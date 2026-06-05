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Lucy Bronze England Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Avaliações das jogadoras da seleção feminina da Inglaterra contra a Espanha: um recorde negativo histórico! As Lionesses sofrem a maior derrota da gestão de Sarina Wiegman e perdem a liderança na disputa pela classificação automática para a Copa do Mundo

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Inglaterra F
Eliminatórias Europeias
H. Hampton
A. Greenwood
Espanha x Inglaterra F
Especiais e Opinião

A Inglaterra está à beira de ter que disputar a repescagem nas eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina, após uma derrota por 4 a 0 para a Espanha — o pior resultado das Lionesses sob o comando de Sarina Wiegman —, o que colocou a La Roja na liderança da disputa pela única vaga automática do grupo. A Inglaterra viajou para Maiorca sabendo que um empate seria suficiente para garantir sua vaga no torneio no Brasil no próximo verão, mas gols de Patri Guijarro, Alexia Putellas e Claudia Pina fizeram com que fossem ultrapassadas na tabela pelas anfitriãs, faltando apenas uma partida para o fim da fase.

Chegando à partida com um histórico perfeito nas eliminatórias, que incluiu uma vitória por 1 a 0 sobre a Espanha em Wembley em abril, a Inglaterra não começou mal. A La Roja teve uma boa chance no início que obrigou Hannah Hampton a entrar em ação, quando um belo cruzamento de Putellas encontrou Edna Imade, mas Keira Walsh também esteve perto de marcar no outro lado do campo, quando seu chute da entrada da área passou raspando por cima do travessão de Cata Coll. Foi quando Guijarro abriu o placar, porém, que as coisas mudaram.

Com uma jogada inteligente, passando por entre as pernas de Georgia Stanway antes de avançar para o espaço vazio deixado no meio-campo da Inglaterra, Guijarro teve tempo de sobra para escolher o canto ao bater Hampton de longe, com a ajuda de um desvio. A partir daí, as Lionesses pareceram desleixadas e desorganizadas, com a Espanha abrindo o jogo à vontade, mas acabando por deixar as adversárias escaparem com um passe final fraco em várias ocasiões. A Inglaterra não aproveitou essa sorte, porém, e o mau posicionamento de Alex Greenwood, que deixou Putellas em posição legal, foi seguido por uma defesa surpreendentemente pouco convincente de Hampton, que colocou a mão com força no chute da meio-campista espanhola, mas a bola acabou entrando no gol mesmo assim, enquanto as anfitriãs dobravam a vantagem.

Foi um gol vital para as campeãs mundiais, eliminando a possibilidade de a Inglaterra vencê-las no desempate por confrontos diretos, caso chegasse a esse ponto, já que as Lionesses marcaram apenas uma vez na vitória em Wembley. Mas, embora isso significasse que a equipe de Wiegman pudesse se soltar e partir para cima no segundo tempo, já que não importava mais por quantos gols perderia, a Espanha nunca deixou isso acontecer. Foram as visitantes que permaneceram sob pressão constante e, antes da hora de jogo, o placar estava em 3 a 0, quando a defesa heróica de Lucy Bronze foi frustrada pela indecisão de Greenwood, permitindo que Putellas marcasse seu segundo gol.

Ainda havia tempo para piorar, com Pina saindo do banco para marcar o quarto gol da La Roja, tornando esta a derrota mais pesada das Lionesses na era Wiegman por uma boa margem. A Inglaterra nunca havia perdido por mais de dois gols sob o comando da holandesa, que assumiu o cargo em setembro de 2021, sendo esta a maior derrota da equipe em incríveis 17 anos, desde que a Alemanha venceu por 6 a 2 na final do Campeonato Europeu de 2009. Mais significativamente, isso significa que a vice-campeã da Copa do Mundo Feminina de 2023 provavelmente precisará passar pelas repescagens para se classificar para a edição de 2027, a menos que algo completamente inesperado aconteça quando a Islândia receber a Espanha na noite de terça-feira.

O GOAL avalia as jogadoras da Inglaterra no Estadi Municipal de Son Moix...

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (3/10):

    Fez uma grande defesa logo no início, impedindo o gol de Imade, mas, fora isso, ficou abaixo de seu habitual alto padrão, não conseguindo defender o chute de Putellas e demonstrando falta de precisão na distribuição.

    Lucy Bronze (4/10):

    Um dia difícil, que começou com ela perdendo a bola em uma área perigosa na jogada que resultou no primeiro gol de Guijarro. Fez um ótimo bloqueio na linha no segundo tempo, mas foi em vão, pois Putellas marcou mesmo assim. Simplesmente superada na maior parte do tempo.

    Lotte Wubben-Moy (4/10):

    Não teve resposta para a constante ameaça ofensiva da Espanha, sendo facilmente superada pela penetração de Pina no quarto gol.

    Esme Morgan (4/10):

    Assim como sua parceira na zaga, ela simplesmente não conseguiu lidar com a pressão constante que recebia.

    Alex Greenwood (3/10):

    Estava muito recuada para impedir que Putellas ficasse em posição legal no segundo gol e, em seguida, não conseguiu controlar a bola perdida antes do terceiro gol da Espanha.

    • Publicidade
  • Keira Walsh England Women 2026Getty Images

    Meio-campo

    Keira Walsh (4/10):

    Precisava pressionar Guijarro com mais urgência na jogada que resultou no primeiro gol. Foi uma das melhores jogadoras da Inglaterra quando conseguiu a posse de bola, mas o nível geral era baixo.

    Georgia Stanway (4/10):

    Foi quem mais chegou perto de abrir o placar para a Inglaterra, com um chute que passou raspando ao lado do gol quando o placar estava 2 a 0. Fora isso, não conseguiu se destacar.

    Ella Toone (4/10):

    Mais uma que simplesmente não conseguiu receber a bola nem causar impacto na partida em uma noite difícil.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Ataque

    Lauren Hemp (5/10):

    Foi a jogadora mais brilhante da Inglaterra durante toda a partida, com sua objetividade e capacidade de colocar a Espanha na defensiva, causando alguns problemas, embora nada grave.

    Alessia Russo (4/10):

    Não recebeu nenhum passe durante toda a noite.

    Lauren James (5/10):

    Fez um bom trabalho defensivo, o que ajudou a conter a Espanha algumas vezes, e deu alguns bons passes que realmente criaram algumas oportunidades. Teve azar ao perder o equilíbrio nos banners publicitários ao recuar para o terceiro gol da Espanha.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Reservas e técnico

    Beth Mead (5/10):

    Conseguiu realmente algumas boas posições após entrar em campo a meia hora do fim e recebeu a bola em áreas promissoras, mas faltou-lhe a convicção necessária para aproveitar ao máximo esses momentos.

    Chloe Kelly (4/10):

    Não conseguiu causar nenhuma impressão significativa no jogo, o que não foi uma grande surpresa, dada a situação em que entrou.

    Jess Carter (N/A):

    Entrou nos minutos finais.

    Niamh Charles (X/10):

    Outra substituição no final da partida.

    Sarina Wiegman (3/10):

    Optou por escalar Toone no meio-campo, apesar de Kendall ter jogado bem no jogo de volta, mas ela não conseguiu causar impacto. Demorou demais para fazer as substituições, considerando o déficit que a Inglaterra enfrentava, e deve se arrepender de ter deixado Aggie Beever-Jones de fora da escalação, já que sua equipe acabou precisando de todas as opções ofensivas possíveis no final.

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