve e fez o melhor que pôde com elas.

    Caitlin Foord (6/10):

    Nem tudo o que tentou deu certo, mas ela teve bastante contato com a bola e fez de tudo para criar jogadas, criando algumas boas oportunidades e forçando Nnadozie a fazer uma boa defesa.

  • Reservas e técnico

    Mariona Caldentey (7/10):

    Diz muito que o desempenho do Arsenal melhorou assim que ela entrou em campo.

    Stina Blackstenius (5/10):

    Teve dificuldade em causar impacto, recebendo pouca ou nenhuma assistência.

    Beth Mead (5/10):

    Outra reserva que simplesmente não conseguiu entrar no jogo.

    Katie McCabe (6/10):

    Adaptou-se bem ao jogo e deu alguns bons passes, embora sem criar nada de realmente digno de nota.

    Chloe Kelly (N/A):

    Entrou nos minutos finais

    Renee Slegers (6/10):

    Fazia sentido fazer rodízio após um período tão exigente de jogos, especialmente com as chances de conquistar o título tão pequenas e o Brighton também fazendo muitas alterações. Reagiu rapidamente com substituições, o que causou impacto, mas não o suficiente para virar completamente o jogo.

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