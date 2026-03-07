Goal.com
James Bronze Stanway England GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Avaliações das jogadoras da Inglaterra contra a Islândia: Lauren James arrasa, Lucy Bronze marca uma partida histórica e Georgia Stanway marca um golaço para manter o recorde perfeito das Lionesses nas eliminatórias para a Copa do Mundo

Lauren James roubou a cena na vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre a Islândia no sábado, com Lucy Bronze e Georgia Stanway marcando os gols, enquanto as Lionesses iniciavam sua campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 com duas vitórias em dois jogos. Após a vitória por 6 a 1 sobre a Ucrânia na terça-feira, esta foi mais uma atuação dominante da equipe de Sarina Wiegman, preparando perfeitamente o confronto do próximo mês com a Espanha, atual campeã mundial.

A Islândia começou bem o jogo, mas não demorou muito para que a Inglaterra aumentasse o ritmo e começasse a colocar as visitantes na defensiva. Lauren Hemp esteve a centímetros de converter o cruzamento de Alessia Russo e, em seguida, a ala do Manchester City acertou na trave antes de Bronze finalmente abrir o placar aos 22 minutos, conectando com um excelente passe de James para enviar uma cabeçada soberba por cima da mão estendida de Cecilia Ran Runarsdottir.

Foram os cruzamentos que deram muito sucesso às Lionesses, especialmente com James jogando tão bem e fornecendo passes de alta qualidade, mas os escanteios de Stanway também estavam causando problemas, e foi um deles que Bronze recebeu pouco depois da marca de meia hora, mas acabou sendo negado pela trave. Runarsdottir também fez boas defesas em jogadas abertas, com James e Russo testando-a.

A Islândia esteve perto de empatar quando Sandra Jessen forçou Hannah Hampton, que até então não tinha sido incomodada, a fazer uma defesa de classe mundial pouco depois da hora de jogo, e talvez esse tenha sido o alerta de que a Inglaterra precisava para pressionar e marcar o segundo, criado por Bronze.

Foi um dia marcante para a lateral, que fez sua 145ª partida pela seleção, ultrapassando Karen Carney e passando para o terceiro lugar na lista das jogadoras com mais partidas pela seleção inglesa. Ela já havia marcado um gol e depois deu a assistência, com seu passe brilhante sendo finalizado com maestria por Stanway, mantendo a Inglaterra perfeita nas primeiras etapas da campanha de qualificação para a Copa do Mundo. Próximo jogo: Espanha, no Estádio de Wembley, no mês que vem.

A GOAL avalia as jogadoras das Lionesses no City Ground...

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    Goleiro e defesa

    Hannah Hampton (7/10):

    Teve muito pouco trabalho, o que tornou sua defesa espetacular no segundo tempo ainda mais impressionante. Também comandou bem sua área quando a Islândia colocou bolas na caixa.

    Lucy Bronze (8/10):

    Foi uma ameaça aérea na área adversária durante toda a partida, marcando um belo gol de cabeça e acertando a trave em outra jogada. Também fez ótimos cruzamentos, com destaque para aquele que Stanway converteu com precisão para fazer 2 a 0.

    Leah Williamson (8/10):

    Mais uma vez, mostrou-se precisa com a bola, com alguns passes maravilhosos a partir da defesa, e completou 90 minutos vitais enquanto recupera a forma física após uma lesão.

    Esme Morgan (7/10):

    Não está em sua melhor forma física no momento, já que sua temporada ainda não começou nos EUA, mas você não diria isso. Teve uma atuação sólida na defesa, sem cometer nenhum erro.

    Taylor Hinds (7/10):

    Com James chamando tanta atenção, ela teve muito espaço quando avançou e aproveitou para ser uma boa opção na articulação do ataque.

    • Publicidade
  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    Meio-campo

    Keira Walsh (7/10):

    Uma atuação tipicamente forte no meio-campo, tanto com a posse de bola quanto sem ela. Manteve as coisas funcionando bem.

    Georgia Stanway (8/10):

    Depois de marcar dois gols contra a Ucrânia, esta foi mais uma boa exibição. Cheia de energia, fez ótimas jogadas pelos flancos e marcou um voleio realmente soberbo para dobrar a vantagem.

    Jess Park (6/10):

    A Inglaterra dominou pelas laterais, então a bola não chegou com tanta frequência para Park, mas quando chegou, ela mostrou sua qualidade e fez sua parte para manter o ataque em movimento.

  • Lauren James England Women 2026Getty Images

    Ataque

    Lauren Hemp (8/10):

    Outra excelente atuação pela direita, em vez de pela esquerda, que é sua posição mais natural. Pareceu mais perigosa no ataque, principalmente ao acertar a trave com uma cabeçada, mas também criou muitas jogadas criativas.

    Alessia Russo (7/10):

    Não marcou nenhum gol nesta ocasião, não tendo tido muitas chances, mas foi precisa durante toda a partida, ligando os ataques e criando espaço para as outras jogadoras.

    Lauren James (9/10):

    A melhor jogadora em campo durante toda a tarde. Criou muitas oportunidades com seus cruzamentos maravilhosos. A Islândia não conseguiu lidar com ela.

  • FBL-WC-2027-WOMEN-QUALIFIERS-ENG-ISLAFP

    Substitutos e treinador

    Chloe Kelly (N/A):

    Substituiu James nos últimos 15 minutos.

    Laura Blindkilde Brown (N/A):

    Depois de uma rara titularidade na terça-feira, teve mais alguns minutos de jogo saindo do banco.

    Lucia Kendall (N/A):

    Entrou nos segundos finais.

    Sarina Wiegman (7/10):

    Colocou em campo um time titular que fez uma excelente exibição e conquistou uma vitória merecida. Talvez pudesse ter feito mais substituições e mais cedo, para renovar o ataque e potencialmente criar mais dificuldades para a Islândia, para um placar mais convincente.

