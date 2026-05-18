Avaliação do PSV na temporada 2025/26 - todos os jogadores avaliados: do decepcionante Myron Boadu ao destaque Ismael Saibari

Com uma vantagem esmagadora, o PSV sagrou-se campeão da Holanda pela terceira temporada consecutiva. No entanto, o NEC atrapalhou a equipe do técnico Peter Bosz na Copa da KNVB, e a campanha na Liga dos Campeões acabou sendo uma decepção. O Voetbalzone atribui a cada jogador do PSV uma nota final para a temporada 2025/26.

Enquanto na temporada passada o PSV conquistou o título nacional após um final emocionante na última rodada da Eredivisie, nesta temporada os jogadores de Eindhoven não tiveram rival. Vários recordes foram quebrados e, no início de abril, o 27º título da história do clube já era um fato. Bosz gostaria de ter conquistado a tríplice coroa holandesa, mas, mais uma vez, não conseguiu conquistar a Copa da KNVB como técnico do PSV. O NEC provou ser mais forte em uma semifinal espetacular, vencendo por 3 a 2.

Na Liga dos Campeões, os destaques foram muitos. Toda a Europa ficou impressionada com as vitórias históricas do PSV sobre o Napoli (6 a 2) e o Liverpool, que foi derrotado por 1 a 4 em Anfield. No entanto, com uma derrota por 1 a 3 para o campeão belga Union Saint-Gilles e um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Olympiakos, o PSV também se prejudicou. Tudo se decidiu na última rodada. A equipe de Bosz precisava apenas de um empate contra o Bayern de Munique, mas acabou perdendo por pouco a classificação para a fase intermediária devido a um gol de Harry Kane no final da partida: 1 a 2.

Quase todos os jogadores do PSV foram avaliados com uma nota de 1 a 10. Alassane Pléa, Niek Schiks e Nick Olij tiveram pouca participação em campo para serem considerados na avaliação.



