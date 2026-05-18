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Joey Veerman, Ismael Saibari, Myron BoaduIMAGO/Voetbalzone

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Avaliação do PSV na temporada 2025/26 - todos os jogadores avaliados: do decepcionante Myron Boadu ao destaque Ismael Saibari

Especiais e Opinião
Player ratings
PSV Eindhoven
Eredivisie
M. Kovar
N. Olij
N. Schiks
Mauro Junior
S. Dest
K. Sildillia
Y. Gasiorowski
J. Schouten
R. Flamingo
A. Obispo
J. Veerman
I. Saibari
P. Wanner
I. Perisic
C. Driouech
R. Pepi
G. Til
R. van Bommel
D. Man
E. Bajraktarevic
A. Salah-Eddine
A. Plea
N. Fernandez

Com uma vantagem esmagadora, o PSV sagrou-se campeão da Holanda pela terceira temporada consecutiva. No entanto, o NEC atrapalhou a equipe do técnico Peter Bosz na Copa da KNVB, e a campanha na Liga dos Campeões acabou sendo uma decepção. O Voetbalzone atribui a cada jogador do PSV uma nota final para a temporada 2025/26.

Enquanto na temporada passada o PSV conquistou o título nacional após um final emocionante na última rodada da Eredivisie, nesta temporada os jogadores de Eindhoven não tiveram rival. Vários recordes foram quebrados e, no início de abril, o 27º título da história do clube já era um fato. Bosz gostaria de ter conquistado a tríplice coroa holandesa, mas, mais uma vez, não conseguiu conquistar a Copa da KNVB como técnico do PSV. O NEC provou ser mais forte em uma semifinal espetacular, vencendo por 3 a 2.

Na Liga dos Campeões, os destaques foram muitos. Toda a Europa ficou impressionada com as vitórias históricas do PSV sobre o Napoli (6 a 2) e o Liverpool, que foi derrotado por 1 a 4 em Anfield. No entanto, com uma derrota por 1 a 3 para o campeão belga Union Saint-Gilles e um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Olympiakos, o PSV também se prejudicou. Tudo se decidiu na última rodada. A equipe de Bosz precisava apenas de um empate contra o Bayern de Munique, mas acabou perdendo por pouco a classificação para a fase intermediária devido a um gol de Harry Kane no final da partida: 1 a 2.

Quase todos os jogadores do PSV foram avaliados com uma nota de 1 a 10. Alassane Pléa, Niek Schiks e Nick Olij tiveram pouca participação em campo para serem considerados na avaliação.


  • Joel van den BergIMAGO

    Talentos revelados - sem avaliação

    Os jovens talentos Tygo Land, Jordy Bawuah, Jim Koller, Fabian Merién, Tay Abed, Nicolas Verkooijen e Joël van den Berg estrearam ou tiveram a oportunidade de jogar com o PSV 1 nesta temporada. No entanto, eles ainda não se tornaram parte integrante do time principal e também não tiveram minutos de jogo suficientes para que pudessem ser avaliados com justiça.

    • Publicidade
  • Alassane PleaImago

    24. Alassane Pléa - sem avaliação

    Alassane Pléa foi contratado pelo PSV com grandes expectativas, embora a hierarquia no ataque fosse clara. O atacante francês deveria assumir o papel de segundo atacante, atrás de Ricardo Pepi. Como o americano ainda não estava em forma no início da temporada, Pléa teve sua chance. No entanto, ele sofreu uma grave lesão no joelho logo em suas primeiras partidas pelo PSV, o que o obrigou a passar o resto da temporada em recuperação.

  • Niek SchiksIMAGO

    23. Niek Schiks - sem avaliação

    Para Niek Schiks, a noite de 8 de fevereiro de 2026 foi inesquecível. Devido às lesões de Matej Kovár e Nick Olij, o goleiro de 22 anos fez sua estreia defendendo a baliza do PSV na partida em casa contra o FC Groningen. Com algumas defesas importantes, Schiks teve grande participação na vitória por 2 a 0. O jogador formado nas categorias de base atuou também contra o FC Volendam (uma derrota por 2 a 1), após o que teve de ceder a vaga novamente a Kovár. É provável que Schiks seja emprestado na próxima temporada, para que possa ganhar experiência em outro clube.

  • Nick OlijImago

    22. Nick Olij - sem avaliação

    Para Nick Olij, sua primeira temporada no PSV foi uma para esquecer rapidamente. Após um ano excelente no Sparta Rotterdam e uma merecida transferência para o time de Eindhoven, ele entrou na disputa com Kovár cheio de confiança. Bosz, no entanto, demonstrou confiança exclusivamente no tcheco, o que fez com que Olij tivesse que se contentar com um papel secundário. Além disso, Olij teve o azar de se lesionar durante o treino final antes do confronto contra o Groningen, no momento em que Kovár também ficou de fora devido a uma lesão. Por causa disso, o holandês ficou com apenas 90 minutos de jogo nesta temporada.

