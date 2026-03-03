A Inglaterra dominou o primeiro tempo, mas, por várias razões, não conseguiu concretizar nada até ao intervalo. Russo teve dificuldades em acertar em algumas cabeçadas, Laura Blindkilde Brown teve azar ao acertar na barra com um excelente remate e Lotte Wubben-Moy pensou ter quebrado o empate com um remate improvisado de calcanhar, mas a sua tentativa foi afastada da linha de golo. Lauren Hemp e Stanway também tiveram oportunidades, mas nenhuma delas teve o toque clínico para aproveitá-las.

Tudo mudou em dois minutos do segundo tempo. Keira Walsh lançou Russo na área e ela mostrou uma compostura maravilhosa para enganar sua marcadora antes de converter com calma, finalmente dando à Inglaterra a vantagem que merecia. Apenas quatro minutos se passaram quando Russo dobrou a vantagem, novamente finalizando bem após um ótimo trabalho pela direita de Lauren Hemp.

O excelente esforço de Kalinina pouco antes da hora deu à Ucrânia, anfitriã desta partida, mas impossibilitada de jogá-la em seu território devido à guerra em curso com a Rússia, algo para comemorar, mas isso pareceu apenas fazer com que a Inglaterra acelerasse ainda mais na reta final.

Três gols em 15 minutos permitiram às Lionesses acumular um placar convincente que refletiu seu domínio no jogo. Hemp sofreu um pênalti que Stanway converteu, antes que a meio-campista do Bayern de Munique marcasse outro gol no ângulo superior alguns minutos depois, e então Park entrou em ação, aproveitando mais uma excelente jogada da impressionante Stanway.

Park então marcou o gol da noite no final, com um chute sublime que fez o sexto. Apesar de não terem mantido o placar zerado, foi o início perfeito para a Inglaterra na campanha de qualificação para a Copa do Mundo, com apenas a primeira colocação — em um grupo que também conta com a Espanha — garantindo a qualificação automática para o torneio no Brasil.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra no Mardan Sports Complex...