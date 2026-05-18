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FeyenoordVoetbalzone
Wessel Antes

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Avaliação do Feyenoord na temporada 2025/26: Raheem Sterling recebe nota 3, um jogador decisivo

Especiais e Opinião
Feyenoord
Eredivisie
Copa da Holanda
Champions League Qualification
Liga Europa

Após uma campanha decepcionante na Liga Europa, o Feyenoord volta à Liga dos Campeões na próxima temporada. Apesar de muitos momentos difíceis, o time de Roterdã terminou em segundo lugar na Eredivisie. O Voetbalzone atribui a cada jogador do Feyenoord uma nota final para a temporada 2025/26.

Devido à dolorosa eliminação contra o Fenerbahçe em Istambul, o Feyenoord teve que se contentar com a Liga Europa nesta temporada. Nessa competição, o clube do Estádio, em parte devido a algumas escolhas questionáveis do técnico Robin van Persie, teve um desempenho abaixo do esperado. A aventura na Copa da KNVB também terminou em decepção: o Feyenoord foi eliminado logo na primeira fase no De Kuip pelo sc Heerenveen (2 a 3).

Na Eredivisie, o desempenho foi irregular. O Feyenoord teve um início sublime, mas a queda de rendimento foi grande demais. Ainda assim, Van Persie e companhia conquistaram pontos suficientes para garantir a participação na competição de bilhões, em parte graças à concorrência ainda mais fraca.

Quase todos os jogadores do Feyenoord que disputaram uma partida oficial foram avaliados com uma nota de 1 a 10. Justin Bijlow (atualmente goleiro do Genoa), Steven Benda, Malcolm Jeng e alguns talentosos estreantes entraram em campo poucas vezes para serem considerados para uma avaliação.

  • Shaqueel van PersieImago

    34Talentos revelados - sem avaliação

    Ilai Grootfaam, Ayoub Ouarghi, Shaqueel van Persie e Jivayno Zinhagel estrearam nesta temporada no time principal do Feyenoord. O filho do técnico, em particular, impressionou com seus dois belos gols contra o Sparta. No entanto, Van Persie Júnior e as outras joias da base tiveram poucos minutos em campo para que pudessem ser avaliados com justiça.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-FEYENOORD-BAYERN MUNICHAFP

    33Justin Bijlow - sem avaliação

    Bijlow só defendeu a baliza durante os noventa minutos da derrota na Copa da Holanda contra o Heerenveen, por isso não é justo dar-lhe imediatamente uma nota insatisfatória por isso. O jogador, que disputou oito partidas pela seleção holandesa, deixou o Feyenoord no inverno passado, vem apresentando um excelente desempenho no Genoa e espera integrar a seleção para a Copa do Mundo no próximo verão.

  • 32Steven Benda - sem avaliação

    Após a saída de Bijlow, o Feyenoord contratou Benda, goleiro reserva de 27 anos. Devido à suspensão de Timon Wellenreuther, o alemão teve que entrar em campo quase imediatamente contra o Go Ahead Eagles (vitória por 1 a 0). Por causa de um cartão vermelho recebido logo no início da partida pela equipe de Deventer, Benda quase não foi testado.

  • Malcolm JengImago

    31Malcolm Jeng - sem avaliação

    Além de Thomas Beelen, que não integrou nenhuma vez a escalação devido a uma fratura na perna, Jeng é talvez o jogador mais azarado do elenco do Feyenoord. O jovem zagueiro central sueco teve uma estreia sólida na competição europeia, mas sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles na partida contra o FC Groningen (vitória por 0 a 1).

  • Raheem SterlingImago

    30Raheem Sterling - 3/10

    Quase todo mundo esperava mais do ex-astro mundial Sterling no Feyenoord. Após 421 minutos em campo em oito partidas e apenas uma assistência, o inglês de 31 anos parece estar de saída do De Kuip pela porta dos fundos. Para um jogador com o seu status, Sterling merece respeito, mas suas atuações foram, em alguns momentos, simplesmente dolorosas de se ver.