  • Myron BoaduImago

    21. Myron Boadu - 4,5/10

    O diretor técnico Earnest Stewart teve que se adaptar logo no início da temporada, depois que Pléa, contratação do verão, sofreu uma grave lesão no joelho e Pepi ainda enfrentava problemas de condicionamento físico. O PSV pagou algumas centenas de milhares de euros ao AS Monaco para contratar Myron Boadu por um ano, mas ele quase não teve participação significativa nesta temporada. O holandês teve que se contentar principalmente com participações como reserva e acabou marcando três gols. A opção de renovação de seu contrato, que está chegando ao fim, não foi exercida, embora ainda haja uma pequena chance de Boadu permanecer no clube.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSVAFP

    20. Couhaib Driouech - 5/10

    Enquanto muitos atacantes do PSV podem considerar esta uma temporada de sucesso, o mesmo não se aplica tanto a Couhaib Driouech. O marroquino foi, de fato, o garoto-propaganda de Bosz na Liga dos Campeões — com gols importantes como super-reserva contra o Napoli e o Liverpool —, mas na Eredivisie Driouech foi, na maioria das vezes, a segunda ou terceira opção na hierarquia. Ele foi titular em apenas cinco partidas. Com Ruben van Bommel, que está se recuperando de uma grave lesão no joelho, uma saída no meio do ano parece provável.

  • Ryan FlamingoIMAGO

    19. Ryan Flamingo - 6/10

    Ryan Flamingo teve uma evolução impressionante durante sua temporada de estreia no PSV. No entanto, ele não conseguiu dar continuidade a esse desempenho. O zagueiro central perdeu a vaga de titular no início da temporada, pois Bosz decidiu recuar Jerdy Schouten uma linha após algumas atuações abaixo do esperado. Nos últimos dois meses, Flamingo voltou ao time titular e voltou a mostrar seu potencial. Será que ele conseguirá manter essa linha na próxima temporada?

  • Dest ObispoImago

    18. Armando Obispo - 6/10

    Bosz passou esta temporada em busca de sua dupla ideal de zagueiros centrais. Flamingo e Gasiorowski formaram, em agosto, o núcleo da defesa do Eindhoven, mas acabaram sendo preteridos em favor de Jerdy Schouten e Armando Obispo. Obispo provou seu valor com algumas boas atuações na Eredivisie. Na Liga dos Campeões, ele não se saiu tão bem. Por exemplo, ele poderia ter feito mais no 0 a 2 contra o Union e, de forma desastrada, presenteou o Leverkusen com o 1 a 0, depois de ter sido colocado em apuros por Schouten.

  • Paul WannerGetty

    17. Paul Wanner - 6,5/10

    No verão de 2025, o PSV causou grande sensação ao contratar Paul Wanner, vindo do Bayern de Munique. A quantia de quinze milhões de euros que o clube de Eindhoven pagou por ele, no entanto, não foi pouca coisa. Por isso, as expectativas ficaram imediatamente altíssimas. Bosz não assumiu nenhum risco com o jovem talento e o integrou de forma surpreendentemente tranquila. Pouco antes da pausa de inverno, Wanner finalmente conseguiu conquistar uma vaga no time titular e, aos poucos, começa a deixar sua marca na equipe. Para a próxima temporada, o jovem sem dúvida estabeleceu como meta tornar-se ainda mais importante com gols e assistências.

  • Kiliann SildilliaIMAGO

    16. Kiliann Sildillia - 6,5/10

    Kiliann Sildillia atuou nesta temporada como reserva de Sergiño Dest. O zagueiro francês certamente não deixou uma má impressão e Bosz ainda recentemente elogiou-o, mas ele (ainda) não está no mesmo nível do seu companheiro de equipe americano ou de Mauro Júnior. Isso ficou claro também no último fim de semana, quando Bosz o substituiu no intervalo contra o FC Twente (vitória por 5 a 1) após um primeiro tempo decepcionante. Os rumores de que o PSV está de olho em Zakaria El Ouahdi como possível substituto de Dest são persistentes, o que deixa em aberto a questão de saber se Sildillia será um titular indiscutível sob o comando de Bosz na próxima temporada.


