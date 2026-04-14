Apenas as vencedoras dos grupos se classificarão automaticamente para o torneio do próximo verão no Brasil, enquanto as demais terão de disputar as repescagens; e, com a Ucrânia e a Islândia como os outros dois times deste grupo, é provável que a liderança seja decidida pelos dois confrontos entre Inglaterra e Espanha. Este foi o primeiro deles, e foram as Lionesses que abriram o placar logo no início, quando Hemp improvisou brilhantemente para mandar a bola por cima da linha com um chute acrobático, apesar dos esforços de Cata Coll e Alexia Putellas. Com apenas três minutos de jogo, foi o gol mais rápido marcado pela equipe de Sarina Wiegman no novo Estádio de Wembley.
A Inglaterra também teve chances de ampliar a vantagem. Lauren James chutou por cima após passar facilmente por Ona Batlle, e Hemp acertou a trave após um belo passe de calcanhar de Lucy Bronze, enquanto a Espanha demorava para entrar no jogo. As campeãs mundiais não contaram com Aitana Bonmati, que está fora desde novembro devido a uma fratura na perna, mas foi uma surpresa que não representassem uma ameaça maior, considerando a presença de jogadoras como Alexia Putellas e Mariona Caldentey, embora também deva ser dado crédito à sólida defesa das Lionesses, que se saiu bem sem a capitã Leah Williamson.
Após o intervalo, o jogo ficou muito mais aberto e as chances se multiplicaram. Olga Carmona e Vicky López acertaram a trave pela Espanha, enquanto Lucia Kendall desperdiçou uma grande oportunidade mandando a bola por cima do gol no outro lado do campo, antes de Alessia Russo perder o alvo após um contra-ataque cara a cara. Parecia certo que haveria outro gol, com a Espanha pressionando no final para garantir que isso acontecesse com um empate no último minuto. Mas a Inglaterra se manteve firme, com Hannah Hampton fazendo uma defesa espetacular no último minuto para impedir que Edna Imade empatasse.
Isso garantiu uma importante vitória sem sofrer gols e um triunfo decisivo para as Lionesses, que agora lideram o grupo com três pontos de vantagem. Ainda faltam três partidas para ambas as seleções, incluindo um confronto entre elas na Espanha, mas a equipe de Wiegman colocou-se em uma excelente posição na metade da campanha para se classificar para a Copa do Mundo do próximo verão da forma mais eficiente possível.
O GOAL avalia as jogadoras da Inglaterra no Estádio de Wembley...