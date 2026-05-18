Avaliação do Feyenoord na temporada 2025/26: Raheem Sterling recebe nota 3, um jogador decisivo

Após uma campanha decepcionante na Liga Europa, o Feyenoord volta à Liga dos Campeões na próxima temporada. Apesar de muitos momentos difíceis, o time de Roterdã terminou em segundo lugar na Eredivisie. O Voetbalzone atribui a cada jogador do Feyenoord uma nota final para a temporada 2025/26.

Devido à dolorosa eliminação contra o Fenerbahçe em Istambul, o Feyenoord teve que se contentar com a Liga Europa nesta temporada. Nessa competição, o clube do Estádio, em parte devido a algumas escolhas questionáveis do técnico Robin van Persie, teve um desempenho abaixo do esperado. A aventura na Copa da KNVB também terminou em decepção: o Feyenoord foi eliminado logo na primeira fase no De Kuip pelo sc Heerenveen (2 a 3).

Na Eredivisie, o desempenho foi irregular. O Feyenoord teve um início sublime, mas a queda de rendimento foi grande demais. Ainda assim, Van Persie e companhia conquistaram pontos suficientes para garantir a participação na competição de bilhões, em parte graças à concorrência ainda mais fraca.

Quase todos os jogadores do Feyenoord que disputaram uma partida oficial foram avaliados com uma nota de 1 a 10. Justin Bijlow (atualmente goleiro do Genoa), Steven Benda, Malcolm Jeng e alguns talentosos estreantes entraram em campo poucas vezes para serem considerados para uma avaliação.