Chegando à partida com um histórico perfeito nas eliminatórias, que incluiu uma vitória por 1 a 0 sobre a Espanha em Wembley em abril, a Inglaterra não começou mal. A La Roja teve uma boa chance no início que obrigou Hannah Hampton a entrar em ação, quando um belo cruzamento de Putellas encontrou Edna Imade, mas Keira Walsh também esteve perto de marcar no outro lado do campo, quando seu chute da entrada da área passou raspando por cima do travessão de Cata Coll. Foi quando Guijarro abriu o placar, porém, que as coisas mudaram.

Com uma jogada inteligente, passando a bola por entre as pernas de Georgia Stanway antes de avançar para o espaço vazio deixado no meio-campo da Inglaterra, Guijarro teve tempo de sobra para escolher o ângulo ao bater em Hampton de longe, com a ajuda de um desvio. A partir daí, as Lionesses pareceram desleixadas e desorganizadas, com a Espanha abrindo o campo à vontade, mas acabando por deixar as adversárias escaparem com passes finais ruins em várias ocasiões. A Inglaterra não aproveitou essa sorte, porém, e o mau posicionamento de Alex Greenwood, que deixou Putellas em posição legal, foi seguido por uma defesa surpreendentemente pouco convincente de Hampton, que colocou a mão com força no chute da meio-campista espanhola, mas a bola acabou entrando no gol mesmo assim, enquanto as anfitriãs dobravam a vantagem.

Foi um gol vital para as campeãs mundiais, eliminando a possibilidade de a Inglaterra vencê-las no desempate por confrontos diretos, caso chegasse a esse ponto, já que as Lionesses marcaram apenas uma vez na vitória em Wembley. Mas, embora isso significasse que a equipe de Wiegman pudesse se soltar e partir para cima no segundo tempo, já que não importava mais por quantos gols perderia, a Espanha nunca deixou isso acontecer. Foram as visitantes que permaneceram sob pressão constante e, antes da hora de jogo, o placar estava em 3 a 0, quando a defesa heróica de Lucy Bronze foi frustrada pela indecisão de Greenwood, permitindo que Putellas marcasse seu segundo gol.

Ainda havia tempo para piorar, com Pina saindo do banco para marcar o quarto gol da La Roja, tornando esta a derrota mais pesada das Lionesses na era Wiegman por uma boa margem. A Inglaterra nunca havia perdido por mais de dois gols sob o comando da holandesa, que assumiu o cargo em setembro de 2021, sendo esta a maior derrota da equipe em incríveis 17 anos, desde que a Alemanha venceu por 6 a 2 na final do Campeonato Europeu de 2009. Mais significativamente, isso significa que as vice-campeãs da Copa do Mundo Feminina de 2023 provavelmente precisarão passar pelas repescagens para se classificar para a edição de 2027, a menos que algo completamente inesperado aconteça quando a Islândia receber a Espanha na noite de terça-feira.

O GOAL avalia as jogadoras da Inglaterra no Estadi Municipal de Son Moix...