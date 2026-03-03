Goal.com
Russo Stanway England GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras da Inglaterra contra a Ucrânia: Alessia Russo lidera as Lionesses com grande precisão, enquanto Georgia Stanway e Jess Park também marcam dois gols cada na goleada de seis gols no segundo tempo, garantindo a vitória na estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo

Os dois gols rápidos de Alessia Russo deram início à vitória da Inglaterra por 6 a 1 sobre a Ucrânia na terça-feira, com Georgia Stanway e Jess Park também marcando duas vezes para dar às Lionesses um forte início nas eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A equipe de Sarina Wiegman levou até o segundo tempo para romper a defesa resoluta da Ucrânia, mas, uma vez que conseguiu, o resultado nunca esteve em dúvida, mesmo que Yana Kalinina tenha marcado um gol de consolação, reduzindo temporariamente a diferença.

A Inglaterra dominou o primeiro tempo, mas, por várias razões, não conseguiu concretizar nada até ao intervalo. Russo teve dificuldades em acertar em algumas cabeçadas, Laura Blindkilde Brown teve azar ao acertar na barra com um excelente remate e Lotte Wubben-Moy pensou ter quebrado o empate com um remate improvisado de calcanhar, mas a sua tentativa foi afastada da linha de golo. Lauren Hemp e Stanway também tiveram oportunidades, mas nenhuma delas teve o toque clínico para aproveitá-las.

Tudo mudou em dois minutos do segundo tempo. Keira Walsh lançou Russo na área e ela mostrou uma compostura maravilhosa para enganar sua marcadora antes de converter com calma, finalmente dando à Inglaterra a vantagem que merecia. Apenas quatro minutos se passaram quando Russo dobrou a vantagem, novamente finalizando bem após um ótimo trabalho pela direita de Lauren Hemp.

O excelente esforço de Kalinina pouco antes da hora deu à Ucrânia, anfitriã desta partida, mas impossibilitada de jogá-la em seu território devido à guerra em curso com a Rússia, algo para comemorar, mas isso pareceu apenas fazer com que a Inglaterra acelerasse ainda mais na reta final.

Três gols em 15 minutos permitiram às Lionesses acumular um placar convincente que refletiu seu domínio no jogo. Hemp sofreu um pênalti que Stanway converteu, antes que a meio-campista do Bayern de Munique marcasse outro gol no ângulo superior alguns minutos depois, e então Park entrou em ação, aproveitando mais uma excelente jogada da impressionante Stanway.

Park então marcou o gol da noite no final, com um chute sublime que fez o sexto. Apesar de não terem mantido o placar zerado, foi o início perfeito para a Inglaterra na campanha de qualificação para a Copa do Mundo, com apenas a primeira colocação — em um grupo que também conta com a Espanha — garantindo a qualificação automática para o torneio no Brasil.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra no Mardan Sports Complex...

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (6/10):

    Difícil dar uma nota baixa para ela, já que não teve praticamente nada para fazer. Também não teve culpa pelo gol sofrido.

    Maya Le Tissier (6/10):

    Outra exibição sólida na lateral direita. Não foi criativa, mas foi boa com a bola e apoiou bem o ataque.

    Leah Williamson (7/10):

    Dictou o jogo durante os 45 minutos em que esteve em campo e foi crucial para todas as jogadas de ataque da Inglaterra. Sempre teve minutos limitados, pois está recuperando a forma física.

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Teve azar por não marcar com seu inteligente chute de calcanhar. Ótima com a bola e, ocasionalmente, avançava com ela para criar um novo ângulo de ataque.

    Taylor Hinds (5/10):

    Teve dificuldades para causar impacto no ataque, apesar de passar muito tempo no terço final do campo. Os escanteios foram consistentemente abaixo do esperado. Saiu no intervalo.

  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    Meio-campo

    Keira Walsh (8/10):

    Excelente durante toda a noite. Pressionou e sondou a defesa ucraniana a partir da entrada da área e fez passes regulares que quebraram as linhas defensivas.

    Georgia Stanway (9/10):

    Destacou-se mesmo antes de marcar os seus golos. Marcou bem o penálti, fez um remate ainda melhor mais tarde e foi criativa, servindo Park para o quinto golo.

    Laura Blindkilde Brown (6/10):

    Teve azar por não marcar um gol em sua rara partida como titular, ao acertar a trave no primeiro tempo. Jogou bem, mas era possível perceber que ela e suas companheiras nem sempre estavam em sintonia. Esperamos que haja mais chances para uma das jogadoras mais em forma da Inglaterra.

  • Alessia Russo Jess Park England Women 2026Getty Images

    Ataque

    Jess Park (8/10):

    Entrou em grande forma na segunda parte, depois de ela e Hemp terem trocado de flanco. Demonstrou grande instinto no seu primeiro golo e uma qualidade excecional no segundo.

    Alessia Russo (9/10):

    Além dos cabeceamentos, esteve sempre atenta durante toda a noite, mas foi frustrada por algumas boas defesas e bloqueios na primeira parte. Finalmente conseguiu os golos que merecia após o intervalo, numa exibição brilhante.

    Lauren Hemp (8/10):

    Foi uma ameaça durante toda a noite, em ambos os flancos. Foi particularmente eficaz na direita, embora também tenha criado muitas oportunidades nos primeiros 45 minutos no lado oposto.

  • Lauren James England Women 2026Getty Images

    Substitutos e treinador

    Esme Morgan (6/10):

    Poderia ter feito mais para impedir o gol da Ucrânia, mas, fora isso, se acomodou confortavelmente na defesa após entrar no segundo tempo.

    Poppy Pattinson (6/10):

    Fez sua estreia pela Inglaterra no segundo tempo e não cometeu erros em jogadas abertas, embora não tenha se saído muito melhor que Hinds em cobranças de escanteio.

    Aggie Beever-Jones (N/A):

    Teve azar por não marcar um gol após entrar em campo nos últimos minutos, vendo um bom chute passar rente à trave.

    Lauren James (N/A):

    Uma entrada animada nos minutos finais da partida, enquanto continua a recuperar a forma física após uma lesão.

    Lucia Kendall (N/A):

    Outra boa entrada que manteve os níveis de energia elevados.

    Sarina Wiegman (8/10):

    Trocou Hemp e Park com grande efeito no intervalo e isso, além de algumas outras instruções, ajudou a Inglaterra a finalmente quebrar o impasse. Usou bem o seu banco e distribuiu bem os minutos, atendendo àquelas que precisavam de tempo de jogo, ao mesmo tempo que deu muitas oportunidades a jogadoras secundárias e inexperientes.