  • Goncalo BorgesImago

    29Gonçalo Borges - 4/10

    10 milhões de euros. Segundo o Transfermarkt, foi esse o valor que o Feyenoord pagou pelo Borges. O português terminou esta temporada com três gols e uma assistência em dezoito partidas oficiais. No FC Porto, devem estar rindo por dentro, pois Borges simplesmente não rendeu o suficiente para justificar o valor da transferência.

  • Mats DeijlIMAGO

    28Mats Deijl - 4,5/10

    Após quatorze partidas de Deijl pelo Feyenoord, pode-se concluir que uma solução provisória nem sempre é a melhor opção. De vez em quando, o ritmo ainda parece ser muito acelerado para ele. Fora de campo, o jogador de Vlaardingen é um bom garoto-propaganda para o clube, mas, do ponto de vista esportivo, ele ainda não atinge o nível almejado na exigente Roterdã.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-EXCELSIOR-FEYENOORDAFP

    27Jordan Lotomba - 4,5/10

    Durante a dolorosa eliminação do Feyenoord nas eliminatórias da Liga dos Campeões, Lotomba foi o grande ponto fraco. Também na Liga Europa, o experiente lateral teve algumas atuações decepcionantes. No entanto, o suíço conseguiu se recuperar bastante ao longo da temporada, com destaque para sua atuação contra Mika Godts no clássico (1 a 1).

  • Gaoussou DiarraImago

    26Gaoussou Diarra - 4,5/10

    Ainda não é, de forma alguma, hora de descartar Diarra, de 23 anos, mas o malinês ainda não justifica os 3,8 milhões de euros pagos pelo Feyenoord. Após uma temporada de estreia com 343 minutos em nove partidas e sem nenhuma contribuição para o gol, ele certamente será avaliado por Van Persie e pelo novo diretor técnico.

  • Jeremiah St JusteIMAGO

    25Jeremiah St. Juste - 5/10

    Os detalhes financeiros não foram divulgados, mas, dado o seu status, St. Juste será, sem dúvida, uma contratação cara para o Feyenoord. Desde o seu retorno, ele ainda não demonstrou agregar valor em campo. Sua disponibilidade também continua sendo um ponto a ser observado: nos últimos seis meses, o zagueiro de 29 anos voltou a perder vários jogos devido a lesões.

  • Jan PlugImago

    24Jan Plug - 5/10

    Antes da pausa de inverno, Plug disputou oito partidas pelo Feyenoord e demonstrou, acima de tudo, que ainda não estava pronto para o mais alto nível. Em fevereiro, o zagueiro de 21 anos foi emprestado ao FC Dordrecht, onde teve muitos minutos em campo. No Krommedijk, o jogador natural de Katwijk evoluiu de forma excelente.

  • Jaden SloryImago

    23Jaden Slory - 5/10

    Quando se fala em Slory, muitos torcedores do Feyenoord logo começam a comentar sobre sua falta boba, que resultou em um pênalti no último minuto da partida fora de casa contra o AZ (3 a 3). Foi um erro caro para o jovem ponta, que passou o resto da temporada jogando pelo Go Ahead Eagles.

  • Cyle LarinImago

    22Cyle Larin - 5/10

    Por um breve momento, parecia que Larin se tornaria um bom reserva no Feyenoord, mas, à medida que foi ganhando mais tempo de jogo, suas limitações ficaram cada vez mais evidentes. O lado positivo para o canadense é que ele conseguiu se destacar no Southampton na segunda metade da temporada, o que provavelmente lhe permitirá se preparar para uma Copa do Mundo em seu país natal.

  • Aymen Sliti RedmondIMAGO

    21Aymen Sliti - 5/10

    Sliti, de 20 anos, teve algumas participações promissoras como reserva na temporada passada, mas não conseguiu se destacar muito este ano. O Feyenoord faria bem em emprestar o imprevisível ponta no ano que vem.

  • Bart NieuwkoopImago

    20Bart Nieuwkoop - 5,5/10

    Nesta temporada, o Nieuwkoop também sofreu com muitas lesões. O azarado jogador da Zéelandia dá o seu melhor e, quando entra como reserva, consegue dar um gás extra ao Feyenoord, mas simplesmente ficou fora de ação com muita frequência. Em parte por isso, os rotterdames decidiram contratar Deijl.