  • Yarek GasiorowskiImago

    15. Yarek Gasiorowski - 6,5/10

    Assim como aconteceu com alguns outros zagueiros centrais, a temporada de Gasiorowski pode ser descrita como irregular. O espanhol não foi unanimidade e perdeu a vaga de titular, em parte devido a erros cometidos na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid e o Newcastle United. Como substituto de Olivier Boscagli, ele tinha uma grande responsabilidade a assumir, e a barreira do idioma, naturalmente, também não ajudou.

  • Matej KovarImago

    14. Matej Kovár - 6,5/10

    Kovár pode fazer um balanço pessoal de uma temporada com altos e baixos. Houve muitos jogos em que o goleiro tcheco parecia praticamente imbatível, mas ele também cometeu alguns erros. Por exemplo, houve o duplo erro contra o Fortuna Sittard, seu mau lançamento contra o Newcastle United e sua atuação hesitante durante a eliminação da Copa, na visita ao NEC. Se Kovár conseguir minimizar esses deslizes na próxima temporada, o PSV terá um goleiro titular mais do que excelente em casa.

  • Dennis ManImago

    13. Dennis Man - 6,5/10

    Dennis Man também, sem dúvida, vai recordar com sentimentos contraditórios seu primeiro ano vestindo a camisa do PSV. O romeno esteve em excelente forma durante algumas semanas na primeira metade da temporada, mas, após a pausa de inverno, teve cada vez mais dificuldade em fazer a diferença para sua equipe. Não é de se estranhar, portanto, que Man tenha perdido a vaga de titular em meados de abril. Caso Perisic volte a atuar na ala direita com o retorno de Ruben van Bommel, Man poderá se preparar para uma dura disputa por uma vaga. Especialmente agora que Esmir Bajraktarevic tem a preferência de Bosz em relação a ele.

  • Noah FernandezIMAGO

    12. Noah Fernandez - 7/10

    Como jogador proveniente da própria base, não tem sido fácil, nas últimas temporadas, conquistar uma vaga no time titular sob o comando de Bosz. O fato de o técnico estar entusiasmado com a promissora revelação belga Noah Fernandez diz muito. O meio-campista de 18 anos tem entrado regularmente como reserva nos últimos meses e já disputou algumas partidas como titular, nas quais causou boa impressão. É possível que o PSV já tenha em casa o sucessor de Joey Veerman.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-EINDHOVEN-GRONINGENAFP

    11. Esmir Bajraktarevic - 7/10

    Há jogadores pelos quais você, como torcedor de futebol, vai ao estádio, e Bajraktarevic, sem dúvida, faz parte dessa categoria. O bósnio foi, por muito tempo, o “décimo segundo jogador” ideal de Bosz, tendo que se contentar com participações como reserva. No entanto, após seus dois gols e três assistências na vitória por 6 a 1 sobre o PEC Zwolle, Bajraktarevic de repente ganhou algumas partidas como titular consecutivas. Se o ponta continuar a evoluir bem, é certo que terá mais tempo de jogo após o verão.

  • Ivan Perisic PSVGetty Images

    10. Ivan Perisic - 7/10

    Ivan Perisic assinou contrato com o PSV em 2024, sem custo de transferência. Essa contratação está, sem dúvida, entre as melhores da década atual. Também em sua segunda temporada, o croata conseguiu causar grande impacto mais uma vez. Perisic provou ser um líder e um profissional exemplar, com quem muitos jovens talentos podem aprender. Ele talvez tenha se destacado um pouco menos do que em seu ano de estreia, mas suas estatísticas não mentem. Após 42 partidas, ele soma 10 gols e 14 assistências.

  • Sergino DestImago

    9. Sergiño Dest - 7,5/10

    Será que o PSV ainda consegue manter Sergiño Dest? Provavelmente não. Em parte devido às lesões sofridas no verão de 2025, a saída não se concretizou há um ano. Com suas qualidades ofensivas, o jogador da seleção americana é de valor inestimável para Bosz. Dest se sente à vontade com a bola e não tem medo de tomar a iniciativa. Por isso, ele voltou a ser um dos queridinhos da torcida do PSV na última temporada.

  • Anass Salah-EddineImago

    8. Anass Salah-Eddine - 7,5/10

    Se há alguém que teve uma evolução notável na última temporada sob o comando de Bosz, esse alguém é Anass Salah-Eddine. Após uma passagem decepcionante pela AS Roma, o empréstimo ao time de Eindhoven foi um grande sucesso. Salah-Eddine aproveitou imediatamente a chance como lateral-esquerdo e, a partir daí, não saiu mais do time titular. Graças ao seu bom desempenho, ele também conquistou a convocação para a seleção marroquina. Após a pausa de inverno, porém, Salah-Eddine não conseguiu manter essa linha. Ele perdeu muitos jogos devido à Copa Africana de Nações, enfrentou problemas físicos com frequência e, além disso, sofreu uma suspensão. Ainda não está claro se o PSV, a AS Roma e o zagueiro chegarão a um acordo para uma transferência definitiva.

