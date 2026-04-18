Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Alessia Russo England Women 2026Getty Images
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras da seleção feminina da Inglaterra contra a Islândia: Alessia Russo não para de marcar! A camisa 9 das Lionesses é a heroína da partida, enquanto Hannah Hampton garante a vitória apertada nas eliminatórias da Copa do Mundo

Player ratings
Inglaterra F
Eliminatórias Europeias
A. Russo
H. Hampton
Islândia x Inglaterra F
Especiais e Opinião

O finalização certeira de Alessia Russo e a excelente atuação de Hannah Hampton no gol permitiram que a Inglaterra mantivesse seu histórico invicto nas eliminatórias da Copa do Mundo Feminina no sábado, quando as Lionesses conquistaram uma vitória apertada por 1 a 0 sobre a Islândia. A equipe de Sarina Wiegman chegava ao jogo vinda de uma grande vitória sobre a Espanha em Wembley e manteve a liderança do grupo com mais três pontos, mesmo que a exibição tenha sido, por vezes, longe de ser convincente.

A Inglaterra começou a partida com total domínio, embora o estado do campo tenha tornado o jogo um pouco desorganizado em alguns momentos. Isso, aliado à disciplinada organização defensiva da Islândia, dificultou a criação de oportunidades, mas o impasse foi quebrado aos 20 minutos, quando Lauren Hemp pegou a bola no seu próprio campo e avançou com confiança, antes de passar para Russo, que mandou um chute certeiro no canto inferior oposto.

Esse domínio continuou até o intervalo, com Russo pecando por não aproveitar melhor uma grande chance pouco antes do intervalo, em uma jogada em que Georgia Stanway também se colocou como uma boa opção para o passe, mas o ritmo diminuiu após o reinício. A Islândia, mantendo-se no jogo, tornou-se mais ousada com o passar do tempo, pressionou mais as jogadoras da Inglaterra com a bola e causou problemas, especialmente com os lançamentos longos de Sveindis Jonsdottir, o que fez com que o controle do jogo pelas Lionesses diminuísse.

Era vital, porém, que a vantagem não diminuísse, e as entradas de Jess Park e Beth Mead deram à equipe de Wiegman um pouco mais de ímpeto nos minutos finais, com a última tendo azar ao não conseguir ampliar a vantagem ao forçar Cecilia Ran Runarsdottir a fazer uma grande defesa. Ainda havia tempo de sobra para uma reação tardia da Islândia, porém, e Hampton foi forçada a fazer duas defesas decisivas nos minutos finais, impedindo Sandra Jessen e, em seguida, Ingibjorg Sigurdardottir de marcar.

Assim como seus reflexos maravilhosos garantiram a vitória por 1 a 0 sobre a Espanha na noite de terça-feira, a goleira titular da Inglaterra brilhou mais uma vez aqui, deixando para trás as dúvidas sobre sua forma recente com uma atuação que pode contribuir muito para ajudar as Lionesses a se classificarem automaticamente para a Copa do Mundo do próximo verão, em vez de terem que passar pelas repescagens. Faltando duas partidas, as campeãs europeias estão na pole position para garantir exatamente esse caminho.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra no Estádio Laugardalur...

  • Lucy Bronze Sveindis Jonsdottir England Iceland Women 2026Getty Images

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (8/10):

    Teve mais alguns momentos de incerteza com a bola, o que não foi ajudado pelo estado do campo, mas lidou relativamente bem com a ameaça dos lançamentos longos da Islândia e fez duas defesas importantes nos minutos finais para garantir que a Inglaterra cumprisse sua missão.

    Lucy Bronze (6/10):

    Contribuiu para o placar sem gols, mas também se mostrou um pouco imprecisa com a bola em alguns momentos, cedendo alguns lances de bola e jogadas de bola parada desnecessários, dos quais a Islândia tirou o máximo proveito.

    Leah Williamson (6/10):

    Fez sua primeira aparição em mais de um mês nesta partida. Parecia sólida e segura, embora não tenha sido muito testada, antes de ser substituída no intervalo devido à falta de minutos e de condicionamento físico.

    Esme Morgan (7/10):

    Mais uma exibição sólida na defesa por parte da zagueira central, cuja posição na equipe de Wiegman continua a melhorar — e com razão.

    Alex Greenwood (6/10):

    Executou boas jogadas de bola parada e, de modo geral, defendeu bem em uma atuação sólida, embora sem grandes destaques.

    • Publicidade

  • Meio-campo

    Keira Walsh (6/10):

    Teve um bom desempenho no primeiro tempo, mas precisava impor mais sua autoridade na partida no segundo tempo e ajudar a Inglaterra a ter um melhor controle.

    Georgia Stanway (6/10):

    Fez boas jogadas para ocupar posições promissoras, embora tenha faltado precisão nos chutes.

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Mostrou lampejos com a bola, mas teve dificuldade para se envolver no jogo.

  • Alessia Russo England Iceland Women 2026Getty Images

    Ataque

    Lauren Hemp (7/10):

    Criou um dos poucos momentos de verdadeira qualidade com sua assistência para o único gol e teve mais alguns momentos excelentes que geraram chances. Demonstrou boa percepção no final da partida com suas decisões no terço final do campo, ajudando a Inglaterra a garantir a vitória.

    Alessia Russo (7/10):

    Aproveitou sua primeira chance na partida de forma brilhante e, embora talvez pudesse ter marcado outro gol, compensou isso com boas jogadas de retenção de bola quando sua equipe estava sob pressão.

    Lauren James (6/10):

    Teve alguns bons momentos e criou algumas oportunidades decentes, embora sem se destacar muito.

  • Reservas e técnico

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Depois de ter brilhado ao lado de Morgan na vitória sobre a Espanha, ela retomou essa parceria ao substituir Williamson no intervalo. Entrou bem no jogo, manteve a calma sob pressão e ajudou a Inglaterra a manter o valioso placar sem gols.

    Jess Park (5/10):

    Entrou em campo na tentativa de dar um novo fôlego à Inglaterra, que estava estagnada, mas teve dificuldade em receber a bola.

    Beth Mead (6/10):

    Teve pouco menos de meia hora para deixar sua marca e esteve muito perto de ampliar a vantagem da Inglaterra, mas Runarsdottir fez uma grande defesa.

    Niamh Charles (N/A):

    Substituiu Greenwood na lateral esquerda nos últimos 10 minutos de jogo.

    Jess Carter (N/A):

    Outra substituição no final da partida, enquanto a Inglaterra garantia uma vitória apertada.

    Sarina Wiegman (6/10):

    Escalou uma equipe forte e viu-a dominar a maior parte do jogo, antes que as coisas se complicassem. Utilizou o banco da melhor maneira possível para influenciar o jogo e dificultar a vida da Islândia, que acabou não conseguindo empatar.