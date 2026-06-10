Avaliações das jogadoras da seleção feminina dos EUA contra o Brasil: Sophia Wilson brilha mais uma vez, mas cartões amarelos e vermelhos roubam a cena

A Seleção Feminina dos Estados Unidos encerrou sua sequência de dois jogos sem vitórias contra o Brasil na noite de terça-feira, conquistando uma vitória por 1 a 0 na Arena Castelão, em Fortaleza, em uma partida marcada por pressão, frustração e caos no final.

Diante de uma torcida lotada vestida de verde e amarelo, o Brasil mais uma vez dificultou a vida das americanas, pressionando agressivamente e impedindo a seleção dos EUA de se estabelecer na posse de bola. Emma Hayes fez seis alterações na escalação inicial após a derrota por 2 a 1 no fim de semana, colocando em campo Michelle Cooper, Emma Sears, Rose Lavelle, Avery Patterson, Kennedy Wesley e Claudia Dickey, mas os EUA ainda tiveram dificuldades para encontrar o ritmo durante grande parte do primeiro tempo.

Mais uma vez, porém, Sophia Wilson ajudou a mudar o jogo. Seu chute aos 63 minutos desviou na zagueira brasileira Isabela Chagas e foi oficialmente considerado um gol contra, mas partiu da objetividade de Wilson e deu à seleção americana o avanço de que precisava. A partir daí, a partida ficou cada vez mais acirrada, com o Brasil terminando com nove jogadoras após cartões vermelhos para Beatriz Zaneratto João e Tarciane, enquanto os cartões amarelos continuavam a se acumular até os 13 minutos de acréscimos.

Não foi um jogo especialmente bonito, mas foi resiliente — e foi o suficiente para a seleção feminina dos EUA finalmente superar o Brasil. O GOAL avalia as jogadoras dos EUA na Arena Castelão.