  • Inbeom HwangImago

    19In-beom Hwang - 5,5/10

    No caso de Hwang, o Feyenoord também poderia ter contado com ele nesta temporada, mas o sul-coreano disputou apenas 1.385 minutos. Se o meio-campista tiver um bom desempenho na Copa do Mundo, uma venda no meio do ano poderia ser uma opção interessante.

  • Quinten TimberIMAGO

    18Quinten Timber - 5,5/10

    Dadas as qualidades que Timber possui, ele não demonstrou o suficiente na primeira metade da temporada. Ao contrário das temporadas anteriores, parecia que ele não conseguia mais se motivar sob o comando de Van Persie. A transferência para o Olympique de Marselha foi positiva para todas as partes, embora as coisas também não estejam indo muito bem por lá.

  • Tengstedt FeyenoordImago

    17 Casper Tengstedt - 5,5/10

    Tengstedt não é o jogador do Feyenoord mais popular entre os torcedores, mas suas estatísticas não são nada ruins. Em apenas 628 minutos, o atacante dinamarquês conseguiu marcar cinco gols. No entanto, ele deveria ter melhorado essa média no domingo, contra o PEC Zwolle (vitória por 2 a 0).

  • Feyenoord v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    16Gijs Smal - 6/10

    Após duas temporadas no Feyenoord, Smal ainda não conseguiu garantir uma vaga no time titular, em parte devido a lesões. Nesta temporada, o lateral-esquerdo da Holanda do Norte teve que ficar de fora de nada menos que dezesseis partidas. É uma pena, pois Smal costuma dar mostras de sua qualidade.

  • Sem SteijnImago

    15Sem Steijn - 6/10

    Quando Steijn era titular no início desta temporada, o Feyenoord conquistou muitos pontos. Em parte graças a isso, os rotterdames conseguiram abrir uma vantagem que lhes permitiu, apesar de uma enorme queda de rendimento, conquistar o segundo lugar. Em termos de futebol, há certamente espaço para melhorias, mas ainda não é um caso perdido.

  • Feyenoord v Fenerbahce - UEFA Champions League Third Qualifying Round First LegGetty Images Sport

    14Leo Sauer - 6/10

    As expectativas eram altas quando Sauer voltou no verão passado após seu empréstimo ao NAC Breda. Talvez até mesmo irrealisticamente altas, já que Igor Paixão fez o De Kuip vibrar de alegria quase todas as semanas em sua última temporada. Seria ótimo se o eslovaco pudesse começar a próxima temporada em boa forma e competir com uma nova contratação.

  • Anel AhmedhodzicImago

    13 Anel Ahmedhodzic - 6,5/10

    Assim como Steijn, Ahmedhodzic contribuiu significativamente para o bom início do Feyenoord no começo desta temporada. No entanto, o bósnio também passou por uma queda acentuada de rendimento. O jogador destro poderia facilitar bastante as coisas para si mesmo evitando receber cartões amarelos desnecessários.

  • Thijs KraaijeveldImago

    12Thijs Kraaijeveld - 6,5/10

    Kraaijeveld, de apenas 19 anos, encerrou no domingo sua temporada de destaque no Feyenoord. Van Persie escalou o jogador de Roterdã como zagueiro central e meio-campista em dezesseis partidas oficiais. Para sua idade, ele causou uma impressão bastante madura.

  • Van den ElshoutImago

    11Tobias van den Elshout - 6,5/10

    Van den Elshout, o melhor amigo de Kraaijeveld, também se mostra um jogador inteligente e dedicado. Contra o AZ (1 a 1), o meio-campista de Haia também demonstrou possuir um passe em profundidade preciso, ao servir Hadj Moussa com um passe na medida certa.

