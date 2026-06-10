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Sophia Wilson, USWNTGetty

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Avaliações das jogadoras da seleção feminina dos EUA contra o Brasil: Sophia Wilson brilha novamente em uma partida em que os cartões amarelos e vermelhos foram os protagonistas

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Especiais e Opinião
S. Wilson
Estados Unidos
Brasil

A seleção feminina dos EUA encerrou sua sequência sem vitórias contra o Brasil de forma caótica, vencendo a partida desta terça-feira graças a um gol contra, após oito cartões vermelhos e mais de dez amarelos.

A Seleção Feminina dos Estados Unidos encerrou sua sequência sem vitórias contra o Brasil na noite de terça-feira, conquistando uma vitória por 1 a 0 na Arena Castelão, em Fortaleza, em uma partida marcada por pressão, frustração e caos no final.

Diante de uma torcida lotada vestida de verde e amarelo, o Brasil mais uma vez dificultou a vida das americanas, pressionando agressivamente e impedindo a seleção dos EUA de se estabelecer na posse de bola. Emma Hayes fez seis alterações na escalação inicial após a derrota por 2 a 1 no fim de semana, colocando em campo Michelle Cooper, Emma Sears, Rose Lavelle, Avery Patterson, Kennedy Wesley e Claudia Dickey, mas os EUA ainda tiveram dificuldades para encontrar o ritmo durante grande parte do primeiro tempo.

Mais uma vez, porém, Sophia Wilson ajudou a mudar o jogo. Seu chute aos 63 minutos desviou na zagueira brasileira Isabela Chagas e foi oficialmente considerado um gol contra, mas partiu da objetividade de Wilson e deu à seleção americana o avanço de que precisava. A partir daí, a partida ficou cada vez mais acirrada, com o Brasil terminando com nove jogadoras após cartões vermelhos para Beatriz Zaneratto João e Tarciane, enquanto os cartões amarelos continuavam a se acumular até os 13 minutos de acréscimos.

Não foi um jogo especialmente bonito, mas foi resiliente — e foi o suficiente para a seleção feminina dos EUA finalmente superar o Brasil. O GOAL avalia as jogadoras dos EUA na Arena Castelão.

  • Emily FoxGetty Images

    Goleiro e defesa

    Claudia Dickey (6/10):

    É uma questão de detalhes, e Dickey não sofreu nenhum gol, o que é uma grande vantagem para ela na disputa pela vaga de goleira, já que Mandy McGlynn sofreu dois gols na primeira partida contra o Brasil.

    Avery Patterson (7/10):

    A força física de Patterson foi importante para reforçar a defesa, já que ela impediu que as velozes atacantes chegassem por trás, bloqueando as jogadoras no momento certo, sempre.

    Kennedy Wesley (8/10):

    A melhor zagueira da noite pela seleção dos EUA, Wesley acompanhou o ritmo acelerado do ataque brasileiro e fez algumas recuperações e desarmes cruciais para manter sua equipe na partida.

    Emily Sonnett (7/10):

    Um jogo físico e agressivo é a especialidade de Sonnett; no entanto, esta partida teria se beneficiado de zagueiras centrais mais habilidosas com a bola para manter a posse e acalmar a tempestade incessante da linha de ataque brasileira.

    Emily Fox (5/10):

    Teve um primeiro tempo razoável pela seleção americana, mas, assim como o resto das americanas, teve dificuldade em lidar com a marcação alta, a pressão constante e os lançamentos longos da seleção brasileira.

    • Publicidade
  • Lindsey HeapsGetty Images

    Meio-campo

    Lindsey Heaps (5/10):

    Heaps deveria ser capaz de ditar o ritmo e o ritmo da equipe, por mais caótico e acelerado que o jogo ficasse. Heaps teve dificuldades e parecia cansada em campo, errando alguns passes fáceis e complicando demais os passes em profundidade.

    Lily Yohannes (4/10):

    Quando Heaps está bem, Yohannes também está bem. Quando Heaps está mal, Yohannes também está. Embora as duas tenham obviamente uma ótima sintonia dentro e fora de campo, Yohannes foi outra jogadora que teve dificuldades em meio ao ritmo acelerado e ao caos.

    Rose Lavelle (5/10):

    As investidas de Lavelle pelo meio-campo foram difíceis de controlar, mas, assim como Yohannes e Heaps, ela teve dificuldade em manter o controle do jogo, apesar de algumas entradas decisivas e passes precisos por cima da defesa.

  • Sophia Wilson, Trinity Rodman, USWNTGetty

    Ataque

    Sophia Wilson (7/10):

    Wilson enfrentou pressão constante nas costas, mas foi mais uma vez a jogadora decisiva nesta partida, marcando o único gol das americanas. Wilson teve uma chance fácil de gol no primeiro tempo que ela perdeu, então seu gol no segundo tempo compensou a primeira chance perdida.

    Michelle Cooper (5/10):

    A força física de Cooper foi uma adição importante ao time titular nesta partida; no entanto, ela teve dificuldades para manter a posse de bola, reconhecer os momentos certos para avançar e manter a compostura necessária para construir jogadas de ataque.

    Emma Sears (4/10):

    Sears não teve sua melhor atuação, principalmente porque não foi totalmente memorável. Seu ritmo foi bem compatível com o time brasileiro, mas em uma partida caótica como esta, era necessário que Sears fosse mais composta e conservadora em termos de posicionamento para ajudar a construir jogadas pelo meio antes de simplesmente avançar em todas as ocasiões.

  • Emma HayesGetty Images

    Reservas e técnico

    Ally Sentnor (5/10)

    Entrou no final e não fez muito, mas não levou nenhum cartão, então isso já merece uma nota razoável.

    Trinity Rodman (6/10):

    Ajudou a criar algumas jogadas no ataque ao sair do banco, o que, no mínimo, deu um grande apoio ao ataque.

    Olivia Moultrie (4/10):

    Discreta em campo, mas uma importante substituta no segundo tempo para dar um descanso ao meio-campo.

    Claire Hutton (4/10):

    Boa com a bola e proporcionou alguns bons momentos no meio-campo, que de resto estava caótico.

    Emma Hayes (5/10):

    Mais uma vez, um bom teste para a equipe de Hayes, mas elas não cuidaram da bola da maneira que ela havia dito anteriormente que queria, e o grupo precisa competir nessas condições.