  • Ruben Van Bommel PSVGetty Images

    7. Ruben van Bommel - 7,5/10

    No verão passado, Ruben van Bommel seguiu os passos do pai ao fazer sua estreia pelo PSV. As expectativas eram altas, mas o ponta-esquerda logo conseguiu corresponder a elas com um gol de abertura na Liga dos Campeões contra o Union e três gols na Eredivisie. Van Bommel havia se proposto a se tornar um dos atacantes de ponta mais perigosos da Eredivisie, até que o azar bateu à porta pouco antes do intervalo na partida contra o Ajax. Ele sofreu uma grave lesão no joelho e não voltou a jogar pelo PSV pelo resto da temporada. Van Bommel está agora na fase final de sua reabilitação e quer voltar mais forte do que nunca no próximo verão.

  • Ricardo PepiImago

    6. Ricardo Pepi - 8/10

    Dizer que Pepi teve uma temporada agitada no PSV é, sem dúvida, um eufemismo. O americano enfrentou dificuldades frequentes com sua forma física e, uma vez recuperado, teve que assistir Guus Til aproveitar a oportunidade como atacante reconvertido. Pouco antes da pausa de inverno, Pepi finalmente conquistou uma vaga no time titular. Semana após semana, ele provou ser extremamente eficiente, marcando dezesseis gols na Eredivisie. Parece, portanto, certo que ele tenha chamado a atenção de vários clubes da Premier League.

  • Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    5. Jerdy Schouten - 8/10

    Jerdy Schouten começou a temporada como meio-campista, mas depois foi escalado novamente por Bosz como zagueiro central. Como capitão, ele voltou a transmitir tranquilidade nesta temporada e comandou a construção de jogadas a partir da defesa. Schouten pode ser tranquilamente considerado a força silenciosa por trás do sucesso do PSV. A grave lesão no joelho que sofreu no início de abril é, portanto, uma grande perda. Não apenas para ele mesmo, tendo em vista a Copa do Mundo, mas também para o clube.

  • Mauro JuniorIMAGO

    4. Mauro Júnior - 8,5/10

    Não é só Schouten que ajuda os outros a se destacarem; o mesmo vale para Mauro Júnior. Como jogador versátil, que praticamente nunca fica abaixo do nível mínimo, o brasileiro é de valor inestimável. Mauro se sai muito bem como lateral-esquerdo ou lateral-direito, mas talvez se destaque ainda mais como volante. E embora ainda haja muitas incertezas em relação à próxima temporada, uma coisa é certa: na próxima temporada ele continuará entre os melhores jogadores do PSV.

  • FBL-EUR-C1-PSV-ATLETICOAFP

    3. Guus Til - 8,5/10

    Guus Til provou seu valor para o PSV nas últimas temporadas, mas, por muito tempo, foi um pouco subestimado. Ele mesmo pôs fim ao seu status de “décimo segundo jogador ideal de Bosz” nesta temporada. Na ausência de Pepi, Til conseguiu impressionar como atacante de ocasião do PSV. Com 17 gols e 8 assistências, ele apresenta estatísticas excelentes. É possível que Til seja recompensado por sua temporada sólida com uma vaga na seleção definitiva da Holanda para a Copa do Mundo.

  • Joey VeermanImago

    2. Joey Veerman - 8,5/10

    Nos últimos quatro anos, Joey Veerman tem sido o grande criativo do meio-campo do PSV. Também nesta temporada, ele conseguiu elevar o jogo ofensivo do time de Eindhoven a um nível superior com sua excelente técnica de chute. Na Eredivisie, ele marcou 8 gols e deu nada menos que 14 assistências. Durante a pausa de inverno, uma transferência para o Fenerbahçe acabou não se concretizando, mas parece ser apenas uma formalidade que Veerman dê um grande salto na carreira no próximo verão.

  • Ismael SaibariImago

    1. Ismael Saibari - 9/10

    O PSV pretende quebrar seu próprio recorde de transferência com a venda de Ismael Saibari. Estima-se um valor superior a cinquenta milhões de euros. Isso não parece nada irrealista, já que o jogador da seleção marroquina se tornou um meio-campista completo sob o comando de Bosz. Saibari já consegue jogar 90 minutos em ritmo acelerado e, além disso, aprimorou sua eficiência na finalização. Tanto na Liga dos Campeões quanto na Eredivisie, ele liderou sua equipe. Após uma temporada brilhante, o total é de 19 gols e 9 assistências.