  • Timon WellenreutherImago

    10Timon Wellenreuther - 7/10

    Goste-se ou não dele, Wellenreuther salvou o Feyenoord várias vezes nesta temporada com defesas espetaculares. O goleiro alemão estabeleceu, em abril, um recorde negativo na Eredivisie, ao se tornar o goleiro com mais cartões amarelos na competição holandesa.

  • Gernot TraunerImago

    9Gernot Trauner - 7/10

    O fato de o Feyenoord ter se mostrado muito mais difícil de ser vencido nos últimos cinco jogos da temporada não se deveu apenas à presença de Dick Advocaat. O retorno de Trauner também foi muito benéfico para os rotterdameses. Suas emoções após a partida em Zwolle pareciam indicar o fim de uma era, mas o clube e o jogador ainda vão conversar.

  • jordan bos luciano valente hadj moussa moder feyenoordIMAGO

    8Jakub Moder - 7/10

    Se Moder não tivesse sofrido tantas lesões ao longo da carreira, provavelmente não estaria jogando pelo Feyenoord aos 27 anos. O versátil jogador polonês atuou em todas as posições nesta temporada e pode se tornar uma peça fundamental na próxima.

  • Givairo ReadImago

    7Givairo Read - 7,5/10

    Sempre que Read estava disponível para jogar pelo Feyenoord, o nível da equipe subia imediatamente. Ele ainda tem apenas 19 anos, mas possui muito mais qualidades do que Deijl, Nieuwkoop e Lotomba. Devido ao interesse de vários grandes clubes europeus, parece que o jogador de Amsterdã disputou sua última partida contra o PEC. É uma pena, depois de uma temporada marcada por muitas lesões.

  • Tsuyoshi WatanabeIMAGO

    6Tsuyoshi Watanabe - 7,5/10

    Numa temporada em que as lesões pairam como uma nuvem negra, um jogador como Watanabe é um raio de luz na escuridão. Van Persie escalou o confiável zagueiro central japonês em nada menos que 39 partidas oficiais. O jogador que disputou a Copa do Mundo também se revelou uma arma ofensiva adicional, já que marcou cinco gols em todas as competições.

  • Jordan BosIMAGO

    5Jordan Bos - 7,5/10

    Pode parecer estranho dizer isso, mas o lateral Bos foi a força ofensiva mais perigosa pela ala esquerda nesta temporada. Suas estatísticas são impressionantes: quatro gols e onze assistências em 36 partidas oficiais.

  • Targhalline ValenteIMAGO

    4Oussama Targhalline - 7,5/10

    Há um ano e meio, o Feyenoord pagou apenas 450 mil euros ao Le Havre para contratar Targhalline. Uma excelente jogada, pois, segundo o Transfermarkt, ele vale agora 12 milhões de euros. O meio-campista marroquino parece estar se tornando uma aposta segura para a próxima temporada sob o comando de Van Persie.

  • Anis Hadj MoussaImago

    3Anis Hadj Moussa - 8/10

    Graças aos dois gols marcados no Estádio MAC3PARK no domingo, Hadj Moussa encerrou a temporada com 14 gols e 7 assistências em 40 partidas oficiais. Ele passou de um jogador que chegou ao Feyenoord com uma desvantagem física para se tornar um dos jogadores mais utilizados do elenco. Talvez a próxima janela de transferências seja o momento perfeito para colher os frutos.

  • ayase-ueda(C)Getty Images

    2Ayase Ueda - 8/10

    Ueda silenciou todos os céticos nesta temporada. Com 25 gols no campeonato, ninguém pode mais negar que ele é um excelente atacante para o topo da Eredivisie. Será interessante ver se ele conseguirá manter esse desempenho em seu próximo clube no exterior, já que sua saída do Feyenoord está se aproximando.

  • Luciano ValenteImago

    1Luciano Valente - 8,5/10

    Esperamos que Valente, o grande destaque e a melhor contratação do Feyenoord, continue jogando no De Kuip na próxima temporada. O jogador de Groningen impressionou especialmente na primeira metade da temporada, o que resultou até mesmo em sua estreia na seleção holandesa. Uma vaga na convocação para a Copa do Mundo do técnico Ronald Koeman seria a cereja do bolo.