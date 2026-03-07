Avaliações das jogadoras da Inglaterra contra a Islândia: Lauren James arrasa, Lucy Bronze marca uma partida histórica e Georgia Stanway marca um golaço para manter o recorde perfeito das Lionesses nas eliminatórias para a Copa do Mundo

A Islândia começou bem o jogo, mas não demorou muito para que a Inglaterra aumentasse o ritmo e começasse a colocar as visitantes na defensiva. Lauren Hemp esteve a centímetros de converter o cruzamento de Alessia Russo e, em seguida, a ala do Manchester City acertou na trave antes de Bronze finalmente abrir o placar aos 22 minutos, conectando com um excelente passe de James para enviar uma cabeçada soberba por cima da mão estendida de Cecilia Ran Runarsdottir.

Foram os cruzamentos que deram muito sucesso às Lionesses, especialmente com James jogando tão bem e fornecendo passes de alta qualidade, mas os escanteios de Stanway também estavam causando problemas, e foi um deles que Bronze recebeu pouco depois da marca de meia hora, mas acabou sendo negado pela trave. Runarsdottir também fez boas defesas em jogadas abertas, com James e Russo testando-a.

A Islândia esteve perto de empatar quando Sandra Jessen forçou Hannah Hampton, que até então não tinha sido incomodada, a fazer uma defesa de classe mundial pouco depois da hora de jogo, e talvez esse tenha sido o alerta de que a Inglaterra precisava para pressionar e marcar o segundo, criado por Bronze.

Foi um dia marcante para a lateral, que fez sua 145ª partida pela seleção, ultrapassando Karen Carney e passando para o terceiro lugar na lista das jogadoras com mais partidas pela seleção inglesa. Ela já havia marcado um gol e depois deu a assistência, com seu passe brilhante sendo finalizado com maestria por Stanway, mantendo a Inglaterra perfeita nas primeiras etapas da campanha de qualificação para a Copa do Mundo. Próximo jogo: Espanha, no Estádio de Wembley, no mês que vem.

A GOAL avalia as jogadoras das Lionesses no City Ground...