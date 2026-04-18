Avaliações das jogadoras da seleção feminina da Inglaterra contra a Islândia: Alessia Russo não para de marcar! A camisa 9 das Lionesses é a heroína da partida, enquanto Hannah Hampton garante a vitória apertada nas eliminatórias da Copa do Mundo

A Inglaterra começou a partida com total domínio, embora o estado do campo tenha tornado o jogo um pouco desorganizado em alguns momentos. Isso, aliado à disciplinada organização defensiva da Islândia, dificultou a criação de oportunidades, mas o impasse foi quebrado aos 20 minutos, quando Lauren Hemp pegou a bola no seu próprio campo e avançou com confiança, antes de passar para Russo, que mandou um chute certeiro no canto inferior oposto.

Esse domínio continuou até o intervalo, com Russo pecando por não aproveitar melhor uma grande chance pouco antes do intervalo, em uma jogada em que Georgia Stanway também se colocou como uma boa opção para o passe, mas o ritmo diminuiu após o reinício. A Islândia, mantendo-se no jogo, tornou-se mais ousada com o passar do tempo, pressionou mais as jogadoras da Inglaterra com a bola e causou problemas, especialmente com os lançamentos longos de Sveindis Jonsdottir, o que fez com que o controle do jogo pelas Lionesses diminuísse.

Era vital, porém, que a vantagem não diminuísse, e as entradas de Jess Park e Beth Mead deram à equipe de Wiegman um pouco mais de ímpeto nos minutos finais, com a última tendo azar ao não conseguir ampliar a vantagem ao forçar Cecilia Ran Runarsdottir a fazer uma grande defesa. Ainda havia tempo de sobra para uma reação tardia da Islândia, porém, e Hampton foi forçada a fazer duas defesas decisivas nos minutos finais, impedindo Sandra Jessen e, em seguida, Ingibjorg Sigurdardottir de marcar.

Assim como seus reflexos maravilhosos garantiram a vitória por 1 a 0 sobre a Espanha na noite de terça-feira, a goleira titular da Inglaterra brilhou mais uma vez aqui, deixando para trás as dúvidas sobre sua forma recente com uma atuação que pode contribuir muito para ajudar as Lionesses a se classificarem automaticamente para a Copa do Mundo do próximo verão, em vez de terem que passar pelas repescagens. Faltando duas partidas, as campeãs europeias estão na pole position para garantir exatamente esse caminho.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra no Estádio Laugardalur...