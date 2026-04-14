Lauren Hemp England Women 2026
Avaliações das jogadoras da seleção feminina da Inglaterra contra a Espanha: vantagem para as Lionesses! Gol de Lauren Hemp dá às campeãs europeias a vantagem nas eliminatórias da Copa do Mundo, em mais uma vitória sobre a La Roja

O gol de Lauren Hemp logo no início da partida garantiu à Inglaterra mais uma vitória sobre a Espanha na noite de terça-feira, com as Lionesses saindo vitoriosas por 1 a 0 em seu primeiro confronto com a La Roja desde a final do Campeonato Europeu do verão passado. A Inglaterra havia vencido naquela ocasião, nos pênaltis, e saiu vitoriosa novamente nesta partida; essa terceira vitória nos últimos quatro confrontos com as campeãs mundiais lhes deu uma vantagem significativa em um grupo acirrado das eliminatórias para a Copa do Mundo.

Apenas as vencedoras dos grupos se classificarão automaticamente para o torneio do próximo verão no Brasil, enquanto as demais terão de disputar as repescagens; e, com a Ucrânia e a Islândia como os outros dois times deste grupo, é provável que a liderança seja decidida pelos dois confrontos entre Inglaterra e Espanha. Este foi o primeiro deles, e foram as Lionesses que abriram o placar logo no início, quando Hemp improvisou brilhantemente para mandar a bola por cima da linha com um chute acrobático, apesar dos esforços de Cata Coll e Alexia Putellas. Com apenas três minutos de jogo, foi o gol mais rápido marcado pela equipe de Sarina Wiegman no novo Estádio de Wembley.

A Inglaterra também teve chances de ampliar a vantagem. Lauren James chutou por cima após passar facilmente por Ona Batlle, e Hemp acertou a trave após um belo passe de calcanhar de Lucy Bronze, enquanto a Espanha demorava para entrar no jogo. As campeãs mundiais não contaram com Aitana Bonmati, que está fora desde novembro devido a uma fratura na perna, mas foi uma surpresa que não representassem uma ameaça maior, considerando que jogadoras como Alexia Putellas e Mariona Caldentey estavam em campo, embora o mérito também deva ser atribuído à sólida defesa das Lionesses, que se saiu bem sem a capitã Leah Williamson.

Após o intervalo, o jogo ficou muito mais aberto e as chances se multiplicaram. Olga Carmona e Vicky López acertaram a trave pela Espanha, enquanto Lucia Kendall desperdiçou uma grande oportunidade ao mandar a bola por cima do gol no outro lado do campo, antes de Alessia Russo perder o alvo após um contra-ataque cara a cara. Parecia certo que haveria outro gol, com a Espanha pressionando no final para garantir que isso acontecesse com um empate no último minuto. Mas a Inglaterra se manteve firme, com Hannah Hampton fazendo uma defesa espetacular no último minuto para impedir que Edna Imade empatasse.

Isso garantiu uma importante vitória sem sofrer gols e um triunfo decisivo para as Lionesses, que agora assumem a liderança do grupo com três pontos de vantagem. Ainda faltam três partidas para ambas as seleções, incluindo um confronto entre elas na Espanha, mas a equipe de Wiegman colocou-se em uma excelente posição na metade da campanha para se classificar para a Copa do Mundo do próximo verão da maneira mais eficiente possível.

O GOAL avalia as jogadoras da Inglaterra no Estádio de Wembley...

    Hannah Hampton (7/10):

    A distribuição foi instável no primeiro tempo, o que colocou a Inglaterra sob pressão desnecessária em alguns momentos, mas esses erros não foram punidos e ela melhorou no segundo tempo, fazendo uma ótima intervenção para parar Lopez perto da linha do meio-campo e uma defesa espetacular para impedir Imade nos momentos finais.

    Lucy Bronze (8/10):

    Excelente em toda a extensão da direita durante toda a partida. Apoiou o ataque de forma brilhante e foi um verdadeiro trunfo na área da Espanha, sem nunca deixar a defesa muito exposta.

    Lotte Wubben-Moy (8/10):

    Trouxe sua excelente forma do clube para este jogo com uma atuação sólida em uma rara titularidade em uma partida importante. Conquistou sua chance e aproveitou-a.

    Esme Morgan (8/10):

    Da mesma forma, esteve impecável no centro da defesa, trabalhando bem com Wubben-Moy para neutralizar Gonzalez e garantir que a ausência de Williamson, de grande destaque, não fosse sentida.

    Alex Greenwood (7/10):

    Parecia um pouco hesitante e insegura em alguns momentos, mas, de modo geral, lidou bem com a ágil Lopez.

    Keira Walsh (8/10):

    Ao conquistar sua 100ª partida pela seleção, ela teve um desempenho brilhante ao impedir que o meio-campo de classe mundial da Espanha encontrasse aquele ritmo devastador que teria colocado a Inglaterra sob forte pressão.

    Georgia Stanway (7/10):

    Cobriu uma área enorme e trabalhou arduamente para desempenhar seu papel na neutralização do meio-campo espanhol.

    Lucia Kendall (7/10):

    Uma grande oportunidade para a jovem meio-campista, que não pareceu deslocada no maior jogo de sua carreira até o momento. Lutou brilhantemente, pressionou bem e poderia ter marcado a ocasião com um gol, mas acabou errando o alvo em uma grande chance.

    Lauren Hemp (8/10):

    Foi uma ameaça constante com seu ritmo alucinante e jogadas diretas. Improvisou brilhantemente para marcar o primeiro gol e teve azar ao ver um chute ricochetear na trave pouco tempo depois.

    Alessia Russo (8/10):

    Segurou bem a bola e fez boas jogadas para se posicionar de forma a marcar ou criar oportunidades. Também deveria ter marcado um gol, mas desperdiçou uma grande chance cara a cara.

    Lauren James (8/10):

    Causou problemas para a Espanha sempre que recebia a bola e também fez um excelente trabalho defensivo no outro lado do campo. 

    Laura Blindkilde Brown (N/A):

    Substituiu Kendall nos minutos finais e garantiu que os níveis de energia no meio-campo não caíssem. 

    Chloe Kelly (N/A):

    Assumiu a posição de James na lateral nos últimos 10 minutos.

    Sarina Wiegman (8/10):

    Teve que tomar algumas decisões importantes na escolha da equipe e acertou em todas elas. Uma exibição sólida, na qual sua equipe concedeu pouquíssimas chances claras e se mostrou perigosa durante toda a partida.

